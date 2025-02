2025 Super Bowl: disparidade de penalidade entre chefes, Eagles? Um olhar que a equipe atraiu mais bandeiras

Com Super Bowl LIX Agora, a poucas horas de distância, o que os fãs de futebol estarão assistindo quando os chefes de Kansas City brincarem com as águias da Philadelphia para o Lombardi Trophy? É se Saquon Barkley puder continuar sua sequência de pós -temporada e levar a Filadélfia para a glória? Que tal o plano de jogo de Vic Fangio para limitar Patrick Mahomes como uma disputa? Essas são histórias interessantes, mas a principal é claramente oficiada. Os árbitros!

Sim, os árbitros e seu suposto amor pelos chefes. Kansas City se beneficiou de algumas sanções questionáveis ​​em sua vitória da rodada de divisão contra os texanos de Houston, o que fez com que vários jogadores do Texas atacassem e recebessem multas da liga. Então, no quarto trimestre do jogo do campeonato da AFC, o marechal de campo dos Buffalo Bills, Josh Allen, foi descartado da linha para vencer em uma quarta tentativa, embora parecesse que ele tivesse o suficiente para mover as correntes.

Essa narrativa de ‘Ref’ foi discutida sobre a qual foi discutido a semana toda. NFL O comissário Roger Goodell foi perguntado durante o seu Super Bowl Conferência de imprensa e diretor executivo do NFL Associação de Árbitros Scott Green tirou um Declaração apaixonadaDizendo: “É insultuoso e absurdo ouvir teorias da conspiração de que, de alguma forma, 17 equipes oficiantes que consistem em 138 funcionários estão conspendo para ajudar uma equipe”. A ala fechada dos chefes, Travis Kelce, também perguntou aos jornalistas na noite de abertura do Super Bowl por que eles eram “inclinado a toda a referência“

Existe realmente uma disparidade de penalidade quando se trata de chefes e seus oponentes? Vamos dar uma olhada em alguns números de pesquisa esportiva da CBS.

2024 Penalizações (temporada regular e playoffs)

Chefe 5.4 por jogo (31) 6.4 por jogo (14º mais na NFL) 4.5 por jogo 7 por jogo Eagles 5.9 por jogo (24) 5.3 por jogo (2º menos) 5 por jogo 6.6 por jogo

Os Chiefs foram a segunda equipe penalizada pelo menos na liga na última temporada, enquanto seus oponentes receberam um valor médio um pouco. O que realmente se destaca sobre esses dados é que os oponentes do Eagles não estavam cometendo muitas sanções, ou não foram solicitadas penalizações, já que obtiveram média de apenas 5,3 bandeiras por jogo.

Não há conclusão importante das estatísticas de penalidade dos playoffs, mas se nos afastarmos deste ano, descobriremos alguns números fascinantes.

Os Chiefs foram 12 jogos consecutivos nos playoffs, onde seu oponente foi penalizado mais do que eles. Está empatado pela segunda sequência mais longa da história dos playoffs. Os Chiefs registram 41 penalidades na pós -temporada desde 2021, enquanto seus oponentes foram penalizados 72 vezes. Para o contexto, os chefes registraram mais penalidades do que seus oponentes em 25 dos 68 jogos sazonais regulares (apenas 37%) desde 2021. Os chefes são mais disciplinados?

Enquanto estamos discutindo o quantia de bandeiras liberadas a favor ou contra essas duas equipes, o problema pode ser o cara de sanções chamadas. Mahomas seria mais bem -sucedido, atraindo uma pena de rugosidade desnecessária se ele embelezasse um leve golpe enquanto deixava os limites após uma tentativa de pressa em comparação com Jalen Hurts ou outro marechal de campo? Os dados brutos não gritam que as autoridades usam óculos vermelhos, mas é claro que eles irão oficiar sob um microscópio no domingo. No LVII do Super Bowl, os chefes foram penalizados três vezes por 14 jardas, enquanto os Eagles foram penalizados seis vezes por 33 jardas.