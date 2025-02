2025 Super Bowl LIX coefficienti MVP: Mahomes, Barkley Oddsboard Table

Una partita rimane nella stagione della NFL quando Kotkat e Masters hanno creato il Super Bowl Lix su Fox il 9 febbraio.

Ora, gli scommettitori possono immergersi più a fondo nelle probabilità, di cui il giocatore si chiama MVP nel grande gioco. Diamo un’occhiata alle probabilità di Draftkings Sportsbook dal 4 febbraio.

Super Bowl MVP 2025

Patrick Mahomes: +120 (scommessa $ 10 per vincere $ 22)

Saquo Barkley: +260 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 36)

Jalen Hurts: +350 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 45)

Travis Kelce: +1500 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 160)

Xavier Wortathy: +2800 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 290)

AJ Brown: +3500 (scommessa $ 10 vince un totale di $ 360)

Con la serie Matchup, raddoppia la stagione regolare MVP e tre volte il MVP del Super Bowl Patrick Mahome si trova sopra le probabilità. Attualmente, le teste di Mahomes sono piccoli favoriti per vincere le probabilità del Super Bowl.

Kansas City – il seme più alto della conferenza – ha sollevato il trofeo Lombardi negli ultimi due anni e Mahome era MVP in ciascuno.

Il secondo nel governo è RB Saquo Barkley di Eagles e il terzo è Philly QB Jalen Hurts.

I coefficienti di Barkley non sono stati decisivi per il dominante di tre gocce finora. Attraverso il jolly, la divisione, il round del campionato della conferenza, Barkley ha 442 fretta e cinque tocchi.

Tuttavia, la storia recente non è per Barkley.

Negli ultimi 10 anni, solo tre non QB hanno vinto il Super Bowl MVP: WR Cooper Kupp Super Bowl HVAC, WR Julian Edelman Super Bowl e LB von Miller Super Bowl 50.

L’ultima volta quando la corsa ha vinto il premio? Terrell Davis, nel 1998 al Super Bowl XXXII.

