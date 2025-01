Le squadre vincitrici del Super Bowl di solito mettono il loro allenatore Gatorade mentre gli ultimi secondi segnano il tabellone.

Sai chi altro sta celebrando? Bettori che mettono il verde sul giusto solenne solenne colore di Gatorde.

Una delle scommesse di eliche più popolari nel Super Bowl contiene il colore della Gatorade utilizzata nella vittoria.

Gatorad divenne la bevanda sportiva ufficiale della NFL nel 1983.

Diamo un’occhiata alle probabilità di BetMGM (a partire dal 31 gennaio) alla fine del colore Gatorade, CEO, che si appoggia al Super Bowl LIX il 9 febbraio su Fox.

Super Bowl Lix Gatorade Color Coefficients

Viola: +225 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 32,50)

Arancia: +400 (scommessa $ 10 per vincere $ 50)

Giallo/verde: +450 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 55)

Rosso: +650 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 75)

Blu: +650 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 75)

Luminoso/acqua: +900 (scommessa $ 10 per vincere $ 100 in totale)

Nessun bagno Gatorade: +2500 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 260)

Ecco uno sguardo alla vittoria che i colori di Gatorade costosi nel precedente Super Bowl:

Super Bowl HVIII, 2024: Violet (Masters 25, 49ers 22)

Super Bowl HVII, 2023: Purple (Chiefs 38, Eagles 35)

Super Bowl HVAC, 2022: Blue (Rams 23, Bengals 20)

Super Bowl LV, 2021: Blue (Bucananeers 31, Masters 9)

Super Bowl Liv, 2020: Orange (Masters 31, 49ers 20)

Super Bowl Liii, 2019: Blue (Patriots 13, Rams 3)

Super Bowl Lii, 2018: Yellow (Eagles 41, Patriots 33)

Super Bowl Li, 2017: Nessuno (Patriots 34, Falcons 28)

Super Bowl 50, 2016: Orange (Broncos 24, Panthers 10)

Super Bowl Xlix, 2015: Blue (Patriots 28, Seahawks 24)

Super Bowl XLVIII, 2014: Orange (Seahawks 43, Broncos 8)

Super Bowl XLVII, 2013: nessuno (Ravens 34, 49ers 31)

Super Bowl XLVI, 2012: Purple (Giants 21, Patriots 17)

Super Bowl XLV, 2011: Orange (Packers 31, Steelers 25)

Super Bowl Xliv, 2010: Orange (Saints 31, Colts 17)

Super Bowl Xliii, 2009: Yellow (Steelers 27, Cardinals 23)

Super Bowl Xlii, 2008: Clear (Giants 17, Patriots 14)

Super Bowl XLI, 2007: Clear (Colts 29, Bears 17)

Super Bowl XL, 2006: Clear (Steelers 21, Seahawks 10)

Super Bowl XXXIX, 2005: Clear (Patriots 24, Eagles 21)

Super Bowl XXXVIII, 2004: Nessuno (Patriots 32, Panthers 29)

Super Bowl XXXVII, 2003: Violet (Buccaneers 48, Raiders 21)

Super Bowl XXXVI, 2002: Nessuno (Patriots 20, Rams 17)

Super Bowl XXXV, 2001: Yellow (Ravens 34, Giants 7)

Per coloro che sono a casa, andiamo al libro della proposta di Gatorade:

Arancia: 5

Blu: 4

Viola: 4

Bright/Acqua: 4

Niente: 4

Giallo/verde: 3

Rosso: 0

