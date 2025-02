2025 Super Bowl: onde Patrick Mahomes e Andy Reid estão entre os melhores Duos QB/Treinador Chefe de História

Finalmente, é o domingo do Super Bowl, já que os chefes de Kansas City procuram se tornar o primeiro time a ganhar três Super Bowls consecutivos. Estamos testemunhando uma dinastia que foi criada e administrada por dois homens. Depois de se tornar o treinador mais vencedor da história do Philadelphia Eagles, Andy Reid se juntou ao Chiefs e se tornou seu treinador mais vencedor ao coletar três Super Bowls no processo. Reid não poderia ter conseguido isso sem um marechal de campo geracional, que os chefes adquiriram com a seleção geral nº 10 em 2017 NFL Draft. Patrick Mahomes ficou atrás de Alex Smith por uma temporada, recebeu os reinados da franquia e rapidamente se tornou um dos atletas mais reconhecíveis do mundo inteiro.

Reid é considerado um dos melhores principais treinadores do NFLEnquanto Mohamses é o melhor marechal de campo de futebol. Se eles ganharem um quarto Super Bowl Juntos, onde eles estariam localizados entre o lendário treinador de treinador-QB? Vamos dar uma olhada.

O que Mahomes e Reid alcançariam com uma vitória

A primeira dupla/equipe em três multidões na era do Super Bowl

Mahomes se torna o quarto marechal de campo a ganhar quatro títulos do Super Bowl

Reid se torna o terceiro treinador -chefe a ganhar quatro títulos do Super Bowl

Mahomes poderia se juntar a Michael Jordan (6), Tom Brady (5) e LeBron James (4) como os únicos jogadores da história da MLB/NBA/NHL/NFL a ganhar quatro MVP da rodada do campeonato

Outras duplas de elite

Bill Belichick e Tom Brady, Tom Landry e Terry Bradshaw, Don Shula e Dan Marino. Existem muitos treinadores lendários de treinador-QB. Arquivista do Hall da Fama do futebol profissional Jon Kendle Ele publicou uma lista de seus 10 melhores treinadores e tandemas de frutos do marEnquanto nosso próprio arquivista/historiador, Bryan Deardo, publicou sua lista do 20 principais duplos de coach-QB cinco anos atrás.

Ambas as listas não incluíram Reid e Mohomes, pois não foram publicados recentemente, mas isso nos permite encontrar um local para conectá -los. Antes de fazer isso, aqui estão as 10 melhores duplas do Autocar-QB em Deardo:

1 Bill Belichick e Tom Brady Patriotas 6 2 Bill Walsh e Joe Montana 49ers 3 3 Sean Payton e Drew Brees Santos 1 4 Chuck Noll e Terry Bradshaw Aço 4 5 Vince Lombardi e Bart Starr Packers 7 6 Paul Brown e Otto Graham Marrom 7 7 Tom Landry e Roger Staubach Jeans 2 8 Don Shula y Marino Golfinhos 0 9 Jimmy Johnson e Troy Aikman Jeans 2 10 John Madden e Ken estável APANHANTES 1

Duas duplas que fizeram a lista do Hall of Fame, mas não a lista de esportes da CBS, são Mike Tomlin e Ben Roethlisberger, que ganharam um Super Bowl juntos, Mark Levy e Jim Kelly, que fizeram o Super Bowl quatro vezes, mas nunca ganharam , e então Tony Dungy e Peyton Manning, que venceram um Super Bowl.

Qual é a coisa mais importante quando se trata de julgar essas duplas? São campeonatos do Super Bowl? Porcentagem de vitórias? Algo mais nebuloso como seu impacto no mundo do esporte completamente? No entanto, você deseja cortá -lo, Reid e Mohamses merecem um lugar nesta lista.

Veredicto

Ao investigar a história que essa dupla de Chiefs fez ou está no precipício de fazer, dois nomes continuam surgindo: Belichick e Brady. Por exemplo, Mohamses e Reid são a segunda dupla a chegar a cinco Super Bowls, a outra, é claro, é Belichick e Brady. Mohamses está agora empatado para a segunda mais aparições no Super Bowl por uma marelina do campo de título de todos os tempos atrás de Brady, enquanto Reid agora está amarrado na segunda mais aparições no Super Bowl de um treinador -chefe por trás de Belichick. As duas lendas dos Patriots venceram seis juntos, enquanto Mohamses e Reid poderiam vencer seu quarto juntos no domingo.

Podemos colocar Reid e Mohomes no número 2 entre as melhores duplas de Coach-QB? Com uma vitória no domingo, eles teriam mais vitórias no Super Bowl do que qualquer dupla menos Belichick e Brady. Considere que Mahomes é 89-23 como titular com Reid. Essa é uma porcentagem de vitórias de 0,79 na temporada regular! Otto Graham é o único marechal de campo na história da NFL que tem uma porcentagem melhor de vitórias, mas jogou na década de 1950 e começou 40 jogos a menos que Mohamses. Quando se trata de futebol pós-temporada, Mahomes tem 17-3. Essas já são as segundas vitórias na pós -temporada de um mar do campo de título de todos os tempos. Se você valoriza os jogos vencedores e o desejo nos playoffs, Mohamses e Reid, eles já são uma dupla lendária.

A narrativa mudou “Mohamcs certamente teve um início rápido em sua carreira na NFL” A “Estamos vendo um dos melhores marechais de campo de todos os tempos”, e com razão. Chegar ao Super Bowl é quase a regra para Reid e Mahomes. Em sete temporadas de Mahomes como titular, ele chegou ao campeonato da AFC todos os anos. Ele nunca fez os “quatro” da NFL! “

2025 Super Bowl: 10 apostas de suporte longo -incluindo Chris Jones vencedor MVP, Walk FG para Chiefs ou Eagles Will Brinson

Como eles mudaram

É interessante como os chefes mudaram ao longo dos anos. Quando Mohomes teve Tyreek Hill, Kansas City terminou a temporada regular na posição número 1 sobre a ofensiva total duas vezes em quatro temporadas. Quando os Chiefs mudaram de Hill para Miami, alguns acreditavam que ele esmagaria o crime. Em vez disso, Mohamses e Co. responderam primeiro em uma ofensiva total, primeiro na pontuação ofensiva e vencendo o Super Bowl no próximo ano. Esse é um empréstimo para o treinador Reid tanto quanto Mohamses.

Na última temporada, a ofensiva do Chiefs foi estatisticamente a pior na era de Mohamses, terminando 16º em jardas e 15º em pontos. Em vez de uma unidade explosiva, Reid apresentou uma ofensiva eficiente que parecia controlar o tempo de posse, cuidar do futebol e vencer na terceira/quarta tentativa. Esse plano de jogo funcionou igualmente bem, já que os Chiefs estão no grande jogo mais uma vez.

Fator de embreagem

Além de vencer de maneiras diferentes, talvez o fator definidor dessa dinastia Chiefs seja o fator de embreagem que Reid e Mohamses possuem claramente. Mahomes criou uma ótima reputação não apenas por ser embreagem, mas também um capitão de retorno nos maiores jogos.

Nenhuma liderança é segura quando você joga chefes. Bajo Reid, Mohamses tem 3-1 em Super Bowls quando é deixado para trás por dois dígitos. Todos os outros zagueiros são 4-48. Ele tem 5-2 nos playoffs quando continua por 10 pontos, e apenas Brady tem mais vitórias nos playoffs quando continua por dois dígitos (6).

Mahomes tem o melhor registro de qualquer zagueiro da história da NFL quando se enquadra em dois dígitos (min. 15 aberturas), em 19-14. Ele também é o único marechal de campo com um recorde de vitórias quando ainda está no quarto trimestre desde 1950 (incluindo os playoffs) com 27-26!

O fator de embreagem Mahomes está fora dos gráficos. Ele já tem a segunda unidade mais vencedora do jogo na história dos playoffs com sete, somente após os 14 de Brady. Possui 7 de 7 nas oportunidades de impulso de jogo ou na estrada que termina no último minuto de um quarto ou em tempo extra na pós -temporada. De fato, Mohamses tem um recorde de playoff da NFL com três unidades de jogo/vantagem do jogo a partir do último minuto de regulamentação. Você pode confiar nele para fazer o trabalho

É difícil comparar e contrastar um marechal de 29 anos com quarterbacks que jogaram nos anos 1960 ou 70. O que sabemos é que essa dupla encontrou um sucesso imediato, sustentado e notável entre si. Se eles vencerem seu quarto Super Bowl nas últimas seis temporadas no domingo, você poderia facilmente argumentar que eles deveriam ocupar o segundo lugar de todos os tempos atrás de Belichick e Brady quando se trata das melhores duplas de treinador-QB.

A parte mais fascinante desta discussão é que sua história ainda está sendo escrita. Ainda temos que ver Mahomes ter uma temporada “inativa”. Os chefes fazem uma corrida profunda todos os anos. Reid ocupa o quarto lugar na história da NFL, com 273 vitórias na temporada regular de sua carreira e a segunda nas vitórias pós -temporada com 28. Quanto a Mohamses, bem, ele está a caminho de se tornar o melhor marechal de campo de todos os tempos.

Comparação de corrida da NFL durante as oito primeiras temporadas