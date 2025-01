2025 Super Bowl Probabilidades antecipadas: Chiefs vs. A Linha dos Eagles tem campeões de defesa como um favorito leve de três mobs

E depois havia dois. Estamos nas duas últimas equipes no NFL Como campeão da NFC, Philadelphia Eagles, enfrentará o campeão da AFC Kansas City Chiefs em Super Bowl LIX. Philly está no grande jogo depois de desabafar os comandantes no campeonato da conferência, enquanto o KC teve um confronto muito mais rigoroso em suas mãos, mas ele poderia superar as faturas para manter vivas suas três esperanças de três turba.

Obviamente, haverá muito tempo para dissecar esse próximo confronto antes do começo em Nova Orleans em 9 de fevereiro, mas as probabilidades já estão avaliando esta revanche de Super Bowl LVII. Enquanto nos preparamos para o último Super Bowl, levaremos nossa primeira visão das probabilidades de abertura para esse confronto e veremos qual equipamento é preferido para elevar o troféu Lombardi.

Super Bowl LIX Probabilidades antecipadas

Todos Probabilidades da NFL Via DraftKings Sportsbook

Chefes vs. Eagles (em Nova Orleans) Chefes -1.5 49.5 Chefes -125, Eagles +105

Tendências notáveis

Chefes vs. Eagles (domingo, 9 de fevereiro às 15h, Fox ,,, Fubo)

Os Chiefs abriram como aproximadamente o favorito de 1,5 pontos no Eagles, o que é um pouco surpreendente. Entre nos jogos do campeonato da conferênciaOs Eagles foram os favoritos das apostas entre as quatro finais para vencer o Super Bowl em +175 com os chefes por trás deles com +240. Nesta temporada, o Chiefs tem 9 a 10 ATS (incluindo playoffs), que inclui uma marca 8-8 como favorita. Enquanto isso, os Eagles foram uma equipe muito melhor para apoiar o número ao longo do ano, com um recorde de 13 a 7 ATS. Essa taxa de cobertura de 65% foi a segunda mais alta no NFL. A Filadélfia foi apenas um perdedor três vezes nesta temporada. Em todos esses confrontos, os Eagles não apenas cobriram, mas também venceram diretamente.

Quanto ao total, o UNS é um 22-17 combinado entre essas duas equipes nesta temporada.