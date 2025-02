2025 temporada da NBA: como ver cada jogo, mais o cronograma completo e mais

Anthony Davis, primeiro apropriado para o Dallas Mavericks, é uma das várias estrelas da NBA que foram trocadas nesta temporada. Aqui mostramos como acompanhar o estado da liga e como ver cada jogo. (Tim Heitman/Getty Images)

A temporada da NBA 2024-2025 tem sido uma viagem selvagem até agora, com negociações imprevistas, lesões persistentes e tudo mais, sem mencionar o próximo fim de semana de estrelas que serão cheias de ação. Com centenas de jogos a partir de agora até o final da temporada, pode ser esmagador saber onde encontrar todos eles. Nesta temporada, os jogos são divididos em cinco redes principais: ESPN, ESPN2, TNT, ABC e NBA TV, com ainda mais jogos transmitindo no passe da NBA League. Para facilitar a visualização de cada jogo da NBA ao vivo nesta temporada, quebramos quais canais e plataformas oferecem a cobertura de visualização mais completa e onde encontrar o cronograma de tempo integral abaixo.

Como ver a temporada de 2025 da NBA:

Datas: 22 de outubro de 2024 – junho de 2025

Canal (s) de TV: ABC, ESPN Network, TNT, NBA TV

Transmissão: Directv, Amazon Prime Video, NBA League Pass, Fubo, Hulu com televisão ao vivo e muito mais

2024-2025 Programa da temporada da NBA:

Você pode ver o calendário completo da temporada da NBA (completa com qual canal cada jogo é transmitido) aqui e um resumo dos eventos de fim de semana lá.

Que canais eu preciso para ver os jogos da NBA ao vivo nesta temporada?

Nesta temporada, os jogos da NBA serão transmitidos através da ESPN e ESPN2, ABC, TNT e NBA TV. Todos esses canais estão disponíveis em plataformas como DirecTV, Sling e Hulu + Live TV. (A Fubo TV carrega todos esses canais, com exceção do TNT).

Olhando para os playoffs da NBA em 2025, os jogos serão transmitidos na ABC e/ou na ESPN, assim como no TNT, e as finais da NBA serão transmitidas no ABC.

Então o que você está fazendo? na verdade Você precisa se registrar para ver ou transmitir a próxima próxima temporada da NBA, sem pagar uma quantia ridícula de dinheiro? Você tem algumas opções. É isso que recomendamos para as melhores maneiras de ver a temporada da NBA:

Como ver a NBA ao vivo ou transmitir os jogos da NBA em 2025:

Enquanto normalmente amamos Fubo por maioria Esportes, há um aviso ao assinar a FUBO especificamente para acesso à NBA, e esse é o fato de a plataforma não ter TNT. Você pode ajustar a TNT, que transmitirá 65 jogos sazonais regulares este ano, bem como a ESPN, ABC, NBA TV e ESPN2 na DirecTV e Hulu com a TV ao vivo, o que lhe dará acesso à maioria dos jogos de transmissão em todo o país, bem como jogos em jogos em seu mercado local.

A DirecTV tem os canais que você precisa para assistir a jogos de basquete ao vivo, incluindo ABC, ESPN, TNT, Fox Sports, NBA TV e mais de 40 redes esportivas regionais, o que o torna um dos lugares mais completos para ver a NBA. Você também pode adicionar um passe da NBA NBA NBA para não precisar perder um único jogo de fora do mercado. Após um teste gratuito, os pacotes começam em US $ 74,99/mês. Teste grátis no diretorv

Max é “quem vê” para os fãs de entretenimento há algum tempo, mas agora ele também tem os fãs do esporte coberto. Por um tempo limitado não especificado, os assinantes do MAX podem obter o novo complemento esportivo B/R totalmente gratuito. Isso significa que você pode ver jogos ao vivo da NBA no TBS, TNT e TRUTV, incluídos na sua assinatura máxima! US $ 9,99/mês no máximo

Como ver jogos no vídeo Prime:

Em julho, a notícia foi lançada um contrato de 11 anos entre o vídeo da NBA e o Amazon Prime para o streamer transportar 6 jogos da NBA da temporada regular na plataforma da temporada 2025-2026. Mas os fãs ainda podem ver dezenas de jogos da NBA na plataforma durante a temporada 2024-2025 com a ajuda do NBA TV e da NBA League Pass. Ao vê -los no Prime custará uma taxa de assinatura adicional, eles oferecem uma das maneiras mais integrais de capturar a maioria dos jogos sazonais regulares que não estão sujeitos a restrições de localização regional ou nacional. O passe da NBA League é ideal para os fãs verem jogos da NBA para equipes fora de sua área local. Uma assinatura complementar da Pass da liga entre US $ 13,99 e US $ 16,99/mês, ou você pode obter seu último contrato e pagar US $ 74,99 pelo resto da temporada. A NBA TV também está disponível como um complemento para uma assinatura primária atual de US $ 8,99/mês (após um teste gratuito de 7 dias). Até 100 jogos ao vivo da NBA por temporada, jogos clássicos e programas de comentários estão disponíveis com uma assinatura da NBA Television.

Este ano, o Amazon Prime Video transmitirá dezenas de jogos da NBA por meio de assinaturas complementares para o NBA League Pass ou a NBA TV. Além do Amazon Prime Video, uma assinatura do Amazon Prime inclui frete grátis, ofertas exclusivas, acesso ao evento de vendas do Prime Day 2024, Amazon Music, um ano de GrubHub+ Free e muito mais. Uma assinatura padrão do Amazon Prime é de US $ 15 mensalmente ou US $ 139 anualmente, mas existem descontos disponíveis para os alunos e os que estão em assistência governamental qualificada. Você pode experimentar a Amazon gratuita por 30 dias. Teste de vídeo primário grátis

Transmitir os jogos da NBA com o passe da NBA League sozinho:

Com o NBA League Pass, você pode transmitir jogos fora do mercado da NBA (certas exclusões nacionais e blecautes locais se aplicam), obter acesso a repetições completas e condensadas de cada jogo, veja centenas de jogos clássicos anteriores e use o jogo ao vivo do DVR plataforma. O NBA League Pass é atualmente oferecido por uma taxa de desconto de US $ 74,99 pelo resto da temporada. US $ 75 no passe da NBA League

Em cada maneira de ver a temporada 2024-2025 da NBA: