2025 Universidade de futebol americano Carrossel Carrosel: O retorno de Rich Rodríguez à Virgínia Ocidental vence a marca perfeita

Rico Rodríguez A+ Você pode ir para casa novamente! Um dos avós da região dizia que a propagação retorna à sua alma mater e a um lugar treinado entre 2001 e 2007. Rodríguez trará uma sensação de nostalgia e a possibilidade de um programa que está morrendo de um olfato dos velhos tempos. Rodríguez, 61, é literalmente a encarnação daqueles velhos tempos.

Barry Odom PARA Odom acaba de deixar a melhor corrida de dois anos na UNLV, 19 vitórias combinadas. Se eles venceram o estado de Boise há dois meses, os rebeldes provavelmente estão no Futebol americano universitário Suprimir. Odom tem tentado voltar ao poder quatro. Ele está lá, mal, em Purdue. O programa acabou de ser o primeiro time. 18 (e último) em uma conferência. O rival de Indiana também não pode ser positivo. Odom tem costeletas para trocar as caldeiras com pressa.

Bill Belichick PARA- Para o valor do nome, este era um home run. Um campeão do Super Bowl de oito tempo estava desempregado e a Carolina do Norte precisava permanecer relevante. Feito. Mas algo sobre essa contratação me diz que Belichick não é tudo. Aquela redução de compra em 1º de junho no contrato de Bill também me incomoda. Nesta era nula, eles estão todos em … ou não. Há também uma pergunta se Belichick pode se adaptar ao futebol universitário, um jogo que nunca treinou.

Scott Frost B+ Essa contratação foi muito fácil. Com a UCF perdendo parte de seu baixo Malzahn Mojo, o programa atingiu seu passado. Frost foi o treinador da equipe que disse que o “campeonato nacional” de 2017. Depois de uma parada preocupante em sua alma mater (Nebraska), Frost ainda sabe como vencer. Tempo correto, local correto para UCF e geada.

Jake Dickert B+ Grande ajuste. Dickert imediatamente se adaptou no estado de Washington depois de ser elevado ao treinador-chefe após a recusa de Nick Rolovich em obter a vacina Covid-19. Então ele fez o tapete de sua carreira se aposentar de baixo dele quando o Pac-12 entrou em colapso. Dickert, 23-20 em Wazzu, sabe como fazer mais com menos em um programa que continua.

Tim Albin B+ Parece um movimento lateral para Albin, 33-19 em Ohio. É objetivamente um movimento lateral. Albin ganhou o título de Mac e ferrou … Charlotte? Antes de Albin, quem foi o último treinador de Mac para vencer pelo menos 10 anos seguidos? Bobby Testt em Marshall desde 1997-1999. Sim, faz tanto tempo. O experimento de Biffi Poggi não funcionou em Charlotte. Com Albin, os 49ers devem se tornar um candidato da AAC.

Zach Kittley B Como Tom Herman não funcionou em Boca ainda é um mistério. Sua estrela caiu muito, até agora. Kittley tem um arco de raça oposto. O ex -coordenador do Texas Tech teve os Red Raiders entre os 10 melhores na ofensiva total, a ofensiva de pontuação e o primeiro baixo. A roupa aérea chega ao sul da Flórida.

E Mullen B Tenho certeza de que Mullen tem muito no tanque, mas não tenho certeza de que ele saiba no que se encontrou. A Montanha Oeste não é o que costumava ser. A Realineration fez do Pac-12 a montagem o melhor do grupo de cinco conferências de acesso ao CFP. (Pelo menos a partir de 2026.) Tradicionalmente, Mullen não é o recrutador mais raivoso; Sua primeira aula foi a sexta no MWC, para 247 esportes. A escola despejou uma carga de dinheiro em seu cubo nulo depois de perder o marechal de campo Matthew Sluka. É melhor para Mullen se tornar agressivo no recrutamento, rápido.

Jimmy Rogers B Os Coups fizeram isso tão bem quanto de repente se limitaram. Sem Pac-12? Sem problemas. Rogers vem do estado de Dakota do Sul, onde tinha 27-3 em duas temporadas. Desde 2005, Rogers não passa de um jackrabbit como jogador e treinador. Agora ele entra no Pac-12, ou sua última iteração em 2026, com uma oportunidade no grande momento. Aposto que os cupadores, que sempre parecem jogar com a competição.

Dowell Loggains B O veterano NFL O coordenador ofensivo encontrou seu trabalho inicial. O coordenador ofensivo da Carolina do Sul teve experiência universitária em Arkansas com Sam Pittman. Lanorris Sellers alguém? Principalmente, isso é uma crença de que o App State continuará abraçando os treinadores que adotam o status do aplicativo como um trabalho inicial. Veja Scott Satterfield, Eli Drinkwitz e Shawn Clark (que saíram para se tornar um treinador ofensivo da UCF).

Matt Entz B Entz surpreendeu o mundo do futebol universitário quando deixou o estado de Dakota do Norte no ano passado para levar o trabalho de apoiadores na USC. Aquela temporada no grande momento foi suficiente para inspirá -lo a aceitar o trabalho de Fresno. O skipper interino de Tim e Jeff Tedford deixaram o programa em boa forma. A ENTRO, dois campeonatos nacionais em cinco anos na NDSU, pode se tornar o próximo Chris Klieman (Estado do Kansas), que venceu quatro campeonatos nacionais em cinco anos na NDSU.

Phil Long B Essa mente ofensiva veterana tem a oportunidade de se tornar o brinde de Huntsville, Texas. Long tem Drake Maye, Sam Howell e AJ Brown em seu currículo como coordenador ofensivo na Carolina do Norte e Ole Miss. O programa está em excelente forma. Os Bearkats tiveram 9-3 quando KC Keeler anunciou que estava indo para o Templo. Long foi demitido após menos de uma temporada em Wisconsin.

Charles Huff B Huff se junta a um programa com menos recursos do que o anterior em Marshall. No entanto, as águias têm sorte. O antigo estado de Penn State, Mississippi e o treinador do Alabama Runner deixou um título de cinto de sol em Marshall. Este é o treinamento do zero para Huff. Será interessante ver se a Southern Miss tem algum dinheiro para compartilhar a renda disponível.

Brian Smith B Um conselho para o novo treinador dos Bobcats: não o estrague. Ohio vem do seu primeiro título de Mac desde 1968. Smith faz dele uma transição fácil de Albin como coordenador ofensivo da equipe. Os Bobcats venceram 31 jogos nas últimas três temporadas. Smith está lá há 31 anos.

Matt Drinkall B- Drinkall traz cozinha para a CMU, e a CMU definitivamente precisa de um chiado. O programa continua sob investigação com relação aos Stalions Connor. Jim McElwain se aposentou. Drinkall passou seis anos na equipe do Exército, os dois últimos como treinador de linha ofensiva. A linha ofensiva é a essência desse programa. O único treinador -chefe do Drinkall está no Kansas Wesleyan há seis anos. O Mac é definitivamente sobre contratar jovens treinadores no seu. Drinkall, 42, é definitivamente isso.

Blake Harrell B- Harrelll, o coordenador defensivo dos piratas, conseguiu o trabalho depois de ir por 5-1 como intermediário. A última equipe da ECU no IR 5-1 a qualquer momento foi 2014. Essa equipe teve Lincoln Riley como coordenador ofensivo. Se Harrell é a versão defensiva de Riley, os piratas serão relevantes novamente no americano.

Mike Uremovich B- Essa qualificação não é tanto sobre Uremovich-56-56 em 10 temporadas combinadas em São Francisco e Butler. É sobre Ball State manter Mike Neu por nove temporadas, apesar de apenas uma temporada vencedora. Este é um movimento para Uremovich, que acaba de unir três temporadas vencedoras para Butler desde 1987-1989. Esperançosamente, a administração do Ball State dará o suficiente para vencer o que normalmente é o Mac aberto.

KC Keeler C+ Keeler, 65 anos, poderia ter terminado sua carreira em Sam Houston depois de ter ido 97-39 lá em 11 temporadas. Na sua idade, é hora de tentar o ótimo momento. Temple é um trabalho realmente difícil em uma cidade dos campeões do Super Bowl que não presta muita atenção. Quando Stan Drayton levou esse trabalho há três anos, descrevemos uma das piores contratações do ciclo. Drayton era 9-25. Talvez não seja toda a culpa do treinador.

Tony Gibson C+ Huff deixou de lado com o governo Marshall e ferrou a Southern Miss, possivelmente um emprego pior. O programa que venceu o Sun Belt estava nesse distúrbio que se recusou a jogar no Independence Bowl. Até que a administração aumente, não tenho certeza de que alguém possa ajudar o rebanho. Gibson, natural da Virgínia Ocidental, chega em casa após uma carreira de cinco anos de sucesso como coordenador defensivo do estado da Carolina do Norte.

Willie Simmons C+ A FIU se saiu bem por não cheirar Simmons pela segunda vez. A escola participou de Simmons, então treinador-chefe da Florida A&M, após o jogo de Butch Davis em 2021. Simmons teve 45-13 com os Rattlers, incluindo um título de SWAC de 2023. Ele passou a última temporada como treinador de Duke Runners.

Joe Harasymiak C+ Dez anos atrás, Harasymiak era o treinador mais jovem da Divisão I, 28, no Maine. Dois anos depois, ele tinha os ursos pretos nos playoffs do FCS. Desde 2022, Harasymiak é coordenador defensivo de Rutgers. O Scarlet Knights terminou 17º (segundo ao último) no Big Ten em defesa total na última temporada. Há trabalhos mais difíceis do que ser um Notre me dá, mas não muitos. Harasymiak e os Minutemen recebem um impulso quando a UMass se liga ao Mac nesta temporada.

Scott Abell C+ Rice continua a suportar como um programa que deseja demonstrar que ainda pode ser misturado em acadêmicos com futebol. Mike Bloomgren tentou sete temporadas e nunca teve um recorde de vitórias. Abell é o treinador vencedor de todo o tempo de Davidson com 47 vitórias em sete temporadas. Steph Curry ficaria orgulhoso.

Bronco Mendenhall C+ Estou entre aqueles que ainda acreditam que o Bronco ainda tem alguma magia de treinamento nele. Ele venceu 99 jogos em 11 anos na BYU. Ele tornou a Virginia competitiva antes de uma renúncia abrupta em 2021 para estar mais perto de sua família. Estou surpreso por ter feito o trabalho do Novo México (durante uma temporada em 2024). No estado de Utah, o Bronco pode competir mais uma vez pelos campeonatos.

Charles Kelly fazer O assistente de carreira de Journeyman segue Rich Rod no estado de Jax. Em um, Timem Kelly foi considerado um dos melhores treinadores defensivos do país. Ele tem alguns anéis do campeonato nacional no estado da Flórida e no Alabama. Aos 57 anos, este é seu primeiro trabalho de treinador.

Jason Eck fazer Há uma razão pela qual Idaho caiu da FBS há alguns anos, para que possa ser competitivo. Eck foi 26-13 com vândalos nas últimas três temporadas, incluindo uma aparição nos playoffs do FCS. Você precisará de cada parte dessa ética de trabalho para se tornar o Novo México, que teve duas temporadas vencedoras desde 2007.

Jerry Mack fazer A escola conseguiu mal essa transição. Após uma partida de 1 a 8, Kenneaw anunciou que Brian Bohannon havia renunciado. Bohannon rapidamente aplaudiu e disse que foi demitido. Este é um programa que ainda tenta encontrar sua base da FBS (2-10 em sua primeira temporada da FBS), Mack traz uma experiência de treinamento da Carolina North Central, onde foi 31-15 de 2014-2017.