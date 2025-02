2025 WKC Dog Show: Bourbon Whippet Headings 1 Vincitori

Lunedì ha iniziato il primo giudizio del giorno per trovare sette cani che alla fine gareggeranno al meglio in spettacolo nel 2025 Westminster Kennel Club Dog Show, il secondo evento sportivo più antico di sempre negli Stati Uniti.

I cani competono con il loro gruppo nominato con altri e vengono valutati sulla base di uno standard dettagliato che delinea le proprietà ideali in diverse aree, come altezza, peso, tipo di giacca, colori, forma e colore, forma dell’orecchio, gambe, code e altri. I migliori cani Best Breed 201 stanno progredendo al meglio delle competizioni di gruppo. Da lì, i migliori cani competono per il titolo della prestigiosa migliore mostra.

Le cose sono iniziate al Jacob K. Javits Conference Center di New York per valutare le singole razze prima di partire per Madison Square Garden, dove è stato selezionato un cane per rappresentare un cane, un giocattolo, uno sport e un pastore. I cani che rappresentano i restanti gruppi di sport, lavoro e terrier saranno scelti martedì.

Ecco i risultati!

Gruppo per cani

Bourbon Whippet vince il gruppo WKC Hound Westminster Kennel Club

Gruppo giocattolo

Cometeta Shih Tzu vince il gruppo di giocattoli WKC | Westminster Kennel Club

Gruppo sportivo

Controlla gli aggiornamenti.

Pastori

Controlla gli aggiornamenti.

Gruppo sportivo

Controlla gli aggiornamenti.

Task Force

Controlla gli aggiornamenti.

Gruppo Terrier

Controlla gli aggiornamenti.

