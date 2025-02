2025 WKC Dog Show: deluso dal Border Collie Wins Masters Agility Championship

2025 Westminster Kennel Club The Dog Show è in pieno svolgimento!

Sabato 12 sabato, Rajakollie Vanish ha vinto la finale annuale del campionato Agility, continuando il dominio del cane di bestiame nella competizione. La vittoria di Vanish segna i 12 vincitori dell’evento del Nono Border Collie.

Lost Border Collie è stato nominato vincitore del 2025 Westminster Kennel Club Masters del 2025 Sport

Vanish, che rappresentava una divisione da 16 pollici, si è fatto strada in soli 26,49 secondi. Altrettanto impressionante, Vanish non è scivolato una volta, il che ha fatto una corsa pulita per vincere.

Tuttavia, il tempo era inferiore a un secondo migliore del secondo. La festa della Swindle, il Shetland Sheepdog, ha completato il percorso in 26,91 secondi, solo 0,42 secondi più lenti di scomparire.

Sia la scomparsa che la festa della truffa hanno completato il percorso più velocemente del vincitore dell’anno scorso Nimble, un cane tutto americano che lo ha gestito in 28,76 secondi. È stato anche più veloce della vittoria di Border Collie nel 2023, tempo 28,68 secondi, che in precedenza è stato il tempo di vincita più veloce dopo l’inizio dell’evento nel 2014.

“Sono completamente senza parole”, ha detto la gestore di Vanish Emily Klarman dopo la vittoria di Fox Sports.

Best 2025 Masters Agility Championship dal Westminster Kennel Club

Le finali del Masters Agility Championship sono state il momento clou delle vacanze del cane sabato. Agility è una competizione programmata che mette alla prova la capacità del cane di seguire un corso di barriera – tra cui qualsiasi combinazione di tunnel, sesaw, bar e salto a muro, tessitura di pali e altri – a causa dei suoi comandi di gestore. Ai partecipanti non verrà data una mappa del corso in anticipo e l’agilità viene valutata in base al corso e al completamento (meno guasto).

Il WKC donerà $ 5.000 in onore del vincitore dell’AKC Training Club o AKC Humane Fund, e la donazione di $ 1.000 di quattro rimasti nel primo posto nella classe di altezza del cane e il punteggio più alto di un cane tutto americano (razza mista) .

La mostra del cane del 2025 WKC interromperà il Super Bowl LIX domenica e continuerà lunedì al Madison Square Garden e Jacob K. Javits. Il meglio della mostra sarà incoronato martedì a MSG.

149. La mostra annuale per cani WKC è Fox, FS1 e FS2 questa settimana. Puoi anche trasmettere in streaming l’evento Foxsports.com e volpe sport. Trova il programma perfetto per gli eventi e ulteriori informazioni su come guardarlo.

