2025 WNBA Draft # 1 Seleziona probabilità: Paige Bueckers favorisce fortemente

La NFL non è l’unica lega a mantenere la sua bozza annuale in aprile.

La bozza di WNBA del 2025 si svolgerà il 14 aprile (nel posto da determinare), un anno da Caitlin Clark andando all’Indiana Fever # 1.

Quale superstar di Lady va prima quest’anno?

Diamo un’occhiata prima alla bozza futura.

1. Dallas Wings

14. Seattle Storm

3. Chicago Sky

4. Washington Mystics

5. Il bianco dello stato d’oro

6. Washington Mystics

7. La libertà di New York

8. Sole del Connecticut

9. Los Angeles Sparks

Alle 10 di Chicago Sky

11. Minnesota Lynx

12. Dallas Wings

Diamo un’occhiata alle probabilità del DraftKings Sportsbook numero 1 18 febbraio.

2025 WNBA Draft – No. 1

Paige Bueckers: -2000 (BET $ 10 vince un totale di $ 10,50)

Olivia Miles: +750 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 85)

Kiki Iriafen: +1000 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 110)

Sonia Citron: +2500 (BET $ 10 vince un totale di $ 260)

Hary respinto: +5000 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 510)

Janiah Barker: +5000 (scommessa $ 10 per vincere $ 510)

Azzi Fudd: +5000 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 510)

Aneesah Morrow: +5000 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 510)

Proprio come lo Slam Dunk, che Clark sarebbe il numero uno dell’anno scorso, Bueckers è nella stessa barca in questa stagione.

Il genitore UConn ha lottato con gli infortuni durante la sua carriera universitaria, ma non ha deragliato la sua posizione di miglior giocatore nel basket universitario femminile.

Ha vinto il premio di legno e il giocatore AP dell’anno nel 2021, ed è stato anche unanime unanime nel giocatore All-American e Big East della prima squadra nel 2021 e nel 2024.

In questa stagione, Bueckers è in media 18,4 punti, 4,6 aiuto e 4,3 rimbalzi, mentre spara il 52,6% per campo e il 41,6% da un’area a 3 punti.

Dallas Wings possiede la prima selezione del Draft WNBA del 2025. Hanno selezionato il quinto della scorsa stagione selezionando Jacy Sheldon dell’Ohio State, che sono passati al Connecticut Sun all’inizio di febbraio.

Dallas ha terminato 9-31 la scorsa stagione, il secondo peggior record in campionato.

In secondo luogo, c’è Notre Dame Olivia Miles nel tabellone. La guardia più vecchia è in media di 16,7 punti, 6,2 aiuto e 6,0 rimbalzi per la più alta battaglia irlandese.

