2025 WNBA Free Agency: Breanna Stewart de Liberty dirige a lista dos 10 melhores jogadores disponíveis

O período de 2025 da agência livre da WNBA está em pleno andamento, e já houve uma série de grandes movimentos, incluindo Um sucesso de bilheteria de três equipamentos relatado Isso enviará Kelsey Plum para Los Angeles Sparks e Jewell Loyd para o Las Vegas Aces. Em outro lugar, o Phoenix Mercury Segundo relatos, eles concordaram em adquirir Alyssa Thomas Do sol de Connecticut em outro grande comércio, enquanto Brittney Griner surpreendeu a todos Segundo relatos, deixando Mercury para se juntar ao sonho de Atlanta.

Mais recentemente, o Wings concordou em assinar e comercializar Satou Sabally para Mercury em um acordo bem -sucedido de três equipes e, em seguida, adquiriu Dijonai Carrington del Sol em uma troca separada.

Satou Sabally Trade: Mercury para adquirir a estrela das asas em um acordo de três equipes com febre, por relatório Jack Maloney

Embora as equipes tenham permissão para negociar com agentes livres desde 21 de janeiro, nada pode ser assinado oficialmente até 1º de fevereiro.

Mais uma vez, existem várias estrelas no mercado neste inverno, incluindo vários MVP. Desta vez, no entanto, há uma virada interessante: a maioria dos jogadores firmes deve apenas se tornar agentes livres novamente em 2026 quando um Novo acordo de negociação coletivae salários mais altos devem estar em vigor. Isso pode levar a algumas contratações surpresa.

Enquanto esperamos para ver o que vai acontecer, aqui está uma olhada nos 10 principais agentes livres no quadro. Para um rastreador completo de cada movimento, clique aqui.

Stewart é um agente livre pelo quarto ano consecutivo e mais uma vez é o melhor jogador do quadro. Apenas em seu terceiro título, a quinta primeira equipe consecutiva da primeira equipe All-WNBA, a terceira honra consecutiva da primeira equipe e a quinta final consecutiva do MVP, Stewart ainda é um dos melhores da liga. Sua eficiência caiu na última temporada, principalmente por trás do arco, o que seria uma preocupação maior se não fosse um colaborador geral. Stewart certamente retornará à liberdade de liderar sua defesa do título.

A campanha de Thomas em 2023 foi tão incrível que, quando ela “apenas” colocou 10,6 pontos, 8,4 rebotes, 7,9 assistências e 1,6 assaltos por jogo com um tiro de 50,9%, ela se sentiu um ano mais baixo. Sua incapacidade de atirar na pintura externa sempre será um fator limitante, mas compensará ele com o jogo de elite, defesa tenaz e fisicalidade esmagadora. Essas características eram o motivo pelo qual Mercúrio estava ansioso para adquiri -lo, juntamente com Ty Harris, em um acordo de assinatura e comércio que dará a Nate Tibbets um mecanismo para seu sistema ofensivo e um defensor de elite.

Estado: Como relatado, ele mudou para as faíscas

Como relatado, ele mudou para as faíscas 2024 Equipe: Las Vegas Aces

Las Vegas Aces Classificação do agente livre: Corado

Na última temporada, não foi planejado para a ameixa ou os ases, cuja oferta de três mobs chegou ao fim nas semifinais contra a liberdade. A Plum, que estava lidando com um divórcio público e emocional que drenou emocionalmente, teve sua pior temporada de pontuação (17,8 pontos por jogo) desde que se tornou um titular de tempo completo em 2022 e sua temporada de tiro menos eficiente (56,3% TS) desde 2019. Então, acabou empatado no décimo lugar da liga em anotações e décimo primeiro em assistências (4.2). Uma mudança de estágio certamente poderia fazer bem uma ameixa, e o nativo da Califórnia voltará para casa Uma troca de três equipes de grande sucesso Isso o enviará para as faíscas.

Se eu pudesse garantir que Sabally seria saudável, poderia argumentar que deveria ser o número 2 nesta lista. Infelizmente, a saúde continua sendo uma preocupação para o atacante alemão, limitado a 15 jogos na última temporada devido a cirurgia no ombro. Ele ainda não chegou à marca de 100 jogos, apesar de ter sido recrutado em 2020 e fez 17 ou menos aparições em quatro de suas cinco temporadas. Quando está no chão, é um dos atacantes mais versáteis e dinâmicos da liga, então o Mercúrio estava disposto a desistir de uma turnê para adquiri -lo em um acordo de assinatura e comércio.

A antiga seleção geral nº 2 voou sob o radar por grande parte de sua carreira devido ao estado da febre como um habitante do porão perene. Esse não é mais o caso após sua campanha de separação na última temporada com o novato do ano Caitlin Clark. Esses dois formaram uma associação dinâmica, principalmente após o descanso olímpico, quando possivelmente eram o melhor histórico da liga. A febre deixou claro que manter Mitchell era sua principal prioridade neste inverno, e eles poderiam assiná -lo novamente em um contrato de um ano no Supermax.

Frever Free Agency: Indiana devolve Kelsey Mitchell, segundo relatos, acrescenta Natasha Howard a se juntar a Caitlin Clark Jack Maloney

Estado: Não assinado

Não assinado 2024 Equipe: Seattle Storm

Seattle Storm Classificação do agente livre: Irrestrito

A primeira temporada de Ogwumike em Seattle foi um pouco frustrada, dentro e fora da quadra, mas isso não foi por sua própria culpa. Ela ainda foi nomeada All-Star, All-WNBA Second Team e All Defensive Segund Team Arterer pela segunda temporada consecutiva e foi uma força motriz por trás da defesa da elite da tempestade. Mesmo nesta fase de sua carreira, o antigo MVP ainda é um dos jogadores bidirecionais mais consistentes da liga. A tempestade provavelmente leva à perseguição a assiná -la novamente, mas outras equipes estarão desesperadas para afastá -la.

Estado: Como relatado, ele concordou em lidar com o sonho

Como relatado, ele concordou em lidar com o sonho 2024 Equipe: Sun Connecticut

Sun Connecticut Classificação do agente livre: Irrestrito

Jones fez um retorno impressionante ao tribunal na última temporada menos de um ano depois de rasgar seu tendão de Aquiles. Ele começou os 40 jogos, ela foi nomeada All-Star pela terceira vez em sua carreira e terminou em sexto na liga em vitórias em 6,0. Jones nunca terá muitos números, mas é uma presença de tinta confiável que obtém extremamente eficientemente em torno da cesta. Após as muitas mudanças sazonais de sol, Jones decidiu sair para um novo desafio e, de acordo com os relatórios, ele assinou com o sonho.

Uma vez um dos defensores mais assustadores da liga, Griner se tornou uma força ofensiva nos últimos anos. Ele atirou em 57,9% da liga no campo na última temporada e acabou empatada no décimo lugar da liga, com 17,8 pontos por jogo. Sob o novo treinador de Nate Tibbet, ele até começou a pisar atrás da linha e fez mais 3s (nove) do que em suas 10 primeiras temporadas combinadas (sete). Em uma das maiores surpresas da agência gratuita, Griner deixou Mercury para se juntar ao sono.

Estado: Não assinado

Não assinado 2024 Equipe: Sun Connecticut

Sun Connecticut Classificação do agente livre: Irrestrito

Bonner, 37 anos, não mostrou sinais de desaceleração na última temporada, já que mais uma vez jogou os 40 jogos e terminou em nono na liga em um total de minutos (1.272). Seu chute ainda vem e vai, como ele sempre fez, mas seu esforço e impacto, principalmente no lado defensivo, nunca o fazem. Existem poucos concorrentes e líderes melhores que Bonner, que parece ser um pacote nesta temporada com sua noiva, Alyssa Thomas. Resta ver se isso significa permanecer em Connecticut ou no outro lugar.

O jogador mais aprimorado da temporada passada, Carrington também obteve seu primeiro consentimento da primeira equipe defensiva e terminou em quarto lugar no voto do jogador defensivo do ano, enquanto apostou sua declaração como o melhor defensor do perímetro da liga. Sua eficiência, particularmente por trás do arco, caiu quando ele assumiu um papel mais importante nas duas extremidades no chão, mas seu esforço defensivo o compensou. Como um agente livre restrito, o Sol poderia ter correspondido a qualquer oferta recebida, mas fazia pouco sentido mantê -lo após seus outros movimentos de baixa temporada.

Menções honorárias

Chennedy Carter

Estado: Não assinado

Não assinado 2024 Equipe: Sky de Chicago

Sky de Chicago Classificação do agente livre: Sem restrições

Carter não foi comprovado durante a temporada de 2023, mas voltou ao estilo W com o céu depois de fazer a equipe através de um contrato de campo. Sua velocidade e capacidade de criar sua própria tomada são amplamente incomparáveis, mas algumas equipes ainda podem ter cuidado com seus problemas no início da carreira.

Elena Delle Donne

Estado: Não assinado

Não assinado 2024 Equipe: N/A (o último jogado para Washington Mystics em 2023)

N/A (o último jogado para Washington Mystics em 2023) Classificação do agente livre: Irrestrito

O ex duas vezes MVP se afastou do jogo no inverno passado e não está claro quando ou se ele jogará novamente. Mesmo aos 35 anos e com um extenso histórico de lesões nas costas, você receberá muitas ligações para avaliar seu interesse em se adaptar neste verão.

Tiffany Hayes

Estado: Não assinado

Não assinado 2024 Equipe: Las Vegas Aces

Las Vegas Aces Classificação do agente livre: Irrestrito

Hayes deixou a aposentadoria para assinar com o Aces no meio da temporada passada e venceu o sexto jogador do ano. Se você está disposto a se comprometer com outra temporada da WNBA, fica claro que ainda pode ser um jogador muito chocante.

Natasha Howard

Estado: Como relatado, ele concordou em lidar com uma febre

Como relatado, ele concordou em lidar com uma febre 2024 Equipe: Dallas Wings

Dallas Wings Classificação do agente livre: Irrestrito

Um pé quebrado na noite de abertura fez a campanha de Howard 2024 ter um começo infeliz, e nunca vimos o melhor dela. Ele deixou claro que Dallas iria neste inverno e decidiu se juntar à febre, que o recrutou em 2014. Sua experiência de campeonato, defesa e atletismo fará uma boa opção para a equipe jovem.

Gabby Williams

Estado: Não assinado

Não assinado 2024 Equipe: Seattle Storm

Seattle Storm Classificação do agente livre: Corado

A antiga seleção da loteria jogou apenas 22 jogos nas duas últimas temporadas devido a lesões e compromissos no exterior, mas é uma das asas mais versáteis da liga e um zagueiro verdadeiramente elite que poderia ajudar qualquer equipe.