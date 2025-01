2026 Coppa del Mondo: dove si trova USMNT 500 giorni dalla sua prima partita

Doug McIntyre Calcio

Le cose stanno cercando una squadra nazionale maschile statunitense. L’apri della Coppa del Mondo FIFA americano 2026 Sofi Stadium di Los Angeles è ora a soli 500 giorni di distanza. Christian Pulisic è il miglior giocatore e ritmo di AC Milan durante la sua migliore stagione. Il cuore e il centrocampista dell’anima Tyler Adams sono finalmente sani e giocano il miglior calcio della sua vita. Anche Weston McKennie, Tim Weh, Chris Richards, Joe Scally, Yunus Musah sono sulla buona strada per l’anno di carriera nel 2025.

L’allenatore della stella Mauricio Pochettino ha iniziato il primo anno intero al timone con un paio di vincite convincenti all’inizio di questo mese, quando una squadra di giocatori MLS ha mostrato la crescita del programma dietro la coorte europea.

Inferno, anche cattive notizie – come il fatto che Gio Reyna Ancora Non è un normale principiante Borussia con Dortmund – non sembra terribile in questo momento. Dopotutto Reyna è sano e presto ha l’opportunità di cambiare la sua proprietà sotto un nuovo leader nero e giallo.

Con USMNT IDLE alla fine di marzo verso le finali della Concacaf Nations League e la più grande Coppa del Mondo che si avvicina al tasso di Warp, ora è buono come chiunque si scatena su dove si trova il giocatore americano.

Custode

Sebbene Matt Turner sia probabile che suoni una sola volta a Crystal Palace (rispetto a Doncaster rispetto a Doncaster del 10 febbraio) prima del 20 marzo Panama, rimarrà chiaro il n. 1 di Pochetino finora.

“Oggi, penso che Matt meriti (ruolo) perché nelle ultime due partite della Giamaica, è stato fantastico”, ha detto Pochettino, riferendosi alla quattro nazioni di novembre.

Le cose sono interessanti dietro Turner. La presunta seconda scelta Patrick Schulte non si è fatto male nella vittoria per 3-1 degli americani dal Venezuela all’inizio di questo mese, ma la battuta d’arresto di Zack Steffen nella chiusura successiva del Costa Rica dà allo staff tecnico qualcosa da pensare allo studente inferiore di Turner. Steffen ha sperimentato considerevolmente solo 29 anni, e ha tutte le motivazioni nel mondo per ottenere un ruolo dopo che l’ex allenatore Gregg Berhalter ha lasciato il Qatar 2022.

Imparentato: Ora torna con USMNT con le attrazioni di Zack Steffen ambientate nei Mondiali del 2026

Un altro veterano, Ethan Horvath, è ora completamente apparvero nella foto. Matt Freese, l’unico camper di gennaio che non sembra gentile, potrebbe alzarsi rapidamente se lascia MLS in Europa questo mese, mentre si dice e inizia a giocare subito. Diciotto anni, la possibilità di Barcellona di Diego Kochen rimane mescolata, ma è ancora un candidato più realistico per il 2030.

Indipendentemente dall’ordine di beccatura, la situazione del custode non è così grave come l’estate scorsa, secondo l’allenatore.

“Possiamo sentire”, ha detto Pochettino la scorsa settimana, “siamo molto al sicuro nell’obiettivo”.

(Foto: Brad Smith/ISI Foto/USSF/Getty Pictures per USSF)

Indietro

Sergiño Dest è vicino al ritorno, ma può essere difficile rimuovere immediatamente Scally, che è stato un ibrido di successo come terzo centro al sistema Pochettino per il momento. Scally, un gioco difensivo costantemente stretto potrebbe persino trasferire Pochettino a un ruolo più offensivo per usare Dest.

Correlato a: “Nota il difensore USMNT Joe Scally continuerà la sua carriera in Germania

C’è una goccia enorme dopo questi due. Pochettino non si è nemmeno preso la briga di chiamare Scally, l’intera squadra insieme, spiegando che altri potevano riempire quando necessario. Ha senso: McNennie e Weah hanno entrambi coperto l’angolo tra i titani italiani in questa stagione. Anche Adams, Mush Mark McKenzie, Chris Richards e Miles Robinson.

Indietro

Tim Ream ha agito come capitano durante le prime quattro responsabilità di Pochettino. Continuerà ora che Richards gioca di nuovo ogni settimana nella serie Premiere League in Inghilterra? McKenzie è stato un partner di Ream in ottobre e novembre e si è sempre affermata per la Serie Ligue 1 Tolosa. Sono probabilmente i primi tre di Pochettino.

Nel frattempo, Miles Robinson ha iniziato entrambi i giochi di gennaio, mentre il veterano della Coppa del Mondo 2022 Walker Zimmerman ha visto il suo primo minuto sotto il nuovo staff.

Tra i nuovi arrivati, George Campbell di CF Montreal ha impressionato. “Mi piace molto Campbell”, ha detto Pochettino. “George era incredibile – ero così felice con lui.”

Ma è un gioco numerico. Le opzioni MLS sono prima dei Cameron Carter Vickers e Auston Dressy, che hanno aiutato solo il Celtic del Scottish Club in ogni rimozione del campionato? Vedremo a marzo.

Tim Ream dovrebbe fare un elenco di Coppa del Mondo 2026? E guerra

Sinistra

La perdita di domenica contro il Manchester United non ha cambiato nulla in Jedi, a sinistra di Perm, che sembra essere pronto a lasciare il partecipante alla Fulham Champions League in estate. Tuttavia, se Robinson fosse ferito, sarebbe un vero problema con i round segreti degli Stati Uniti, potrebbe cambiare le pagine se fosse successo, anche se avesse un posto lì solo per il Borussia Mönchengladbach in questa stagione e favorisce il suo posto naturale. “Prima di tutto, sono immediatamente tornato”, ha detto Scally a Fox Sports all’inizio di questo mese.

Le migliori opzioni naturali di sinistra sono Kristopher Lund, che gioca regolarmente per Palermo al secondo livello di italiano, e John Tolkin, che ha lasciato il campo di gennaio presto per firmare con Holstein Kiel e ha fatto il suo debutto in Bundesliga la scorsa settimana. Il secondo nome tiene d’occhio qui: Dejuan Jones, una scorsa settimana contro i migliori artisti degli Stati Uniti contro Ticos.

Centrocampo

Se sano, il centrocampo MMA McKennie, Musah e Adams si fonderanno per la prima volta a marzo dopo la Copa América. È un’ottima notizia per USMNT. Anche la competizione dietro di loro è dura, anche con Malik Tillman di PSV che è infinito con un infortunio alla caviglia.

Johnny Cardoso continua a riuscire nella sua prima campagna completa con Real Betis; Ora è andato tutti 90 minuti in cinque partite consecutive di LA Liga. Veneziano Gianluca Busio ha una metropolitana ancora più lunga in Serie A, in Italia, mentre Brenden Aaronson è passato a cinque partite di Leeds consecutive nei campionati inglesi. Suo fratello minore Paxte Aaronson ha firmato in oltre 1.500 minuti e finora ha segnato cinque gol per Utrecht nel dipartimento dei migliori Paesi Bassi.

Aidan Morris ora si è completamente ripreso da un infortunio al ginocchio e ha firmato a 90 due abiti diretti da campionato a Middlesbrough. In Germania, James Sands ha appena ottenuto la sua prima iniziativa Bundesliga per St. Paul, mentre Lenny Maloney ha lasciato la caduta al sesto posto a Heidenheim.

È stato più difficile per pochi minuti venire dagli altri; Reyna non è scesa dalla panchina nella prima partita di Dortmund, guidata da un boss temporaneo Mike Tullberg. In Francia, Tanner Tessmann è stato un sostituto inutilizzato in ciascuna delle ultime tre partite di Lione.

Tuttavia, Reyna e Tessmann rimangono quasi certamente sopra in vista con sede a MLS come Emaka Eneka, Benjamin Cremaschi, Diego Luna, Jack McGlynn e fino al 2022 il veterinario della Coppa del Mondo Lu La Torre, che sono stati recentemente prestati a un’estensione di San Diego FC Celta Vigo in Spagna.

Camicia

Pulisic e Weah sono stati a lungo blocchi qui, anche se Pochettino ha già perso entrambi i posizionamenti e potrebbe preferire usarlo centralmente. Chi farebbe l’altro argentino? Dest, Jedi, Reyna, Musah, Luna, Cade Cowell, Ricardo Pepi, Haji Wright, Alex Zendejas e entrambi Aaronson hanno esperienza con le ali sia a livello di club che internazionale.

Attaccante

Quando Balogun di Folar è rimasto ferito, Pepi ha guadagnato un lavoro iniziale segnando la serie di nazioni di successo di novembre con Reggae Boyz. Continuerà anche a segnare PSV, preparando il suo goal sabato in poco più di 1000 minuti in tutta la competizione di questa stagione per i partecipanti alla Champions League.

Josh Sargent ha fatto due volte sabato nel primo avvio di Norwich City dopo che è stato a ottobre. Balogun (chirurgia delle spalle) si è conclusa ad aprile, quindi il Sargent dovrebbe essere coinvolto a marzo, in particolare con Wright (caviglia) a lungo termine.

Brandon Vazquez potrebbe anche essere lì se inizia la stagione 2025 ml forte con il nuovo club Austin. Può venire con Patrick Agyemang di Vazquez o Charlotte, che si è inserito nel campo di gennaio come uno dei suoi più grandi vincitori dopo aver messo in scena i loro primi due gol USMNT.

“Abbiamo opzioni diverse”, ha detto Pochettino.

Doug McIntyre è uno scrittore di calcio sportivo Fox che è stato coperto Stati Uniti Squadre nazionali maschili e femminili nei Mondiali FIFA in cinque continenti. Strappalo da @BydougmCintyre .