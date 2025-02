2026 Futebol Hall: Bill Belichick, Drew Brees lidera os nomes pela primeira vez elegível para indução

Embora a classe de indução do Hall de Futebol Profissional 2025 esteja prestes a anunciar, nunca é muito cedo para dar uma olhada em quem pode receber o chamado para Canton, Ohio, em 2026.

Uma tonelada de jogadores notáveis ​​será elegível para a indução em 2026, junto com Bill Belichick, um dos melhores treinadores em NFL história. Os jogadores devem se aposentar por pelo menos cinco anos para serem elegíveis, enquanto os treinadores viram recentemente seu período de espera reduzido de cinco temporadas para uma.

Aqui está um resumo rápido de alguns dos jogadores notáveis ​​que serão elegíveis pela primeira vez.

A partir desta lista de jogadores, Brees e Fitzgerald parecem que serão fechados para indução no próximo ano, junto com Belichick, que levou os Patriots a um recorde de seis Super Bowl Ele vence durante seu tempo na Nova Inglaterra. Brees se aposentou como o NFL Líder de corrida em pátios aéreos e passes de touchdown (atualmente o segundo de Tom Brady nas duas categorias). Brees também tem um Super Bowl ganhar e Super Bowl Troféu MVP para começar. Fitzgerald é apenas Jerry Rice, tanto em recepções profissionais quanto em pátios de recepção. Seu momento exclusivo foi sua prolífica carreira nos playoffs de 2008, que terminou com uma derrota próxima contra Pittsburgh no Super Bowl.

Gore também receberá uma ótima consideração no próximo ano, já que é o terceiro lugar em pátios de corrida. É provável que os rios também o façam, mas os eleitores podem decidir selecionar apenas um marechal de campo para o próximo ano, o que forçaria os rios a esperar pelo menos um ano antes de receber sua chamada para Canton. Os rios entrarão em algum momento, já que é o sexto de todos os tempos em jardas de corrida e passes de touchdown.

McCoy, Gurley, Poouncey e Edelman têm casos interessantes, embora diferentes. Os números de carreira do McCoy são bons, mas o corte não oficial (12.000 jardas por corrida) está simplesmente perdido para que os corredores recebam uma consagração quase automática. A carreira de Gurley começou com uma explosão, mas foi bastante reduzida devido a lesões. Pouncy tem elogios, mas é difícil para os revestimentos fazer o Hall da Fama. Edelman é um dos melhores artistas da pós -temporada da história, mas seus números sazonais regulares não estão à altura.

Estou prevendo que Brees, Fitzgerald, Gore e Belichick o farão em seu primeiro ano de elegibilidade. O restante dos jogadores elegíveis pela primeira vez se juntará a uma longa lista de ex -jogadores que esperam que suas carreiras sejam consideradas dignas de consequência.