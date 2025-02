O fértil Saurashtra Black Sheldon Jackson se aposentou na terça -feira de um críquete profissional após uma carreira de 15 anos, e sua última viagem terminou com uma derrota de Gujarat no trimestre de Ranii Trophy. Jackson, 38 anos, se aposenta com mais de 7.200 corridas em 105 partidas de primeira classe, com a pontuação mais alta de 186, 21 centenas e 39 meio século. O fato de ele ter terminado sua carreira, em média, mais de 45 conta muito sobre suas consequências em grilos de primeira classe.

Jackson era um crickedista multidimensional e, além disso, ele era um batedor confiável e um excelente campo. Ele também manteve objetivos para Saurashtra em competições limitadas.

Em um formato mais longo, no entanto, ele não foi obrigado a cumprir a obrigação graças à presença de Sagar Jogiyani.

Ele venceu 14 e 27 anos nas duas últimas viagens, quando Gujarat venceu por entradas e 98 corridas.

Jackson, que já fez parte da configuração do Kolkata Knight Riders depois que ele foi notado pelo ex -jogador de Bengala Joydeep Mukherjee, fez sua estréia em Saurashtra em dezembro de 2011.

Depois de três anos, ele estreou em dezembro de 2011 por três anos em sua equipe estadual Saurashtra, ele fez sua estréia em dezembro de 2011.

Ele fez quatro e cinquenta e trezentos cento na temporada de Ranii 2012-13, incluindo séculos, um a um nas quartas de final e a semifinal, respectivamente contra Karnatak e Pendjab, para ajudar Saushtra a se qualificar para a final pela primeira vez.

Devido à sua excelente corrida com um bastão este ano, ele invadiu a Índia e a equipe da série contra o oeste da Índia e em casa. Ele também foi um membro destacado da segunda acusação Saurashtry em direção ao título do Trophy Ranji na temporada 2015-16.

No mês passado, Jackson convocou sua carreira em um nível limitado depois de disparar 2792 marchas em 84 entradas, e o mais alto é invicto 133 durante o troféu de Vijay Hazare em 2022.

No jogo com um número limitado, ele deixou nove séculos e 14 meio século.

