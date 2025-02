23xi, concorso frontale fino al 2025, mentre la NASCAR blocca

Bob Pockrass Fox Nascar Insider

Denny Hamlin ha imparato molto dalla proprietà del team, quando 23xi Racing ha aperto le sue porte nel 2021, ma ha ricevuto un nuovo incidente negli ultimi cinque mesi.

Come proprietario di una delle affermazioni competitive della NASCAR, Hamlin è stato seduto in aula come una battaglia legale intensa e complessa.

“Penso che sia un po ‘come pensare all’architettura”, ha detto Hamlin a Fox Sports. “Non riuscivo davvero a arrivarci finché non ho costruito la mia casa, ho costruito una velocità (commerciale) e ho iniziato ad arrivare a ciò di cui si trattava l’architettura.

“E ora è il lato legale, ovviamente. Sono tipo” Wow, è molto interessante imparare la legge “ed è sicuramente affascinante per me. E certamente molto, molto accurato e dettagliato.”

Per le corse 23xi e le corse automobilistiche in prima linea, hanno iniziato la stagione 2025, che includeva l’insicurezza fuori stagione, poiché non sapevano fino a metà gennaio che ciascuna delle loro tre auto avrebbe iniziato almeno come squadre di ordini della stagione.

Le squadre hanno chiesto che un ordine fosse autorizzato a competere come team commissionati senza una clausola nel nuovo accordo charter, che quasi pubblica la NASCAR sui requisiti della competizione. Il loro primo esperimento è stato negato l’8 novembre, ma poi concesso il 18 dicembre.

La NASCAR ha chiesto al tribunale distrettuale degli Stati Uniti di ritardare l’attuazione del divieto. Quando la richiesta fu respinta, la NASCAR avrebbe dovuto richiedere un ricorso all’esecuzione della corte d’appello, ma alla fine decise di non chiedere un ritardo dalla Corte d’appello. È probabile che il ricorso sia 9 maggio o 15 maggio e la decisione si svolge dopo l’udito durante settimane o mesi.

Il giudice del tribunale distrettuale è convinto che il processo della giuria inizierà a dicembre, quindi questa è l’unica stagione in cui l’ordine è esecutivo. Le pagine possono accontentarsi in qualsiasi momento.

I conducenti non sapevano se gli sarebbero stati garantiti un posto in ogni gara o facevano parte di una squadra aperta – una squadra che avrebbe dovuto entrare nella loro strada se ci fossero più di 40 segni (come questo fine settimana 500).

“Speravo sicuramente l’affitto, sperando di non dover andare a Daytona 500, quando sono state annunciate più auto (con grandi nomi), grandi squadre, tutti portano le loro cose migliori. Non è così stressante (ordinato), noleggiatore Todd Driver Disse Todd Gilliland.

“La concorrenza è abbastanza stressante così com’è, quindi è stato sicuramente bello, fidati della nostra proprietà e del nostro controllo e lascialo scoprire questi amici.”

I gruppi affermano che NASCAR perché possiede la maggior parte delle canzoni e controlla i costi scegliendo i fornitori di fonti per la maggior parte delle parti e canzoni oltre alla gestione degli eventi, poiché i team sostengono di non essere un modello finanziario praticabile per competere a livello NASCAR per ottenere una serie d’élite.

La NASCAR nega queste affermazioni e menziona che 13 15 tazze di organizzazioni hanno firmato un nuovo accordo charter, che include la percentuale di reddito missionario per le squadre, come che i team hanno un modello finanziario praticabile.

Le squadre hanno gareggiato per le ultime sei settimane della stagione nel 2024 dopo che la causa era stata sollevata e non c’erano segni in pista su come la NASCAR trattasse le squadre. E i team sembravano essere in grado di continuare la propria attività in pista.

“La tua performance in pista è un tale segno della velocità delle tue auto, quanto è bello la tua troupe di Pit, quanto bene fai come autista – non succede realmente nulla in pista”, ha detto Hamlin. “Non vedo che sia affatto un fattore.

“Se parli con quelli nel nostro negozio di corse 23xi, è comune. Scaviamo in avanti e proviamo a vincere il campionato lì e proviamo a vincere il campionato da autista (Joe Gibbs Racing). In effetti, tutti gli oggetti al di fuori della pista sono avvocati e loro lo gestiranno. “

Questi tipi di avvocati di alto livello con avvocati noti a livello nazionale, archivi legali e interviste con i media spesso includono la cerniera dalla parte opposta o nel fare, e questo caso non è stato diverso.

L’avvocato della NASCAR, Chris Yates, ha fatto riferimento al comportamento comportamentale dell’alleanza del team di competizione – proprietari di coppa – il comportamento e i requisiti e le azioni del cartello durante i negoziati dell’ingresso di Capodanno in vigore dell’ingresso in vigore dell’anno.

L’avvocato della squadra Jeffrey Kessler ha detto: “Non c’è altro grande sport in cui una famiglia è diventata uno sport come sport personale, come nel loro maiale, che la NASCAR ha guidato”.

Alcune delle decisioni includono la necessità di Charters (un paragrafo) di Stewart-Haas di NASCAR di accettare il trasferimento a 23xi e in prima fila. Sebbene 23xi sembrasse impegnata a guidare tre squadre, sembrava che la prima fila potesse aver bisogno di carenza dei piani.

Quell’incertezza non avrebbe almeno un piccolo impatto sui dipendenti? Michael McDowell, che, all’inizio dello scorso anno, ha deciso di lasciare la prima linea dopo la stagione dei motori a guglia del 2024, ha dichiarato di non aver visto il negativo in pista della legge.

“Non mi sento come se fosse un grande impatto su nulla, ma so che in qualsiasi momento hai incertezza sul commercio delle corse, ci sono 120 dipendenti nel trading-tutto che non conoscono tutti dietro le quinte degli eventi a causa Non possono “, ha detto McDowell.

“Non puoi spiegare a tutti cosa c’è dietro le quinte per la riservatezza e tutti questi contratti. Quindi fa qualche incertezza. Penso che ciò che è accaduto nelle ultime due settimane o il mese scorso, probabilmente ha calmato tutto questo nei negozi.”

Il nuovo pilota di corse automobilistiche di Front -Line Zane Smith, che era sul mercato, dopo che Trackhouse fu rilasciato in estate, che era in vigore alla fine della stagione 2024, firmato solo prima di Natale.

“Quando avevo parlato con (il proprietario della squadra) a Bob (Jenkins), in un modo che ho chiarito, ho messo tutti i miei cazzi nel suo cestino e quindi ho aspettato sempre di sentire gli aggiornamenti”, ha detto Smith. “Era in ogni modo una offseason stressante solo perché c’è così tanto potere.

“Ma felice ha funzionato.”

I conducenti sono usati per ignorare il rumore esterno. Il pilota della prima fila Noah Gragson ha trascorso gran parte dell’ultima stagione con il dramma di Stewart-Haas Racing.

“Ho cercato di non avere i miei desideri inclinati in un modo o nell’altro (ordinato)”, ha detto Gragson. “Quella roba è ovunque nella mia testa … Stavamo andando a una gara, non avevo nulla da preoccuparmi, ma affittare o inesplorato sarebbe sicuramente in mano in ogni direzione.”

Che abbiano una prova o no, non cambierebbe quanto sono duramente competite, ha detto il pilota di corse 23xi Bubba Wallace.

“Fortunatamente, abbastanza bambino (l’anno scorso), ho avuto la mia mano piena di lui”, ha detto Wallace di aver a che fare con la bassa stagione. “Siamo lieti che i libri di fondazione siano in atto e stiamo aspettando l’inizio della stagione.”

Il campione della stagione regolare Tyler Reddick ha dichiarato che non vi è stato “cambiamento” dalla fine della scorsa stagione.

“Ho molta fiducia nei proprietari che devono completare l’intero processo”, ha detto Reddick. “E quindi sono felice di dove siamo in questo momento, e posso solo pensare alla competizione.”

Gilliland ha affermato che i membri del gruppo sono responsabili delle cose, o senza fare le cose, quindi possono solo pensare alle corse.

“L’ordine è stato una cosa importante per tornare alla competizione”, ha detto Gilliland. “Sembra che la nostra attività sia più comune. Cerchi di venderlo ai dipendenti e mantenere tutto calmo e concentrato, spingendo la giusta direzione.

“Con i social media è molto facile girare bene in un modo che non vuoi essere. È stato il mio obiettivo di tutti gli Offseaso, mantieni tutti nella giusta direzione.”

E Hamlin spera che tutti – il suo popolo e la NASCAR – come la traccia, dalla pista.

“Certamente dobbiamo trovare un modo per esibirci fianco a fianco”, ha detto Hamlin. “E certamente come pilota ho dato molto a questo sport. Come proprietario ho dato un sacco a questo sport.

“Quindi spero che tutti saranno gli stessi che hanno sempre. Già alla fine dello scorso anno, tutti i leader della NASCAR con cui interagisco sono stati grandi.”

