Medalhista de ouro, o medalhista mais jovem morreu no distrito de Biander, em Rajastan, informou a polícia na quarta-feira, depois que a vara de 270 kg caiu no pescoço durante o treinamento. Uma mulher, Yashtika Acharya (17), morreu na academia. Naya Shahar Sho Vikram Tiwari disse que o pescoço do medalhista de ouro estava rachado quando a haste de 270 kg caiu sobre ela.

Imediatamente após o acidente, Acharya foi levado ao hospital, onde os médicos anunciaram seu falecido. Tiwari disse que o acidente ocorreu quando o treinador realizou os pesos de Yashtik na academia. O treinador também sofreu uma leve lesão no infortúnio.

Sho disse que a família não registrou nenhum assunto nesse sentido. Depois de póstumo, o corpo foi entregue à família na quarta -feira.

A criação de energia é um esporte de força, que consiste em três tentativas de massa máxima em três wints: agachamento, prensagem e levantamento terra. Este esporte não faz parte das Olimpíadas.

Yashtika alcançou muitos altos em sua curta carreira. Sua morte causou uma onda de luto na irmandade esportiva. O filme sobre a morte de Yashtiki Acharya durante o treinamento tornou -se popular, mas não é dividido por causa da natureza perturbadora.

