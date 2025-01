2º T20I: Índia monitora a condição física de Mohammed Shami e busca ampliar sua vantagem contra a Inglaterra

Imperturbável pelos persistentes problemas físicos de Mohammed Shami, a máquina bem lubrificada que é a equipe indiana T20 tentará um bis em sua primeira partida contra a atordoada Inglaterra, na segunda partida da série de cinco jogos, no sábado, em Chennai. A Índia lidera por 1 a 0 depois de uma vitória fácil de sete postigos em Eden Gardens na quarta-feira. Os anfitriões gostariam certamente de ver Shami em acção, mas a sua inclusão no onze inicial, tal como as coisas estão, dependerá de uma avaliação mais aprofundada da sua condição física.

O jogador de 34 anos estava escalado para jogar a primeira partida e também atuou ativamente no vôlei, mas seu retorno foi adiado, provavelmente porque os dirigentes queriam ver mais a fundo sua preparação.

No entanto, a Índia não teve falta de Shami em Calcutá, onde o marcapasso Arshdeep Singh com a nova bola e o spinner Varun Chakravarthy no meio do saldo destruíram a Inglaterra com passagens impressionantes.

A vez de Chepauk

O arremesso no Eden foi útil o suficiente tanto para os mais rápidos quanto para os mais lentos, mas o trampolim correspondente de 22 jardas poderia ter fornecido mais assistência aos fiandeiros, como acontecia frequentemente no passado.

A Índia não reclamaria, independentemente da natureza da pista. A equipa da casa ostenta qualidade e diversidade no seu plantel, que conta com Varun, o vice-capitão Axar Patel e Ravi Bishnoi.

Do ponto de vista da Inglaterra, seria necessária uma contribuição muito maior dos fiandeiros experientes Adil Rashid e Liam Livingstone para desafiar os indianos.

Além do batedor Jofra Archer, nenhum outro lançador inglês conseguiu sobreviver ao ataque de Abhishek Sharma e à mini participação especial de Sanju Samson na primeira partida.

Casal Sanju-Abhishek em alta

Desde o encontro com o T20I no ano passado, Samson e Abhishek obtiveram um sucesso considerável, muitas vezes dando à Índia um excelente começo.

O desejado tiro de cano duplo era esporádico, mas pelo menos um deles produziu os produtos de forma bastante consistente.

Em Calcutá, Abhishek feriu a Inglaterra com uma pancada brutal, atingindo mais de 230.

Samson teve três corridas nas últimas seis entradas e não seria irrealista imaginar essas duas como titulares, enquanto a Índia se prepara para a Copa do Mundo T20 do próximo ano, em casa.

Eles também oferecem esta rara combinação de mão direita e esquerda na parte superior.

Também aqui, os inauguradores indianos terão de dar às suas equipas um início sólido, dadas as difíceis condições do campo.

A Inglaterra também espera um início de jogo emocionante desde os primeiros postigos para construir uma forte sequência inicial, com Phil Salt e Ben Duckett combinados para apenas quatro corridas em sete bolas.

É hora de Surya brilhar

Ainda não é motivo de grande preocupação, mas o capitão Suryakumar Yadav estará ciente do fato de que, após a final da Copa do Mundo T20 do ano passado, ele teve apenas dois pontos de cinquenta nas 11 entradas anteriores.

Estatísticas mais detalhadas mostrarão que ele não deu nenhuma contribuição significativa nas últimas três partidas, incluindo marcar três gols em Calcutá.

No entanto, essas coisas muitas vezes ficam ofuscadas quando a equipe está em boa forma, já que os atuais campeões mundiais do T20 derrotaram Sri Lanka, Bangladesh e África do Sul nas últimas três partidas.

No entanto, ele não gostaria de perder o evento por muito tempo e espera uma viagem proveitosa até aqui.

Combinação de equipe

A Índia pode não fazer muitas mudanças importantes, considerando que falta apenas uma partida para a série e se Shami realmente conseguir retornar ao cenário internacional após a final da Copa do Mundo de 2023, seu lugar poderá ser ocupado por Nitish Kumar Reddy.

Dada a natureza do campo de Chepauk, a Inglaterra, bicampeã mundial, pode considerar fortalecer seu departamento de spin adicionando o jovem spinner Rehan Ahmed ao seu time.

Os visitantes fizeram uma mudança semelhante na equipe, trazendo Gus Atkinson e o lateral direito Brydon Carse. Eles também adicionaram outro goleiro – Jamie Smith – ao elenco de 12 jogadores.

Sua adição foi forçada pela doença de Jacob Bethell. pode ser incluído no onze inicial se Bethell não se recuperar a tempo.

Índia: Suryakumar Yadav (centro), Sanju Samson (semana), Abhishek Sharma, Tilak Varma, Hardik Pandya, Rinku Singh, Nitish Kumar Reddy, Axar Patel (centro), Harshit Rana, Arshdeep Singh, Mohammed Shami, Varun Chakaravarthy, Ravi Bishnoi, Washington Sundar, Dhruv Jurel (semana).

Inglaterra: Jos Buttler (c), Ben Duckett, Philip Salt (goleiro), Jamie Smith (goleiro), Harry Brook, Liam Livingstone, Jacob Bethell, Jamie Overton, Brydon Carse, Jofra Archer, Adil Rashid, Mark Wood.

(Exceto a manchete, esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é publicada a partir de um feed distribuído.)