2º T20I: Tilak Varma alimenta a Índia até dois gols após a falha mais alta da ordem

Cinqüenta brilho raro de Tilaka Varma ajudou a Indy a sobreviver à fila mais alta contra a Inglaterra Pacers e a registrar uma vitória em dois gols no segundo T20i e no sábado Poświku 2: 0 em uma série de cinco partidas em Chennai. Tilak (72 não saiu, 55b, 4×4, 5×6) usou inteligentemente o ritmo extremo das tigelas inglesas para reunir corridas e passou individualmente na Índia ao lado do alvo, quando os anfitriões terminaram a noite aos 166 por oito. Era um mini clássico, porque a esquerda não tinha apoio constante do outro lado, e as tigelas da Inglaterra eram um idiota após uma séria invasão.

Pacer Jofra Archer foi sua caçada durante a noite, batendo um homem de Sussex por um total de quatro seis, o quarto o levou ao lado de cinquenta, porque vazou 60 marcas em quatro balanços para o portão de Sanju de Samson.

Dentro da linha com a mão esquerda, os carros do marcapasso Brydon também eram muito impressionantes sobre uma pequena perna profunda (3/29).

Mas a Índia teve que passar pela sala de pânico antes que a solidez de Tilaka os levasse para casa.

Abhishek Sharma levou a Índia do quarteirão de maneira duvidosa, transformando o arqueiro para três limites em primeiro lugar.

Mas 148 km / h-backer, marcapasso Mark Wood, pingando-o no pé traseiro e até o Dr., a quem ele levou mais em esperança do que em qualquer crença verdadeira, ele não podia salvá-lo.

A Índia teve o lançamento em um 15 um pouco trêmulo 15 para um, que logo se tornou mais perturbador 19 para dois com o portão de Samson.

Os nervos ficaram relaxados quando o capitão Suryakumar Yadav e Tilak acrescentaram 39 engrenagens rápidas ao terceiro portão para levar o time a 58, mas o anterior arrastou carros para troncos para dar a Inglaterra abertamente.

De 58 para três Pacers ingleses, eles caíram nesse suor para embalar Dhruv Jurel e Hardik Panda para reduzir a Índia para 78 para cinco.

Mas Washington Sundar, que foi lançado em 10 por Adila Rashida no meio da madeira, percebeu esse alívio, levando um homem de Durham para seis e dois quatro seguidos para reduzir o pedido de crescimento.

No entanto, na tentativa de Washington de liderar um raio com carros de 140 HP / Hz para um terceiro homem, a bola bateu seus tocos.

A Índia tinha 116 anos por seis anos. Mas eles encontraram um soldado disposto em Tilak.

Antes, Jos Buttler mostrou a aparência de uma luta, mas outros Batoners ingleses não seguiram o traje Szyper, sucumbindo aos spinners indianos.

Buttler (45, 30b, 2×4, 3×6) tocou várias fotos deliciosas, incluindo a sequência 4, 6, 4 fora do Pacer Arshdeep Singh, que se livrou de Phil Salt no primeiro.

Salt puxou a esquerda, que anteriormente recebeu o nome do Jogador do Ano T20 MEN ICC, mas ele não conseguiu encontrar uma distância a ser pega por Washington, que substituiu o ferido Kumar Reddy no 11º quadrado próximo da praça quadrada.

Washington sofreu um momento para si mesmo quando Ben Duckett, o oposto, caiu facilmente nas mãos de Jurel, que veio depois da pista ferida Singh.

No entanto, as flechas foram constantemente assombradas pelo inglês Bałkars pelo resto da noite, quando o buttler e mais tarde Liam Livingstone morreram neste tiro.

Wiccene India Axar Patel (2/32) foi o beneficiário das intenções arriscadas dos batedores da Inglaterra.

O girador do braço esquerdo atingiu o campo, e a alça inseparável na superfície não permitiu que os paus dessem a força e a direção de seus tiros.

O Buttler, cuja agressão ajudou a Inglaterra a alcançar 58 para dois em vigor, foi pego por Tilak, enquanto Livingstone terminou a ferida de Foster Harshit.

Os carros versáteis, que chegaram a Gus Atkinson, usaram uma alça longa com bom efeito, ganhando 31 de 17 bolas, incluindo três seis, mas um momento de mal -entendido com Jofra Archer deu uma batida promissora.

Mas o evento mais importante das entradas da Inglaterra foi o lançamento de Harry Brook, que começou bem, quebrando o spinner de seis pessoas Varun Chakravarthy (2/38).

Mas logo a traseira da mão da mão violou a defesa de Brook, de modo que seu pstak, porque o inglês ortorário não conseguiu lê -lo, mesmo que Chennai não tenha fumaça.

Alguns golpes fortes através da massa de nível inferior ajudaram a Inglaterra a atravessar uma placa de 150 anos, mas isso não foi suficiente.

(Com exceção do cabeçalho, esta história não foi editada pelos funcionários da NDTV e é publicada no canal Syndydkaned).