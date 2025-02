A Austrália iniciará sua campanha do Troféu da ICC Champions 2025 contra a Inglaterra.

Aclamado como um forte título favorito, a Austrália enfrenta grandes contratempos de lesões apenas semanas antes do início da campanha do Troféu 2025 da ICC Champions.

Os vencedores da Copa do Mundo de Críquete da ICC 2023 estão lidando com três jogadores feridos na equipe preliminar que haviam nomeado no mês passado.

Vamos dar uma olhada nas três mudanças que a Austrália pode fazer em seu esquadrão provisório de troféus dos campeões da ICC.

Três mudanças que a Austrália poderiam fazer em sua equipe provisória do Troféu dos Campeões da ICC 2025 devido a lesões:

1. Mitchell Marsh Out, Beau Webster em

O SUV da Tasmânia, Beau Webster, é um forte candidato a receber uma chamada de ódio após a lesão de Mitchell Marsh. Marsh é descartado do torneio devido a uma lesão nas costas. Ele substituiu Marsh no teste de Sydney contra a Índia e foi o maior goleador da Austrália no jogo, atingindo um brilhante meio século nos primeiros ingressos.

A capacidade de Webster de terminar os jogos com grandes sucessos pode ser valiosa para a Austrália nos lançamentos amigáveis ​​com o Paquistão e a rebatida de Dubai. Na lista de Crickt, ele marcou 1.317 corridas em 48 entradas a uma média de 31,35 e uma taxa de ataque de 77.

2. Pat Cummins lá fora, seja Abbott em

Sean Abbott faz parte da configuração limitada da Austrália há muito tempo, mas tem sido principalmente a parte de trás do trio de ritmo sênior. Abbott é conhecido por suas variações, o que pode ser útil, especialmente nos estágios posteriores das partes nas condições asiáticas.

É provável que substitua Pat Cummins se o capitão australiano for descartado do torneio devido a uma lesão no tornozelo.

Abbott, 32, pegou 29 Wickts e marcou 352 corridas em ODI. Ele também fez parte da equipe vencedora da Copa do Mundo de Críquete na Austrália.

3. Josh Hazlewood Out, Spencer Johnson em

Os marcapassos da esquerda Spencer Johnson é visto como um dos jogadores rápidos mais brilhantes da Austrália. O sul da Austrália poderia substituir Josh Hazlewood se ele for descartado do torneio. Hazlewood está lidando com uma lesão no quadril, que seguiu as lesões laterais e bezerros.

Johnson pegou 10 Wickts em sua lista de shorts por corrida. Ele fez sua estréia ODI contra a Índia em Indore em 2023.

