3 histórias a seguir como o treinamento aberto da primavera do Chicago Cubs Open

Os filhotes de Mesa, Arizona-Chicago, realizaram seu primeiro treinamento completo de escassez na sexta-feira e os jogadores de posição se reuniram oficialmente pela primeira vez quando iniciam uma temporada crucial para a franquia. Os filhotes não atingiram a pós -temporada desde 2020 e não ganham um jogo de playoff desde 2017. O núcleo da equipe que se tornou campeão de maldição em 2016 é uma memória afetuosa, mas distante. A era mais recente dos filhotes dos filhotes apresentou sua parte justa de estrelas agradáveis, mas foi definida principalmente pela mediocridade e decepção.

2025 Filhotes estão ansiosos para mudar isso. E em uma divisão central da Liga Nacional que aparece em jogo, é hora de Chicago avançar como um candidato claro, em vez de simplesmente esperar e ver a equipe. Após uma temporada baixa ocupada que teve uma grande aquisição em Kyle Tucker e a falha à busca por outra estrela em Alex Bregman, os filhotes foram notícias desde o início de novembro até a abertura do acampamento desta semana. Alguns argumentam que reuniram uma lista que os retrata como os competidores que se esforçam para se tornarem. Mas agora eles têm que sair e provar isso.

Aqui está o último do Sloan Park:

Alex Bregman não é um filhote e tudo bem

Com sexta -feira, marcando o primeiro dia oficial da atividade da primavera para os jogadores de posição dos filhotes, quase todos os principais batedores conversaram com os jornalistas para refletir sobre o inverno e discutir as expectativas iniciais da temporada que está chegando. Mas, devido ao momento dessas inauguração da primavera, havia uma linha constante de perguntas sobre um jogador que não estava próximo do complexo dos filhotes: Bregman, que recentemente escolheu um contrato de três anos com as médias vermelhas nas ofertas relatadas pelas ofertas de ofertas de Vários outros clubes, incluindo Chicago.

“Acho que todo mundo pensou que seria muito bom para essa equipe”, disse Dansby Swanson Campocorto. “Obviamente, não acabou acontecendo, mas Jed fez um trabalho tão tremendo ao reunir o que eu acho que é provavelmente a nossa melhor lista até agora, apenas em termos de profundidade, em termos de preencher as necessidades que poderíamos ter tido em anos anteriores “.

Vários colegas de equipe de Swanson ecoaram esse sentimento, mantendo uma crença firme de que os filhotes definitivamente melhoraram neste inverno, independentemente de serem curtos em Bregman. Eles substituíram Cody Bellinger por Kyle Tucker, fortificaram a rotação com o Matthew Boyd, de Matthew Boyd, e acrescentaram quatro apaziguadores veteranos para reforçar o bullpen em Ryan Pressly, Ryan Brasier, Eli Morgan e Caleb Thielbar.

“Eles têm sido muito atentos e intencionais com a construção desta lista para nos dar a melhor oportunidade de ter sucesso”, acrescentou Swanson.

Matt Shaw está pronto para dar um passo à frente

Na ausência de Bregman, ainda há muitas razões para serem otimistas sobre essa lista de filhotes, como Swanson sugeriu. Perder Bregman também teria sido muito mais consistente se Chicago não tivesse uma das melhores caixas de beisebol em Matt Shaw, 23 anos, que parece preparado para lidar com o canto quente no lado norte. Foi um aumento bastante rápido para Shaw, que foi recrutado em 13º fora da Universidade de Maryland há apenas 20 meses, mas criou 35 jogos Triple-A (0,929 OPS) para terminar 2024 e tem uma clara oportunidade de ganhar o início. Eu trabalho em Chicago fora do acampamento.

Como todos os outros, Shaw estava muito ciente da possibilidade de Bregman chegar a Chicago e escurecer o caminho para as grandes ligas, pelo menos no curto prazo. É interessante E com Bregman agora ele se dirige oficialmente em outro lugar, Shaw não está levando o que está à sua frente um pouco:

“Obviamente, esse é o meu objetivo para a primavera”, disse ele quando a equipe fora do acampamento. “Ser capaz de fazer isso seria incrível, sendo um sonho tornado realidade, algo que eu sonhei há muito tempo.

“Ter o escritório principal, a equipe técnica, os jogadores que acreditam em mim e acreditam que eu posso ajudar esse time a ganhar uma divisão e avançar com isso seria incrível”.

Espera-se que Matt Shaw seja mostrado aqui no All-Star 2024 Futures Game, seja a terceira base do futuro dos filhotes. (Matt Dirksen/Chicago Cubs/Getty Images)

O gerente Craig Counsell mencionou sexta -feira que Shaw está atualmente no dia a dia com um problema oblíquo leve que apareceu para algumas mudanças recentes na gaiola, mas a equipe não prevê que isso alterará significativamente sua primavera. Shaw terá muitos olhos nele toda vez que inicia sua plena participação em treinamento e jogos, e muito apoio daqueles que estão dentro da casa do clube.

“Ele é um jogador tão talentoso e é um jogador natural de beisebol”, disse Swanson sobre a perspectiva promissora que poderia ser combinada com ele no lado esquerdo do campo interno dos filhotes no futuro previsível.

“Ele sabe que estou disponível para ele, essas são perguntas, dicas ou ouvidos que ele ouvirá. Mas vou deixar ele fazer o seu próprio, e acho que essa experiência será o melhor professor para ele.

Os filhotes foram perdidos em Bregman, mas desembarcaram uma estrela em Kyle Tucker

No estela que está faltando em Bregman, outro ponto de conforto para Chicago é o fato de que um personagem principal da recente era dourada do beisebol das estrelas fez Reporta -se ao acampamento de filhotes na sexta -feira: Tucker, o jardineiro de 28 anos -que se destaca em praticamente tudo em um campo de beisebol, desde sua disciplina de poder e placas na caixa de massa até o seu alcance no jardim e velocidade nos bases .

“É uma verdadeira superestrela, um jogador incrível”, disse a segunda base de Nico Hoerner de seu novo companheiro de equipe. “Ele absolutamente faz todas as partes do beisebol, o que realmente não é visto de muitos jogadores. Até meninos que são todas as estrelas todas as estrelas, não há muitos tipos que realmente fazem todas as partes do jogo em um nível alto.

Swanson ofereceu: “Seu corpo de trabalho é impressionante. Se você olhar para o que você conseguiu fazer durante sua carreira, acho que é uma estrela em nosso jogo e alguém que tornará nossa equipe muito melhor.

Um agente livre no final desta próxima temporada e, com especulações sobre se os filhotes poderiam garantir uma extensão antes de chegar ao mercado aberto, Tucker adiou previsivelmente quando perguntado se este ano se sentirá diferente devido ao seu estado de contrato.

“Você nunca sabe como o futuro se desenvolverá”, disse ele. “Apenas tentando levá -lo um dia ao mesmo tempo, e o que acontece depois acontece.”

Devido ao seu talento sísmico, o futuro do longo prazo de Tucker continuará sendo um ponto de interesse ao longo da temporada, independentemente do quê. Mas para ele e os filhotes, o que mais importa é onde ele está neste momento e o que poderia trazer para uma lista que tem fome de uma estrela de seu calibre.

“Neste momento”, disse Tucker, olhando para baixo e apontando o “Chicago” descrito em letras vermelhas em seu capuz azul: “Eu sou um filhote de Chicago. E estou animado por estar aqui e tentar ganhar jogos para os cubos” .