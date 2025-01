3 indianas escolhidas na equipe T20I feminina da ICC do ano de 2024

Laura Wolvaardt foi nomeada capitã da equipe feminina T20I do ano de 2024 da ICC.

No sábado, a ICC anunciou sua equipe feminina T20I do ano de 2024, liderada pela sul-africana Laura Wolvaardt, que também foi nomeada capitã da equipe feminina ODI do ano da ICC.

Em 2024, Wolvaardt marcou 673 corridas com uma média de 39 no T20IS, com um século e três cinquenta, terminando o ano como o quarto maior pontuador do T20I.

Ao lado dela no topo da equipe T20I Feminina do ano de 2024 da ICC está a artilheira do T20I de 2024, Smriti Mandhana, que acumulou 763 corridas com uma média de 42, com oito cinquenta em seu nome.

Chamari Athapaththu do Sri Lanka, a segunda maior pontuadora do T20IS em 2024, está colocada em terceiro lugar na equipe T20I Feminina da ICC do ano de 2024. A canhota acertou 720 corridas com dois séculos e quatro meio-centros.

A força da ordem intermediária desta equipe são três dos melhores versáteis do mundo: Hayley Matthews das Índias Ocidentais (538 corridas, 14 postigos); Inglaterra Nat Sciver-Brunt (423 corridas, 7 postigos); e Melie Kerr da Nova Zelândia (387 corridas, 29 postigos). Kerr foi a melhor jogadora do torneio na Copa do Mundo T20 Feminina da ICC de 2024.

Richa Ghosh, da Índia, é goleira e vice-campeã da equipe ICC. No ano passado, Ghosh atingiu 365 corridas com uma taxa de acertos de 156.

Há mais três versáteis na equipe T20I Feminina da ICC de 2024, mas elas têm sido boas o suficiente para se forçarem a uma disciplina.

Marizanne Kapp da África do Sul, que marcou 399 corridas e conquistou 11 postigos, juntou-se à irlandesa Orla Prendergast, que somou 544 corridas e acertou 21 postigos com uma média de apenas 12,9, nesta equipe.

A indiana Deepti Sharma também foi nomeada nesta unidade, por ter conquistado 30 postigos no T20IS em 2024. O último nome na equipe T20I Feminina da ICC do ano de 2024 é a saudável Sadia Iqbal do Paquistão, que também conquistou 30 postigos em uma média de 14 no ano passado.

Equipe T20I Feminina da ICC do Ano de 2024:

Laura Wolvaardt (C), Smriti Mandhana, Chamari Athapathu, Hayley Matthews, Nat Sciver-Brunt, Melie Kerr, Richa Ghosh (WK), Marizanne Kapp, Orla Prentdergast, Depti Sharma, Sadia, Sadia

