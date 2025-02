3 jogadores de Bengala do leste subutilizados, que deveriam ter mais tempo de jogo nos estágios finais da temporada ISL 2024-25

O leste de Bengala está no 11º lugar na tabela ISL.

O leste de Bengala espera se qualificar para os playoffs da Super Liga Indiana 2024-25 (ISL) se tornou mais ou menos extinguido com a derrota por 3 a 0 contra o Chennaiyin FC. A brigada vermelha e dourada está agora 11 pontos atrás do sexto nordeste do nordeste do United, com cinco jogos restantes.

Mesmo que os cinco jogos vencem, não há garantia de que eles atinjam os 6 primeiros. Portanto, o melhor objetivo possível para os homens de Oscar Bruzon naquele momento seria buscar um final forte para esta temporada azeda. Eles participarão da AFC Challenge League no início de março e se concentrarão em chegar o mais longe possível na competição continental.

Como resultado, esse pode ser o momento ideal para Bruzon dar a alguns jogadores que limitaram o tempo de jogo nesta temporada. Ele poderia acrescentar frescura ao estilo de jogo de sua equipe, apresentando alguns rostos frescos e também protegendo as primeiras equipes -chave das lesões. Aqui, nomeamos os três jogadores de Bengala do East Uutilized, que merecem mais tempo de jogo no trecho final de sua campanha ISL.

3. Mark Zothanpuia

Depois de ter uma campanha encorajadora de 2023-24 no Hyderabad FC, o crescimento de Mark Zothanpuia estagnou no leste de Bengala. O lado esquerdo de 22 anos restringiu apenas seis aparições para a equipe de Calcutá nesta temporada, vendo Lalchhunganga e Nishu Kumar nele na ordem hierárquica.

Zothanpuia não foi ajudado por uma má lesão que sofreu em derrota por 2 a 0 contra Mohun Bagan no início desta temporada, o que o manteve fora por um bom tempo. No entanto, o ano de 22 anos agora está completamente em forma e merece sua chance de demonstrar sua qualidade. O lado esquerdo de Bengala Oriental foi muito exposto na derrota contra o Chennaiyin FC e Zothanpuia, talvez você possa resolver seus problemas desse lado.

É uma vibração vibrante e trabalhadora que fez 95 recuperações de posse e venceu 73 duelos em 18 aparições no ISL na última temporada. Pode trazer essa resistência defensiva com sua capacidade de fazer desafios cruciais e também é uma ameaça no futuro. Zothanpuia gosta de explodir com a bola e tem uma capacidade de distribuição impressionante, pois pode até ajudar a dar a Richard Celis mais liberdade para encontrar sua melhor forma.

2. Jesus Tk Tk

A bengala oriental continua enfrentando problemas quando se trata de converter suas possibilidades e, na realidade, escrever as meias nas partidas. Eles tendem a criar muitas oportunidades, mas não têm essa faísca final para converter suas oportunidades. Eles assinaram Raphael Messi Bouli para resolver seus problemas -alvo, mas há mais opções disponíveis para Bruzon para adicionar uma ameaça mais vanguarda à linha de progresso de sua equipe. Jesus TK pode ser usado como uma arma secreta por Bruzon, já que o ano de 21 anos já demonstrou sua qualidade como goleador clínico.

Jesus marcou 13 gols na Liga de Futebol de Calcuta 2024 para o leste de Bengala, vencendo a bota de ouro. Ele fez apenas duas aparições na ISL nesta temporada e precisa de mais tempo para mostrar o quão boas são suas habilidades de acabamento.

Jesus tem os instintos de um goleador confiável, pois pode levar a bola para áreas perigosas e também alcançar muito bem no final dos movimentos de ataque. Você pode adicionar algo exclusivo ao ataque de Bengala Oriental devido aos seus instintos e habilidades instantaneas.

A bengala oriental pode facilmente usá -la como um substituto de impacto para aterrorizar os defensores no segundo tempo e imobilizar sua capacidade de marcar gols posteriores nos últimos jogos da campanha da ISL.

1. Diga

Sayan Banerjee parecia ser o jovem talento do leste de Bengala na temporada 2024-25, após seu heróico na campanha anterior. Na última temporada, o final de 22 anos produziu algumas performances admiráveis ​​em sua vitória na Super Cup e fez oito aparições no ISL. Ele até marcou um gol incrível em seu último jogo contra o Punjab FC. No entanto, Banerje foi totalmente marginalizado nesta temporada. Ele fez sete aparições com um acúmulo de 49 minutos jogados. O ano de 22 anos não conseguiu ter um impacto de Bruzon ou se ajustar ao sistema dele tão bem.

Mas com os problemas de ataque de Bengala Oriental que não mostram sinais de dúvida, talvez o gaffer espanhol agora possa usar Sayan com mais destaque. Banerjee é um fã apaixonado do leste de Bengala que brincará com o coração na manga e trabalhará muito para cobrir longas distâncias.

Ele também é um jogador tecnicamente talentoso que pode passar por corpos e tem uma habilidade de cruzamento bastante boa, além de marcar excelentes objetivos estranhos às vezes. Se não é mais nada, pelo menos Sayan merece mais do que o estranho participante de 5 minutos e pelo menos precisa de 30 minuets para deixar sua marca.

Bengala Oriental realmente não pode desperdiçar muito tempo de brincar com um de seu e estilo enérgico e imprevisível de Sayan pode acrescentar essa vantagem ausente aos seus padrões de ataque.

