3 jogadores de críquete indianos que retornarão ao críquete ODI pela primeira vez desde a Copa do Mundo de Críquete ICC de 2023

A primeira partida da série IND vs ENG 2025 ODI acontecerá no dia 6 de fevereiro.

No sábado, 18 de janeiro, a Índia anunciou seu elenco de 15 membros para a série ODI de três partidas em casa contra a Inglaterra e o ICC Champions Trophy 2025.

Os Homens de Azul jogarão uma série de três partidas do ODI contra a Inglaterra antes de seguirem para Dubai para o Troféu dos Campeões.

A série ODI foi programada para ajudar ambas as equipes a se prepararem para o próximo evento ICC. A Índia provavelmente fará experiências com sua equipe para encontrar o equilíbrio certo antes da competição.

O ICC Champions Trophy 2025 será o maior torneio ODI desde a Copa do Mundo de Críquete ICC 2023 na Índia. A Índia jogou apenas seis ODIs após a Copa do Mundo de 2023 até janeiro de 2025, e poucos jogadores de críquete indianos retornarão ao críquete ODI pela primeira vez desde a Copa do Mundo ODI de 2023 na série de três partidas do ODI contra a Inglaterra.

Vamos dar uma olhada em três jogadores de críquete indianos que retornarão ao críquete ODI pela primeira vez desde a Copa do Mundo de Críquete ICC de 2023.

Três jogadores de críquete indianos devem retornar ao críquete ODI pela primeira vez desde a Copa do Mundo de Críquete ICC de 2023

1. Mohammed Shami

Talvez o maior retorno da equipe ODI da Índia seja o de Mohammed Shami. Shami representou a Índia pela última vez no críquete ODI durante a final da Copa do Mundo de 2023 contra a Austrália, em Ahmedabad. Ele ficou afastado dos gramados por mais de um ano devido a uma lesão no tornozelo.

Shami teve um bom desempenho em jogos nacionais que antecederam a série ODI. Ele será parceiro de Harshit Rana e Arshdeep Singh na escalação de boliche rápido.

2. Ravindra Jadeja

Ravindra Jadeja retornará ao críquete ODI após a dolorosa derrota na final da Copa do Mundo de Críquete ICC de 2023. Ele desempenhou um papel fundamental durante o torneio, alcançando a vitória contra a África do Sul na fase de grupos.

Desta vez ele enfrenta uma dura concorrência com a presença de Axar Patel e Washington Sundar na equipe. A Índia tomou uma decisão ousada ao escolher apenas três arremessadores rápidos e provavelmente optará por três spinners no XI de jogo.

3. Hardik Pandya

Assim como Jadeja e Shami, a última partida de Pandya no ODI não foi a final da Copa do Mundo de 50-over em 2023. Sua última partida no ODI foi contra Bangladesh, em Pune, onde machucou o tornozelo e acabou sendo excluído do torneio.

Pandya foi nomeado o único jogador versátil de boliche rápido da Índia e deve jogar como o terceiro marinheiro na série ODI da Inglaterra e no ICC Champions Trophy 2025. A Índia espera que a estrela versátil prospere no papel de finalizador. , algo que faltou ao time na final da Copa do Mundo de 2023.

