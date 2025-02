3 jogadores indianos para levar em consideração no WPL 2025

A terceira edição da Premier League feminina (WPL 2025) está programada para começar em 14 de fevereiro.

Após o imenso sucesso das duas primeiras edições da feminina Premier League (WPL), a terceira edição está pronta para começar. A Royal Challengers Bengaluru terá como objetivo defender seu título contra outros quatro oponentes.

Eles farão parte do primeiro jogo do torneio contra o Gujarat Giants na sexta -feira em Vadodara. O WPL 2025 promete ser outra temporada de grande sucesso nesta liga, que já deixou sua marca nas duas primeiras temporadas.

Todos os grandes nomes do críquete feminino mostrarão suas habilidades na próxima temporada. Várias superestrelas indianas também aparecerão no torneio com o objetivo de obter uma chamada para a Copa do Mundo Nacional 2025 no final do ano. Aqui falaremos sobre três estrelas indianas para levar em consideração o próximo WPL 2025.

Três jogadores indianos para levar em consideração no WPL 2025

1. Shafali Verma

O abridor indiano Shafali Verma estará em ação mais uma vez para as capitais de Delhi. A 21 anos é conhecida por sua abordagem agressiva e é o melhor goleador indiano da WPL. Shafali marcou 561 corridas em 18 entradas a uma média de 35,06 e uma taxa de ataque de 168,46.

Ela desempenhou um papel importante em ajudar sua equipe a chegar à final de ambas as edições. Shafali tem um ponto a ser demonstrado aos seletores indianos. Ela está fora da equipe há 7-8 meses e ficará ansiosa para chegar ao campo e oferecer algumas performances brilhantes.

2. Saika Ishaque

Saika Ishaque, 29 anos, é outra estrela indiana que tem sido uma luz brilhante no WPL. Ela desempenhou um papel importante no MI vencendo a temporada inaugural em 2023. Na verdade, ela é o líder indiano de Wickt na história da WPL. Ela levou 24 postigos em 19 jogos a uma taxa econômica de 7,23.

Seu desempenho inovador em 2023 lhe rendeu uma estréia para a Índia em Wodis e WT20is. Mas ele não conseguiu replicar seu sucesso WPL pela equipe Índia. Sua capacidade de levar Wickts no meio de overs faz dela uma jogadora para levar em consideração.

3. Raghvi Bist

O All -Year -old All -Year -old, Raghvi Bist, está pronto para estrear no WPL 2025. Ela representará o RCBW na terceira edição. Recentemente, ele fez sua estréia no WT20i para a Índia após algumas boas pontuações para as mulheres da Índia A. É uma massa atacante que pode chegar a qualquer lugar.

É também um pacepea que dá à equipe o equilíbrio desejado. A Team India está procurando um ritmo de todo o terrain; É aí que Raghvi pode ser um grande trunfo. Ela será um dos jogadores a monitorar durante o WPL 2025.

