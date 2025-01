3 jogadores que tiveram o azar de ficar de fora

A Índia anunciou sua convocação para o ICC Champions Trophy 2025 em 18 de janeiro.

O Conselho de Controle do Críquete na Índia (BCCI), no sábado, 18 de janeiro, anunciou o elenco de 15 membros da Índia para a série ODI de três partidas em casa e o Troféu dos Campeões ICC 2025. O torneio ICC está programado para acontecer no Paquistão e Dubai. .

Os gigantes asiáticos mantiveram o núcleo de sua equipe que chegou à final da Copa do Mundo de Críquete ICC de 2023, ao mesmo tempo que trouxeram alguns jovens talentos interessantes.

Rohit Sharma será o capitão da seleção indiana, enquanto Shubman Gill será nomeado seu vice. A equipe recebeu um grande impulso com o retorno do marcapasso Mohammed Shami. Enquanto a Índia tem que lidar com o fato de Bumrah não jogar as primeiras partidas do torneio.

Os selecionadores também demonstraram confiança na dupla intermediária de Shreyas Iyer e KL Rahul, que desempenhou papéis importantes durante a Copa do Mundo de Críquete ICC de 2023.

A seleção, porém, também tem sido um grande revés para alguns jogadores que ficaram sem vaga no elenco.

Três jogadores que tiveram o azar de ficar de fora da seleção indiana para o ICC Champions Trophy 2025:

1. Mohammed Siraj

A omissão de Mohammed Siraj da seleção indiana para o Troféu dos Campeões de 2025 é talvez a mais surpreendente de todas. A Índia optou por usar o marcapasso esquerdo Arshdeep Singh no lugar de Siraj, que foi o terceiro marinheiro da Índia durante a Copa do Mundo de Críquete ICC de 2023.

Durante o anúncio da convocação da Índia para o Troféu dos Campeões, o capitão Rohit Sharma afirmou que a ineficácia de Siraj com a bola velha foi um fator chave na decisão.

2. Nitish Kumar Reddy

Nitish Kumar Reddy foi uma das maiores descobertas recentes da Índia. Reddy fez sua estreia no teste na Austrália e emergiu como o segundo maior artilheiro da Índia no Troféu Border-Gavaskar (BGT) de 2024-25, com 298 corridas e uma média de 37,25.

No início de 2024, Reddy fez sua estreia no T20I contra Bangladesh em outubro, após uma campanha bem-sucedida no IPL 2024 com Sunrisers Hyderabad. No entanto, o comitê de seleção liderado por Ajit Agarkar optou por não incluir o jovem versátil e ficou com Hardik Pandya como o único jogador versátil de boliche rápido no torneio.

3. Sanju Sansão

O goleiro Sanju Samson é outro integrante que teve o azar de não ser selecionado para o Troféu dos Campeões.

Os Homens de Azul optaram por manter KL Rahul e Rishabh Pant como principais opções de manutenção de postigos. Sanju Samson, que possui uma média de 56,66 em sua curta carreira no ODI, se sentirá infeliz se perder, dada sua recente forma no críquete de bola branca, que inclui três séculos T20I.

Para mais atualizações, siga Khel Now Cricket em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama.