3 nuovi giocatori di Miami dicono decisioni sigillate “Factor Messi”

Nuove firme tra Miami CF Tadeo Allende, Gonzalo Lujan E Tablasco Segovia Hanno detto la possibilità di giocare nella stessa squadra Lionel Messi Era parte integrante delle loro decisioni pertinenti per unirsi alla squadra della lega principale in questa offseason.

“Secondo me, avrei giocato con il miglior giocatore del mondo. È stato un grande fattore nella mia connessione, ma è anche un grande club “, Segovia, che arriverà al Casa Pia Club per quattro anni, ha detto ESPN.

Allende, che si è unito agli Hernets di Celt Vigo entro la fine della stagione 2025, ha ammesso che non si aspettava di condividere il campo Messi prima che Miami presentasse un’offerta.

“Ha influenzato molto (la mia decisione), ha influenzato molto, perché ha anche imparato da lui e non solo da lui, ma anche da esso Sergio (Busquets),, Jordi (album) UN Luis (Suárez) che, come ho detto prima, sono giocatori altamente competitivi che vogliono vincere tutto e ci richiede di vivere con loro. Non è facile, ma dobbiamo raggiungerlo e ci farà migliorare, perché dobbiamo seguire le loro tracce “, ha affermato Allende ESPN.

“Quando la proposta è venuta da me, non avrei mai immaginato di poter giocare e condividere il campo con lui perché ho visto tutto e l’ho visto nei video ed è il mio idolo come un idolo così tanto, ma il campo con lui è diverso con lui il La cosa, non solo sul campo, nello spogliatoio, quando lo vede vicino, è diversa. “

Luján ha sperimentato una reazione simile nel ricevere la prima telefonata dal nuovo allenatore dell’Inter Miami Javier Mascheran prima di firmare un accordo di due anni con il club.

“È stata un’esperienza incredibile (accettare la telefonata). Per un momento non ho avuto dubbi sulla decisione. Masche mi ha detto che era interessato a me ed ero interessato a venire “, ha detto Luján ESPN.

“È stato un grande importante (giocando con Messi), ci sono molti giocatori che sono molto grandi, di successo e vincitori. È una squadra che può essere vista molto, perché Leo è lì, è molto importante. Puoi imparare e molti di loro, quindi sono molto felice.

Inter Miami La nuova firma di Gonzalo Luján fu chiamata alla squadra argentina U-23 Javier Mascheran nel 2023. Foto getty

Messi è parte integrante di Inter Miami, dentro e fuori dal campo. Dalla connessione nell’estate del 2023, l’Argentina ha contribuito con 22 gol e 19 assist in 28 MLS e allo stesso tempo ha svolto un ruolo chiave nella Coppa delle leghe del 2023 e nei sostenitori della vittoria di Shield del 2024.

Questi tre giocatori fungono da alcune delle prime firme di Mascherano nel club dopo che il direttore nominato era nel novembre 2024. Il nuovo allenatore desiderava una profondità nella lista quando Inter Miami si sta preparando per una competizione in quattro competizioni durante il 2025, tra cui regolarmente MLS Seasons, Leagues Cup, Concacaf Champions Cup e Coppa del Mondo Club FIFA.

La campagna inizierà il 18 febbraio quando gli aironi viaggiano a Kansas City per affrontare la città sportiva di Kansas City nella prima fase dei Masters Concacaf. La squadra affronta quindi una rapida svolta quando la stagione MLS inizia il 22 febbraio contro il New York City FC al Chase Stadium.