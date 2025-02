Porto Norte, Flórida – O homem cuja ausência definiu o 2024 de sua equipe tem sido deliciosamente inevitável até agora no treinamento da primavera.

Ronald Acuña Jr., o homem da franquia de Atlanta Braves, um dínamo de velocidade de potência da mais alta ordem, teve seu último ano do ano passado para um ACL dividido em 27 de maio. Essa lesão, sua segunda lágrima do LCA em um período de quatro anos. Duas pernas diferentes, enviadas para a mesa do cirurgião e o corajoso. Sua falta de disponibilidade, juntamente com um passeio aparentemente interminável para outros ferimentos que, em particular, incluíam cirurgia de cotovelo ao Ace Spencer mais, impediu a busca de Atlanta de uma sétima coroa consecutiva da Liga Nacional da Liga Nacional. Um carrossel de sobreviventes e admiravelmente empalhados pregou o clube em um lugar astuto, mas o traje de sub -guerra não conseguiu vencer um único jogo de playoff.

No Casa Club de Los Bravos na sexta -feira, quatro dias antes do primeiro treinamento completo da equipe, Acuña falou por quase 10 minutos. Com um sorriso de orelha a orelha presa em seu rosto, o 27 -ano -votou se aproximou de sua recuperação, sua mentalidade, seu caminho de volta e seu tempo fora. Ele chamou o jardim de Atlanta de “o melhor campo de beisebol”. Ele riu e brincou, claramente encantado por voltar à mistura. E, impressionantemente, ele fez tudo em inglês. De acordo com os regularmente do clube, a entrevista mais longa e mais longa que a Acuña deu em seu segundo idioma.

E ele não foi o único corajoso notável a falar em uma manhã nublada da Flórida. Alex Anthopolao, presidente de operações de beisebol da equipe, realizou sua primeira sessão de perguntas e respostas pessoalmente neste ano civil. Seus olhos escondidos atrás de alguns óculos escuros, o executivo indescritível e secreto recuaram algumas camadas em uma franquia que saiu de sua temporada mais decepcionante desde 2017.

Aqui está uma visão geral do que Acuña e Anthopoleo tinham a dizer e como seus comentários cruzam com as maiores perguntas que os Braves enfrentam enquanto procuram destronar os Philis no leste da Liga Nacional.

Quando o Acuña e o Strider retornarão?

Sobre isso, Anthopolous não colocou palavras: nenhum dos jogadores estará na lista de dias inaugurais.

Acuña, que tem praticado de rebatidas, não aparecerá em nenhum jogo da Liga Pomelo, de acordo com Anthopoulos. Seu principal obstáculo que permanece é o corte completo do gás e a plantação, os movimentos vitais no jardim. Antoono também compartilhou que Acuña não estará localizado em DH quando ele voltar.

Mas a principal conclusão é que o swashbuckling venezuelano está a tempo e de bom humor.

“A prioridade é que me sinto ótimo, isso é a coisa mais importante”, compartilhou Acuña. “Quando eles me dizem que eu preciso jogar naquele dia, estarei lá.”

Strider, que lançou um bullpen na sexta -feira, poderia fazer uma aparição ou duas no final de março, mas não se espera que retorne aos grandes nomes até o final de abril. Ele ainda não enfrentou batedores ao vivo, mas deve fazê -lo nas próximas semanas.

Esses dois jogadores são absolutamente cruciais para o Bravos 2025. O cálculo da equipe de 2024 foi igualmente direto e, portanto, infeliz. Acuña e Sprider, jogador e arremessador da posição dos cinco melhores do mundo, mal jogados. A base da terceira estrela, Austin Riley, foi perdida no último mês e meio. O receptor inicial Sean Murphy ficou ferido durante os primeiros dois meses. A segunda base de Ozzie Albies e o jardineiro central Michael Harris II também estavam fora de extensões prolongadas.

Mas tudo começa com Acuña e Strider. O fato de a equipe estar lentamente jogando essa dupla na primavera faz sentido. O estabelecimento de baixas expectativas em suas datas de retorno representa um caminho mais simples, com menos oportunidades para os fãs decepcionarem. Portanto, embora seus caminhos para a saúde total continuem sendo uma grande história nesta primavera, foi inteligente que Anthopoulos fosse definitivo e inabalável sobre seus prazos.

Por que não foi o mais ativo corajoso durante o inverno?

A maior incorporação da baixa temporada de Atlanta ocorreu há apenas algumas semanas, com a assinatura do jardineiro Jurickson Profo. O Great Granning Curaçaoan desfrutou de uma campanha de separação em 2024, vencendo um consentimento inicial no jogo Star e, agora, um acordo de três anos resistente a Los Bravos.

Mas, além disso, o antolor tipicamente ativo era notavelmente tímido. A troca de temporada de baixa temporada mais significativa foi um aterro sanitário em novembro que enviou Jorge Soler a Anaheim. Enquanto isso, uma imagem de jogadores estabelecidos começou em agência gratuita. O velho como Max Fried assinou um forte acordo com os Yankees. O incondicional da rotação Charlie Morton agora é um oriole. Atlanta optou por não coletar um ano de escolha no líder da casa do clube e no veterano Receptor Travis D’Arnaud, que agora está com os anjos. Os únicos corajosos restantes que eram contribuintes significativos na 2021 World Series são Austin Riley, Ozzie Albies e Ian Anderson.

É difícil argumentar que as chegadas excedem as saídas. Essa inatividade causou agitação entre alguns fãs dos Bravos, que compreensivelmente querem que o clube faça sua janela competitiva ao máximo. Mas Anthopolous rejeitou a idéia de que sua equipe, que atualmente estava carregando a maior folha de pagamento do jogo, estava agindo puramente pela frugalidade.

“Acho que a maior diferença é que gastamos muito em nossos próprios jogadores”, disse ele. “Acho que temos mais contratos, provavelmente a longo prazo da maioria das equipes. Comece a procurar a lista, não necessariamente em rotação, mas temos contratos de longo prazo em todos os lugares. Não tivemos tantos buracos.

“Agora perdemos agentes livres, sem dúvida. Mas temos algumas pessoas a quem vamos dar oportunidades.

Quem são os recheios temporários para mais mais aptos e acuña?

O alinhamento do campo de abertura mais provável do dia de abertura apresenta Profo à esquerda, o centro de patrulha de Michael Harris II com as pernas da frota e o ex -prospecto superior Jarred Kelenic à direita. Kelenic foi decepcionante em seu primeiro ano como corajoso em 2024 e parece passar a maior parte do tempo quando um taco de bancada quando Acuña retornar.

Com mais mais arrastada na prateleira, dois dos cinco pontos de rotação estão em jogo. Reinando Cy Young Chris Sale, All-Star Reynaldo López e Spencer Schwellenbach são fechaduras. Grant Holmes, um veterinário muito viajado que desfrutou de um bouquet de 2024, é o favorito para o quarto lugar. E Ian Anderson, que brilhou quando era jovem com os Braves antes de sofrer um episódio de lesões, parece preparado para pegar o quinto lugar temporal.

É um grupo que, até que mais mais voltem, parece um pouco leve, mas Anthopoldoo explicou que ele não queria reduzir a situação de arremesso, adicionando outro braço de agente livre.