4 As estrelas foram jogadas fora, a Austrália forçada a fazer mudanças drásticas na equipe do Trophy Masters

Na quarta -feira, a oferta da Austrália foi um fracasso significativo com seu enorme ataque de Pat Cummins, Mitchella e Josh Hazlewood com seu enorme ataque. Cummins (cubo) e Hazlewood (lado e bezerro) sempre foram improváveis, mas Starc também se retirou por razões pessoais. Steve Smith será o capitão da equipe depois que ele ficou em Cummins durante o toque de dois horários do Sri Lanka este mês. A equipe de 15 anos também não deixa de ter o versátil Marcus Stouinis, que se retirou do jogo de 50 anos na semana passada, e Mitchell Marsh, que foi anteriormente omitido no problema.

“A equipe mudou significativamente no mês passado por causa de algumas lesões prematuras e retirada de Marcus Stouinis”, disse o seletor -chefe de George Bailey.

“A vantagem disso é que poderíamos chamar jogadores que tiveram uma exposição internacional e sucesso nos últimos 12 meses.

“O forte núcleo de alguns de nossos jogadores mais experientes fornecerá uma base forte em nossa tentativa de ganhar esta edição do Trophy Masters”, acrescentou.

“Temos várias opções para moldar o jogo XI no torneio, dependendo da oposição e das condições que enfrentamos”.

O Starc foi o único membro do rápido ataque de boliche “Big Three”, que jogou todos os sete testes contra a Índia e a Sri Lance durante o atual verão australiano.

Bailey disse que respeitou a decisão do velho pelas razões pelas quais sua retirada permanece privada.

“Mitch é profundamente respeitado por seu envolvimento no críquete internacional e prioridade estar na Austrália”, disse ele.

“Sua perda é, obviamente, um golpe para a campanha dos Trophy Champions, mas é uma oportunidade para outra pessoa impressionar o torneio”.

O Starc também perderá a série ODI com duas partidas contra o Sri Lanka, começando com Colombo ainda na quarta -feira.

A perda do ataque a longo prazo da Austrália abriu a porta para Spencer Johnson, Nathan Ellis e Ben Dwarshuis.

Aaron Hardie assume o papel de um versátil, enquanto o crescente girador de pernas Tanveer Sangha foi incluído para complementar Adam Zampa.

Oito nações de troféus, de 19 de fevereiro a 9 de março, ocorrerão no Paquistão e nos Emirados Árabes Unidos.

Esquadrão da Austrália: Steve Smith (Capt), Sean Abbott, Alex Carey, Ben Dwarshuis, Nathan Ellis, Jake Fraser-McGurk, Aaron Hardie, Travis Head, Josh Inglis, Spencer Johnson, Marnus Labuschagne, Glenn Maxwell, Tanveer Sangha, Matthew Short, advertido, advertido, advert, advertê-lo, tanveer, Matthew Short, adva.

