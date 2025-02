4 nazioni finali di fama: chi vince 2.

Sono impostate 4 nazioni. La vittoria per 5-3 per il Canada nella partita di lunedì contro la Finlandia li ha costretti a giocare negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti di sabato hanno vinto il suo posto in finale con una vittoria del 3-1 sul Canada.

Se la partita di ritorno tra i due avversari nordamericani è la prima competizione, i fan dell’hockey sono per il prossimo trattamento. Questo gioco – che conteneva tre combattimenti nei primi nove secondi del gioco – è stato annunciato da molti giocatori come uno dei giochi più intensi in cui hanno giocato nella loro carriera.

Con le squadre istituite per la partita finale di 4 nazioni, esploriamo i giocatori che erano più importanti per ogni gruppo, i fattori X per la partita di giovedì e quanto sia sicuro di sé che ogni nazione dovrebbe essere nel loro portiere in questo momento.

Stati Uniti

Quello che abbiamo imparato finora

Tutte le interviste su ciò che questa versione del team statunitense potrebbe raggiungere si sono riflesse in diversi modi. Contro la Finlandia, gli Stati Uniti sembravano parte di una squadra che era a suo agio in un assegno fisso solo per fornire un tipo di crescita offensiva con tre gol nei suoi primi quattro colpi per iniziare il terzo periodo.

Editori birichini 2 correlati

La performance contro il Canada si è ulteriormente intensificata, poiché il gruppo potrebbe fare affidamento sul loro talento collettivo, guadagnare errori e allo stesso tempo per resistere alla flessibilità della pressione tardiva.

Team MVP su Round Robin

Jaccob Slavin. Diceva che “Tkachuk” avrebbe senso, dal momento che Brady e Matthew si unirono per unirsi a quattro dei nove gol durante le prime quattro partite. E anche se il loro sfruttamento ha prestato molta attenzione, è necessario sostenere il ruolo che Slavin ha avuto nel successo degli Stati Uniti.

Il difensore svedese Victor Hedman è l’unico pattinatore in media più tempo di ghiaccio rispetto a Slavin durante il torneo. Slavin in media per più di 23 minuti a partita, mentre ancorava la punizione dell’uccisione che era perfetta in due partite, il che parla anche di ciò che gli Stati Uniti hanno permesso di avere successo nella sua struttura difensiva.

giocare 2:33 Jack Eichel: USA-Canada si sente come l’ultima partita Stanley Cup Jack Eichel si è unito allo “SportsCenter” e dopo aver descritto l’intensità del cannade americano dopo la vittoria degli americani 3-1.

X Factor: squadre speciali

Entrando nel terzo giorno del torneo, c’erano solo quattro destinazioni di gioco. Gli Stati Uniti erano responsabili dell’ottenimento di due di questi obiettivi per cinque possibilità. E questo accade senza uno dei quarterback anteriori del Power-Play NHL nel capitano Quinn Hughes di Vancouver Canucks, che ha perso il torneo per un infortunio.

La capacità di guadagnare una partita di potere è stata bilanciata uccidendo una punizione che è sparita da 4 su 4 attraverso due partite a causa di una struttura che non solo si muove con il disco, ma lavora anche per disturbare le strisce di passaggio in ogni momento.

Trust del portiere: (9.5/10)

Potresti aver sentito; Connor Hellebuyck è un altro trofeo della Provin per essere l’unico americano che ne ha vinti tre. Questo lo metterebbe nella categoria con Martin Brodeur, Domik Hasek e Patrick Roy.

La sua potente performance nella stagione regolare è stata finora trasferita in 4 nazioni, con Hellebuyck che consente solo due gol in totale in due partite. Ma è consentito da questi due gol, Hellebuyck ha fatto una serie di risparmi che hanno fatto guidare la Finlandia nel suo gioco di apertura e il Canada è rimasto frustrato nella sua incapacità di utilizzare costantemente i suoi alti perdite per la perdita di 3-1.

giocare 2:45 USA Drops of Gloves Early, poi batti il ​​Canada per raggiungere il gioco del titolo di 4 nazioni Il Team USA Best Canada 3-1 a Montreal, quando gli americani prenotano il loro posto nella finale di 4 nazioni.

Canada

Quello che abbiamo imparato finora

Il Canada ha avuto il tempo di trovare un ritmo. Il Canada era spesso il suo peggior nemico nel round di Robin e questi errori spesso si sono rivelati costosi. Il Canada ha mostrato un’altra fiducia nella sua ultima partita contro la Finlandia, che sembrava alimentata dai loro giocatori stellari che hanno dato il tono.

NHL 4 Nations Fament | 12.-20. Febbraio Quale nazione vincerà tutto? NHL recita dagli Stati Uniti, dal Canada, dalla Svezia e dalla Finlandia partono per la gloria internazionale.

Iscriviti oggi! | Guarda i giochi qui

• Anteprima: elenchi, fattori di pianificazione delle ascia

• Valutazione di ogni giocatore Ordinamento di ogni elenco

• Scegli un team USA Di più

Ma il Canada non può fare affidamento esclusivamente sul fatto che Connor McDavid e Nathan Mackinnon hanno trovato una corda contro gli Stati Uniti. Nei Six Canada inferiori ci sono giocatori più forti che dovrebbero anche avere un impatto, che si tratti di Sam Bennett, che aggiunge un colpo (letteralmente) o la minaccia di collegare Mitch Marner-Anthony Cirelli.

E per quanto riguarda la linea blu canadese, non è lo stesso senza Cale Makara-It era ovvio in pochi minuti quando è entrato in formazione per la partita di lunedì dopo aver perso il primo corso con gli Stati Uniti sabato. Jordan Binnington ha anche dimostrato il conflitto di lunedì perché l’allenatore Jon Cooper sta ancora tornando da lui – Binnington può andare in Canada quando conta.

Team MVP su Round Robin

Connor McDavid. Ora è difficile, perché Sidney Crosby è un leader del punto canadese (con cinque) e Cooper praticamente (o in realtà?) Lo ha chiamato Dio alla conferenza stampa di Postgame. E anche Mackinnon era eccellente.

Ma è uno sconto difficile quello che ha fatto McDavid. Nelle ultime due partite ha segnato il gol di apertura (incluso il marchio Lonely su Connor Hellebuyck nella prima partita contro gli americani) e il modo in cui ha dominato l’inclinazione di lunedì, era pura magia.

Non c’è nessuno che cambi l’interruttore come McDavid. Se ora fa questo passaggio, è tutto ciò che il Canada deve sentirsi con fiducia prima delle finali.

X Factor: profondità di punteggio

Il Canada ne ha abbastanza? Lo scopriranno. Gli Stati Uniti hanno fatto affidamento sui suoi ruoli come Dylan Larkin per vincere sabato.

Ultime notizie di Emily Kaplan Scarica l’applicazione ESPN e consentire a Emily Kaplan di essere notificata per prima. Accedi facendo clic sulla campana nell’angolo in alto a destra. Clicca qui per ulteriori informazioni.

Il punteggio canadese fino ad oggi è arrivato principalmente dalle sue migliori righe, e questo è importante, persino critico. Tuttavia, il Canada non può essere una dimensione nell’attacco. Ci sono abbastanza talenti su ogni riga, che, quando viene presentato in anticipo, può essere nervoso per gli Stati Uniti. Il Canada deve connettersi di più a questa mentalità che negli ultimi giochi.

Se le file superiori vengono abolite gli Stati Uniti – e viceversa – allora la vittoria potrebbe scendere a quale della loro terza e quarta unità per sfruttare al massimo il massimo. E il modo in cui Cooper decide di raccontare a Icy Time di Puck Drop, dice anche, e mostra ciò che ha imparato su come queste squadre hanno concordato sui loro incontri precedenti.

Trust del portiere: (7.5/10)

Jordan Binnington è una figura polarizzante. La determinazione di Cooper ad attenersi a lui come antipasto canadese in questo torneo ha incontrato critiche, confusione e innumerevoli domande. Anche le sue statistiche all’evento sono state schiaccianti (0,892 per cento dei risparmi, 2,60 gol-medie).

Ma Cooper non stava mangiando e Binnington era la cosa migliore che era finora nella partita canadese contro la Finlandia.

Ora si preoccupa se il backstop con St. Louis Blues, che ha vinto la Stanley Cup, può trasferire questa performance alla finale, almeno quella che ha girato per 55 minuti (rinunciare a due gol da 6 a 5 per 5 anni tre minuti è stato una vista difficile). Primi fermate: è quello che Hellebuyck ha fornito agli Stati Uniti, ed è quello che Binnington ha sempre più dimostrato di poter dare al Canada.

È vero che Binnington non ha ottenuto molto offensivamente dai suoi compagni di squadra in questo primo viaggio contro gli americani, ma indipendentemente dal fatto che questo sia di nuovo giovedì, Binnington deve salvare il suo sforzo più completo per questa partita finale.