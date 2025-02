4 perguntas enquanto os Yankees do New York começam o treinamento de primavera

TAMPA, Flórida – De volta ao topo de seu cabide, o gerente dos Yankees, Aaron Boone, foi para a mídia.

Na terça -feira à tarde, o recrutador de filmagens no Duito da franquia mais notória do jogo realizou uma espécie de conferência de mídia de boas -vindas. Falando poeticamente sobre o otimismo que cobre todos os cantos do mundo do beisebol nesta época do ano, Boone apresentou uma variedade de perguntas sobre o que foi, de fato, zero dia da temporada de 2025.

Foi um dia tentador, mas insatisfatório, no pátio. Um punhado de jogadores do Yankees vazou as instalações da equipe para deixar os pertences, mas a maioria dos maiores nomes, incluindo Gerrit Cole, Max Fried e Aaron Judge, permaneceu fora de vista. Isso ocorre porque os Yankees não iniciam as atividades de beisebol até quarta -feira de manhã.

Mesmo assim, os comentários de Boone indicaram o começo não oficial do que outro treinamento fascinante da primavera no Yankeeworld deveria ser. Com seu clube deixando um 2024 bem -sucedido, mas decepcionante, Boone passará as próximas seis semanas preparando seu ensopado de clube da temporada regular de seis meses. Uma baixa temporada tumultuada que viu Juan Soto mudar os distritos, forçando o GM Brian Cashman a um pivô transacional, exerce apenas mais pressão sobre a Boone, que será um agente gerencial gratuito no final da temporada, para que todas as peças se encaixem .

Essas são algumas das perguntas prementes e as histórias predominantes enfrentadas por Boone e os Yankees quando o treinamento da primavera começa oficialmente com a chegada de arremessadores e receptores na quarta -feira.

Quem será a terceira base titular?

Os Yankees ficaram felizes em deixar a segunda base Gleyber Torres entrar em agência gratuita. Eles moverão a aquisição do prazo Jazz Chisholm Jr. Al Keystone para encher os sapatos de Torres, o que deixa um buraco no canto quente. As opções incluem o DJ Lemahieu, o OSWALDO CABRERA OSVERVER, e dois jovens não testados em Oswald Peraza e Jorbit Vivas.

Quando perguntado sobre o terceiro trabalho base de todos os dias, Boone disse que é “uma grande oportunidade para alguém aceitar”. No entanto, ficou claro por causa do tom do gerente que Boone quer Lemahieu, que foi limitado por uma lesão em 67 jogos no ano passado, venceu o show inicial.

“Ele teve as coisas que apareceram que, na verdade, você sabe, você sabe, sua grandeza”, lamentou Boone. “E eu não vou colocar nada além de um DJ saudável.”

Apesar da perspectiva positiva de Boone, algum ceticismo é justificado. Lemahieu faz 36 anos em julho. Estatisticamente, foi um dos piores jogadores do esporte em 2024. Há uma grande possibilidade de que seus melhores dias tenham ido e venham. Mas os Yankees, dados os pontos fortes em outras partes de seu alinhamento, precisam apenas de Lemahieu.

Boone, que tem uma longa história de defesa de veteranos que lutam (às vezes por muito tempo), ainda acredita que isso é possível.

O que acontecerá com Marcus Stroman?

O Mercurial Hirler assinou um contrato de dois anos com o Yankees como agente livre no inverno passado. E embora Stroman tenha publicado em 2024, fazendo 29 aberturas e lançando 154 caixas 2/3, foi facilmente o pior arremessador inicial do clube. Após um primeiro tempo decente, a direita de 33 anos registrou uma eficácia de 5,98 o resto da estrada e estava fora da lista dos Yankees ALCS.

Seu futuro só se tornou mais perigoso desde então. A assinatura do Lefty Max Fried Stroman sem um ponto na rotação inicial, atrás de Fried, Gerrit Cole, Carlos Rodón, Clarke Schmidt e o estreante do ano Luis Gil. Exceto por uma lesão em qualquer um desses quintetos, Stroman começará a temporada no bullpen de Nova York ou em outra lista completamente.

Compreensivelmente, a situação levou a uma série de rumores comerciais, embora, para movê -la, os Yankees certamente teriam que comer uma parte dos US $ 18,5 milhões devido a Stroman nesta temporada.

“Talvez seja uma situação desconfortável, apenas com todo o barulho neste inverno”, admitiu Boone na terça -feira. “Mas me sinto confortável com o lugar onde ele está em sua abordagem e em sua preparação física entrando”.

Muito poderia mudar entre agora e o dia de abertura. Nesta época do ano passado, por exemplo, Gil foi uma idéia do último momento. Mas como Stroman trabalha no campo certamente afetará se os Yankees podem equilibrar uma troca que envolve o veterinário afundando.

Quem será o receptor de backup?

Boone não foi perguntado sobre isso na terça -feira, mas é uma história subterrânea ver que isso poderia ter um grande impacto na temporada do Yankees. Austin Wells emergiu como jogador de todos os dias na última temporada, conquistando um terceiro lugar no voto de estreia do ano. Mas seu apoio, José Trevino, no apoio dos Yankees, foi tratado com Cincinnati durante o inverno, deixando o Corpo de Treinamento de Nova York um pouco interminável.

Os participantes do trabalho incluem Alex Jackson, um ano de 29 anos com um OPS de 0,456 em 340 aparições no prato de corrida; JC escarra, que faz 30 anos em abril e nunca apareceu nas grandes ligas; e Ronaldo Hernández, uma perspectiva de raios antigos de que os Yankees assinaram na manhã de terça -feira.

Wells parece um jogador de impacto, alguém que poderia entrar em um dos melhores receptores da liga. Mas a posição é famosa volátil; Um conselho desagradável da falha pode levar a meses na prateleira. E se os poços desperdiçam um tempo significativo, os Yankees estariam em um lugar ruim em uma posição vital. Um punhado de receptores veteranos permanece disponível na agência gratuita: Yan Gomes, Yasmani Grandal, James McCann, mas levando em consideração o quão difícil é a bordo de uma temporada traseira na temporada, os Yanks podem querer agir mais cedo que mais tarde sua maneira de seguir.

Como os Yankees encontrarão uma vantagem?

No ano passado, durante o treinamento da primavera, Boone falou extensivamente sobre como os playoffs em 2023 haviam promovido uma vantagem entre seus jogadores. A vergonha de um outubro ligada ao sofá foi adiada com os Yankees que retornaram e ajudaram a iluminar um incêndio sob o clube em 2024. Essa vantagem foi significativa, com a equipe que chegou à sua melhor campanha em mais de uma década.

Quando perguntado sobre essa dinâmica, Boone admitiu na terça -feira que um tempo passado neste inverno refletindo sobre como a equipe 2025 encontrará sua própria vantagem.

“Acho que você pode ter uma ótima situação, uma grande cultura, uma grande proximidade sobre sua equipe, um ótimo profissionalismo sobre sua equipe”, disse ele. “Acho que às vezes o separador, onde uma equipe boa pode ser ótima, uma equipe ótima pode ser um campeão, é essa fome. Isso não é um fato, mesmo com as melhores pessoas e as melhores equipes”.

Talvez o clube aproveite a humilhação duradoura do erro da equipe do Jamboree no jogo 5 da World Series. Talvez a declaração esfarrapada de Boone empurre a lista para apoiar seu caro padrão.

Como a primavera Dawnns e uma nova temporada é esperada, os Yankees passarão no próximo mês e meio procurando uma faísca que adere.