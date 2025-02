400 yard drive di Bryson DeChambeau evidenzia il golf Adelaide Round 2 round

Adelaide, South Australia-Sam Horsfield non era sicuro per l’ultima volta che il suo Majesticks GC ha prodotto le prime 3 finiture sul podio. Disse che era Liv Golf Boston nel 2022, rispose: “Sì, la mia memoria non sarebbe tornata finora.”

Da allora, sono stati giocati 33 tornei di golf Liv, ma ora Majesticks sono a un giro di distanza per fermare il loro record -e possibilmente scorrere entrambi i premi. Arrivano nel round finale del golf di Liv Adelaide sul tabellone della squadra come vantaggio di un vantaggio, mentre Horsfield ha parte di un singolo vantaggio con il GC GC Carlos Ortiz e Fireballs GC Abraham Ancer. Quel trio è soprattutto tre colpi, mentre il capitano della coppia Joaquin Niemann e la Legion XIII Jon Rahm si nascondono da solo e 5 ..

Domenica potrebbe essere il giorno più grande della storia di Majesticks. Sia Horsfield che Henrik Stenson (vincolati sesto). Stenson, un capitano della squadra, insieme ad altre star europee Ian Poulter e Lee Westwood, ha l’unico trofeo della squadra, che è di qualsiasi tipo, vincendo onori unici nel suo debutto in Liv-Golf nel 2022 Bedminster.

“Li chiamo veterani di talento”, ha detto Horsfield, il giocatore più giovane della squadra. “Sono stati in giro per il blocco alcune volte e sanno come farlo. Penso che siano davvero, davvero entusiasti. Sento che il mio telefono rabbrividisce nelle tasche posteriori, quindi sono una discussione sicura di gruppo.”

Devono conquistare il corso Grange, che ha dimostrato di essere piuttosto enorme questa settimana, in particolare con i venti rotanti che hanno creato molte sfide. La media dell’ictus di Pello di sabato è stata più della metà Pa (72.611) e ha giocato quasi un ictus come round di apertura.

Majesticks erano l’unica squadra in cui tutti e quattro i giocatori hanno sparato sabato, Horsfield ha sparato 3-Alga 69, Poulter e Westwood sparando per gli anni ’70 e Stenson ha partecipato a 1-71 loro ha lasciato un colpo di Rahm’s Legion XIII, la scorsa settimana a Riyadh e vincitori di Sergio Garcia Fire Balls GC.

La gamma concentrata britannica ritiene che la nuova forma di golf Liv, in cui tutti i risultati sono calcolati per ogni round, sia utile per loro. Nelle circostanze di Hankka, il gioco dovrebbe anche favorire una squadra con tre giocatori veterani con oltre 80 profitti di carriera.

“Quando guardo indietro in alcuni degli anni precedenti, penso che siamo stati una delle squadre più coerenti, ma non abbiamo davvero avuto quei round superficiali per arrivarci”, ha detto Stenson. “Soprattutto quando le condizioni sono difficili, quindi se possiamo solo continuare a macinare e giocare in verde tè solido, dovremmo darci una buona possibilità.”

Il 28enne Horsfield cerca il primo profitto di Liv-Golf e quarto dopo la svolta a favore del 2017. Dopo aver aperto il leader da solista 66, Bogey ha creato il suo primo divario sabato ed è stato a turno di 1 anno, ma ma ma a turno, ma ma colpito il retro della nave nove e si è concluso con due uccelli per sequestrare la quota di 9 di seguito.

“È stato un test davvero difficile”, ha detto Horsfield. “Ero davvero orgoglioso di come ho appeso lì e combattuto.”

La scorsa stagione Liv Golf Golf, e Ancer ha vinto a Hong Kong e Ortiz a Houston. Ancer sa anche com’è vincere in Australia, rivendicando all’Australian Open nel 2018. Il suo 5-Alga 67 è stato il punteggio più basso di sabato.

“Adoro questo tipo di golf”, ha detto Ancer. “Ho sempre amato giocare in Australia. Ecco come vedere tali condizioni è eccitante. È difficile, ma è davvero buono per me.”

Ortizi aveva tre uccelli durante quattro buche nel suo tour nel mezzo del suo tour 68. Sabato, è stato il perfetto sette di 7 che si muove.

“Devi davvero rispettare il campo da golf, quasi giocare un po ‘difensivo e penso di averne fatto un buon lavoro”, ha detto Ortiz. “Mi sento come se avessi preso la mia medicina quando sono stato fuori dal gioco. Onestamente ho giocato abbastanza conservatore e verde, e penso che sia stato pagato.”

400 Jaard di Deachambeau Driving: Non scende più a lungo in auto della giornata perché non era uno dei due fori di guida statistici, ma il capitano di Crushers GC Bryson Dechambeau ha guidato il verde 409 e il par-4 il 15. Sfortunatamente, ha un paio di tre viaggi a 1-over 73, che lo ha lasciato 3 sotto, sei colpi.

Risultati del team

Il nuovo formato di punteggio di Liv Golf ha fatto il suo debutto all’apertura della scorsa settimana a Riyadh e tutti e quattro i punti sono ora contati in ogni round della competizione a squadra. Ecco i risultati di ogni squadra e i risultati dopo il secondo turno di venerdì di Liv Golf Adelaide.

1. Majesticks GC -10 (Horsfield 69, Poulter 70, Westwood 70, Stenson 71; Rd. 2 punti: -8)

T2. Fireballs GC -9 (Ancner 67, Puig 70, Garcia 74, Masaveu 74; Rd. 2 punti: -3)

T2. Legiona XIII -9 (Hatton 72, McKibbin 71, Rahm 69, Surratt 73; Rd. 2 punti: -3)

4. GC -5 Crusher (Lahiri 70, Casey 71, Dechambeau 73, Howell III 74; Rd. 2 punti: E)

5. Coppia GC -3 (Ortiz 68, Niemann 71, Muñoz 74, Pereira 79; Rd. 2 punti: +5)

6. Stinger GC -2 (Burmester 71, Grace 72, Schwartzel 73, Oosthuizen 75; Rd. 2 punti: +3)

7. Ripper GC -1 (Herbert 70, Leishman 70, Jones 71, Smith 73; Rd. 2 punti: -4)

8. 4Aces Gc E (Varner III 71, Pieters 72, Reed 73, Johnson 78; Rd. 2 punti: +6)

9. Hyflyers GC +2 (Steele 70, Tringale 71, Mickelson 74, Ogletree 75; Rd. 2 punti: +2)

10. Iron Heads GC +4 (Ormsby 71, Jang 72, Na 72, Lee 74; Rd. 2 punti: +1)

11. Smash GC +8 (Koepka 71, Kokrok 73, Gooch 74, McDowell 75; Rd. 2 punti: +5)

12. Range Goats GC +11 (Campbell 70, Uihlein 72, Watson 72, Wolff 80; Rd. 2 punti: +6)

13. Cleks GC +18 (Mix 73, Meronk 75, Kjettrup 75, Kaymer 79; Rd. 2 punti: +14)

Wild Cards: Lee 76, Kim 77

