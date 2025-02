49er fanno movimenti contrattuali con 6 giocatori

Dopo che i 49ers di San Francisco hanno perso la partita di fine durante una stagione 2024 inferita, hanno una bassa stagione molto importante.

Hanno decisioni contrattuali da prendere su più giocatori chiave, tra cui il quarterback Brock Purdy, e devono affrontare la loro linea offensiva e la linea difensiva per essere di nuovo sfidata.

I Nins hanno offerto appuntamenti a sei dei loro giocatori che stanno per diventare agenti liberi esclusivi: battiti stretti, attrezzatura offensiva Austen Pleasants, guardalinee difensivi Sam Okuayinon, Evan Anderson e Alex Barrett e linebacker Jalen Graham, via David Lombardi di San Francisco Standard.

I 49 hanno offerto ufficialmente tutti questi agenti in sospeso diritti esclusivi. Ciò significa che sono stati offerti contratti veterinari che dovranno firmare per giocare in NFL la prossima stagione https://t.co/t0xnizv7ne

– David Lombardi (@lombardihimself) 18 febbraio 2025