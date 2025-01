49er potrebbero essere “dormienti” per 1 agente NFL -gratis

I San Francisco 49ers hanno avuto una stagione da incubo nel 2024, ma ora che è finita, c’è un po ‘di ottimismo che torneranno come legittimi sfidanti del Super Bowl nel 2025.

Hanno riportato Robert Saleh ad essere il loro coordinatore difensivo e avranno alcune decisioni da prendere con alcuni dei loro giocatori chiave nei prossimi mesi.

Con l’alta stagione per l’intera NFL a poche settimane di distanza, si dice che i Nin possano avere un colpo a firmare uno dei migliori potenziali agenti liberi.

“Ci sono ronzi intorno alla ciotola senior, che i 49 possono essere” dormienti “nella lotteria a tee higgins se raggiunge l’agenzia libera, per. 49ers Sports Talk ”, ha scritto Jpafootball su X.

𝗥𝗨𝗠𝗢𝗥𝗦: Ci sono canti intorno alla ciotola senior che #49ers Può essere “dormienti” nelle competizioni di tee higgins se raggiunge l’agenzia libera, per. @49ersportstalk pic.twitter.com/dsq1hndwqa – jpafootball (@jasrifootball) 31 gennaio 2025

Mentre San Francisco ha una delle guardie più talentuose della NFL su entrambi i lati del calcio, si potrebbe sostenere che potrebbe usare un aggiornamento in un ampio destinatario.

Brandon Aiyuk, che li ha portati a ricevere cantieri nel 2023, ha avuto un leggero inizio in questa stagione prima di prendere il suo ACL, e la produzione di Deebo Samuel ha continuato su e giù dopo la sua campagna All-Pro nel 2021.

Higgins, che ha giocato in questa stagione con il marchio di franchising di Cincinnati Bengals, potrebbe essere l’uomo a dare a San Francisco una grande spinta offensiva.

Si ritiene che voglia lasciare Cincinnati non solo per motivi finanziari, ma anche perché vuole essere l’opzione n. 1 di una squadra, qualcosa che è improbabile che Ja’marr Chase detenga questo ruolo per i bengalesi.

Ma con i nin, Higgins potrebbe essere proprio questo.

In 12 partite in questa stagione ha catturato 73 passaporti in 911 yard e i suoi 10 touchdown di ricezione erano più di chiunque altro a Niners durante la loro campagna ferita nel 2024.

PROSSIMO: Precedente NFL GM -Name 1 -hold che sarebbe adatto per tee higgins