49ers supostamente descartam o coordenador defensivo Nick Sorensen: três grandes nomes que poderiam substituí-lo

Pela segunda vez em menos de 11 meses, o San Francisco 49ers procura um novo coordenador defensivo.

De acordo com para a área da NBC Sports BayOs 49ers decidiram que Nick Sorensen não retornará como coordenador defensivo da equipe em 2025. No entanto, isso ainda não é tecnicamente uma demissão, porque os 49ers esperam que ele esteja disposto a permanecer na comissão técnica em outra função.

Sorensen perde o emprego depois de apenas uma temporada como coordenador defensivo. Durante a entressafra de 2024, Kyle Shanahan passou quase um mês procurando um novo coordenador defensivo antes de tomar a decisão de promover Sorensen, que era um especialista em jogos de passes defensivos, em 2023. Sorensen substituiu Steve Wilks, que foi demitido em fevereiro de 2024, logo depois São Francisco. A derrota de Francisco por 25-22 para o Kansas City Chiefs em Super Bowl LVIII.

Durante a temporada de 2024, os 49ers cederam apenas 317,4 jardas por jogo, ficando entre os 10 primeiros no NFL. Porém, a equipe de Sorensen cedeu 25,6 pontos por jogo, o quarto pior resultado do campeonato. A defesa do 49ers teve dificuldades especialmente nos últimos três jogos da temporada, cedendo uma média de 38,7 pontos nas derrotas para Dolphins, Lions e Cardinals.

Uma das razões pelas quais os 49ers provavelmente decidiram começar a procurar um novo coordenador defensivo é porque existem tantas opções atraentes. Vamos dar uma olhada em três deles que fariam sentido para São Francisco:

1. Jeff Ulbrich. Antes de promover Sorensen a coordenador defensivo no início de 2024, o 49ers Na verdade, ele tentou contratar Ulbrich. longe dos Jets. Em fevereiro, Ulbrich era o coordenador defensivo em Nova York quando Shanahan tentou atraí-lo oferecendo-lhe o cargo de coordenador defensivo do 49ers. No entanto, o acordo fracassou porque o então técnico dos Jets, Robert Saleh, o vetou. Ulbrich nomeado técnico interino em Nova York em homenagem a Saleh Ele foi demitido em outubro.. Contratar Ulbrich faria muito sentido por vários motivos. Por um lado, Shanahan tem alguns laços pessoais com Ulbrich. Os dois homens estiveram na mesma comissão técnica em Atlanta por duas temporadas (2015-16). Além disso, Ulbrich, que foi convocado pelo San Francisco em 2000, passou toda a sua carreira de 10 anos como jogador no 49ers.

2. Robert Saleh. Antes de ser contratado como técnico principal dos Jets em 2021, Saleh passou quatro temporadas como coordenador defensivo dos 49ers sob o comando de Shanahan. Saleh, que era demitido pelos Jets em outubroEm breve ele estará entrevistando para o cargo de treinador principal do Jaguars e poderá conseguir mais algumas entrevistas durante este ciclo de treinador. No entanto, se ele não conseguir o cargo de treinador principal, retornar a São Francisco faria muito sentido. Durante as três temporadas e meia de Saleh como técnico dos Jets, Ulbrich foi seu coordenador defensivo o tempo todo, então os 49ers provavelmente ficariam mais do que entusiasmados se pudessem contratar qualquer um deles.

3. Gus Bradley. Ex-técnico da NFL agora disponível depois de ser demitido como coordenador defensivo dos Colts esta semana. Uma vantagem para Bradley é que ele conhece a NFC West: como coordenador defensivo dos Seahawks por quatro temporadas (2009-12), ele foi o arquiteto de uma das melhores defesas da NFL. Bradley não apenas foi o coordenador defensivo de quatro times diferentes (Seahawks, Raiders, Chargers, Colts), mas também foi o técnico principal dos Jaguars por quatro temporadas.

O que há de único em Shanahan é que ele não deixa pedra sobre pedra. Durante a busca por um coordenador defensivo em 2024, chamou vários grandes nomesincluindo Bill Belichick.