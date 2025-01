5 giocatori dell’USMNT con il maggior numero di vittorie contro Venezuela e Costa Rica

Doug McIntyre Reporter di calcio

FORT LAUDERDALE, Florida — Per un giocatore come John Tolkin, due amichevoli della nazionale questo mese sembravano l’occasione perfetta per scalare la classifica dell’allenatore statunitense Mauricio Pochettino. Il 22enne terzino sinistro era reduce da una stagione di carriera nel 2024, un anno iniziato con la sua prima presenza in senior, incluso un ruolo da titolare per la squadra olimpica statunitense ai Giochi di Parigi e culminato con una corsa da Cenerentola alla MLS. Finale di Coppa contro i New York Red Bulls della sua città natale.

Tolkin non giocherà per l’USMNT qui sabato contro il Venezuela o la prossima settimana contro il Costa Rica; ha lasciato il campo mercoledì ed è volato in Germania per firmare con l’Holstein Kiel, lottatore della Bundesliga. Altre tre aspiranti alla Coppa del Mondo 2026, il membro della squadra 2022 Jesús Ferreira, il portiere dell’Inter Miami Drake Callender e il giovane difensore centrale del CF Montreal Jalen Neal hanno tutti lasciato il sud della Florida per vari motivi, lasciando Pochettino con solo 20 giocatori da valutare tra le due partite.

Ecco cinque ragazzi in buona posizione per sfruttare l’opportunità.

Sorprendentemente trascurato per la squadra olimpica del 2024, il nativo dell’Illinois sta entrando nella sua sesta stagione con i Fire e ha più presenze nella stagione regolare della MLS. Regista tecnicamente dotato, Gutiérrez ha segnato sei gol, record della sua carriera, lo scorso anno e ha guidato la carica nel centrocampo di Chicago dopo che la stella della nazionale svizzera Xherdan Shaqiri ha lasciato il club ad agosto.

“Non ho avuto la possibilità di giocare a livello Under 20 e alle Olimpiadi, (quindi) poterlo fare a livello senior è davvero una bella sensazione”, ha detto giovedì.

Il suo gioco a Chicago ha attirato l’attenzione anche della nazionale messicana, per la quale “Guti” può ancora beneficiare. Almeno per questo mese la sua priorità è mostrare a Pochettino cosa può fare.

“Entrare in gioco con gli Stati Uniti”, ha detto, “questo è il mio obiettivo qui”.

Le cose non sarebbero potute andare molto meglio per Schulte negli ultimi due anni. Dopo aver guidato il team di sviluppo della Crew al titolo MLS Next Pro, ha garantito la corona della MLS Cup 2023 dell’università e il secondo posto dello scorso anno a Concacaf. Ha anche vinto le sue prime due presenze nell’USMNT e ha giocato da titolare tutte e quattro le partite per la squadra olimpica in Francia.

Tuttavia deve ancora giocare con il Pochettino. Aspettatevi che le cose cambino sabato. Se fa bene Inclinato e se fosse vero, sarebbe un chiaro indizio che l’allenatore vede Schulte come il migliore di una formazione MLS che comprende anche i convocati di gennaio Zack Steffen e l’indeciso Matt Freese. Con il numero 1 degli Stati Uniti Matt Turner che gioca ancora solo occasionalmente in partite di coppa in Inghilterra, questa differenza conta.

Il giocatore più giovane della squadra olimpica credeva che Cremaschi potesse finire con la squadra Under 20 statunitense questo mese. Ma eccolo di nuovo nella squadra senior per la prima volta da quando ha debuttato sotto la guida dell’allora allenatore Gregg Berhalter nel settembre 2023.

Cremaschi ha giocato 600 minuti in meno a Miami la scorsa stagione rispetto a quando era primo professionista. Ma il suo potenziale è evidente e si allena tutti i giorni del mondo, condivide lo spogliatoio con i compagni di squadra del club/leggenda del Barcellona Jordi Albi, Sergio Busquets, Luis Suárez e (ovviamente) Lionel Messi. Esiste anche un legame naturale con Pochettino; Cremaschi è nato e cresciuto a Miami da genitori argentini.

Per la sfida di sabato al Chase Stadium, campo di casa dell’Inter, il Cremasch avrà ancora più motivazioni per fare bene. “Ho sicuramente famiglia e amici qui per sostenermi”, ha detto la settimana scorsa. “Spero di poter rendere questa occasione importante davanti a tutti.”

Forse la migliore giocatrice statunitense alla Coppa del Mondo FIFA Under 20 del 2023, il fallimento di Luna nel far parte della squadra olimpica è stato più scioccante di quello di Gutiérrez. Ma il “Moon Boy” ha preso tutte le frustrazioni che ha avuto sulla difesa della MLS nel 2024, stabilendo i massimi della carriera in partite, partenze, gol e minuti giocati sotto la guida dell’allenatore della RSL e del grande USMNT Pablo Mastroen. Ha dato i suoi frutti: a novembre Luna ha vinto il premio MLS Young Player of the Year.

Ora è tornato nella squadra senior e sta cercando di aumentare la sua presenza solitaria dopo aver vinto lo scorso gennaio. Luna sembra esattamente il tipo di giocatore che potrebbe avere successo con Pochettino. È sicuramente tecnico, ma anche del tutto imprevedibile quando entra nella metà campo avversaria, e ha un estro creativo raro tra i giocatori americani. C’è anche una marcia in più nella sua personalità in campo, una qualità che l’allenatore argentino apprezza molto.

Come Gutiérrez, Luna ha la doppia cittadinanza e può rappresentare anche il Messico.

Mentre i campi di gennaio sono incentrati sul servizio ai giovani, questo mese è importante per Zimmerman. L’ex allievo della Coppa del Mondo 2022 è uno dei tre difensori centrali veterani della squadra attuale insieme a Tim Ream, suo partner in tre partite in Qatar, e Miles Robinson.

Ream e Robinson hanno entrambi giocato per Pochettino da quando ha accettato l’incarico negli Stati Uniti in vista della finestra internazionale dello scorso ottobre. Nel frattempo, Zimmerman sta dando la prima occhiata a un nuovo capo. Con Ream che compirà 37 anni entro la fine dell’anno e molti altri contendenti per la posizione, questo non può compromettere le sue possibilità di rimanere nei ranghi insieme ai suoi fratelli con sede nella MLS e opzioni europee come Chris Richards, Mark McKenzie e Cameron Carter. – Vickers.

“Questa è la cosa unica della squadra nazionale: non sei mai nella squadra quest’anno. Sei nella squadra in questa formazione, in questo campo, in questo allenamento”, ha detto Zimmerman lunedì.

“È sempre competizione.”

Doug McIntyre è uno scrittore di calcio di FOX Sports che ha coperto Stati Uniti nazionali maschili e femminili alla Coppa del Mondo FIFA nei cinque continenti. Seguitelo a @ByDougMcIntyre .

