5 jogadores da Inglaterra que você deve ter em seu time Dream11 durante a série ODI

A série de três jogos IND vs Eng Odi começará em 6 de fevereiro em Nagpur.

Após uma série T20I cheia de ação, é a hora da série ODI de três jogos entre a Índia e a Inglaterra. Os jogos serão disputados em 6, 9 e 12 de fevereiro em Nagpur. Cuttack e Ahmedabad, respectivamente.

A Inglaterra foi espancada na série T20i, perdendo por 4-1. Eles foram expostos contra o spin e serão desafiados mais uma vez por ódio. A Índia procurará aproveitar ao máximo esta oportunidade e tentar diferentes combinações.

Esta série será importante para ambas as partes enquanto se prepara para o próximo Troféu dos Campeões da ICC 2025. Especialmente para a Inglaterra, que foi decepcionante nos dois últimos torneios da bola branca da CPI.

Aqui, falaremos sobre cinco jogadores da Inglaterra que você deve escolher em suas equipes Dream11 durante o IND vs Eng Odis.

Cinco jogadores da Inglaterra que você deve ter em suas equipes Dream11 durante a série IND vs Eng Odi:

5. Carros Brydon

Os marcapassos ingleses Brydon CRSE tiveram uma impressionante série T20I. Foi o segundo piloto mais alto com nove postigos em quatro jogos e também contribuiu com o bastão. Inteligentemente bloqueou os lançamentos indianos e superou os batedores do hospedeiro.

Pode ser um ótimo complemento para suas equipes de críquete de fantasia. Como jogador de boliche, os carros podem mudar o jogo para o seu Dream11 Teams.

4. Phil Salt

Phil Salt teve saídas ruins nos quatro primeiros T20i, mas depois atingiu cinquenta de 21 bolas em Mumbai. É assim que ele toca, e esse golpe deve ter dado confiança no ódio.

O sal manterá Wickts e não Buttler. Portanto, você também pode ganhar pontos nas plataformas de Cryket de fantasia com luvas, o que a torna uma boa escolha para suas equipes Dream11 para o próximo ODI.

3. Sim Buttler

Nesse esquadrão atual na Inglaterra, Jos Buttler interpretou o ódio na Índia e também tem uma ótima experiência da Premier League indiana nesses lançamentos.

Eu estava em um bom toque nos três primeiros T20i. Ele procurará se sair bem como capitão e massa na série ODI e também melhorará seu registro de ODI na Índia: Buttler tem uma média de apenas 13,81 na Índia.

Quando começa, Buttler pode causar muitos danos, o que a torna uma seleção essencial em seus equipamentos de críquete de fantasia Dream11.

2. Joe Root

A Inglaterra lutou contra a virada do T20s, mas será fortalecida nesse aspecto de seus rebatedores com o retorno da raiz de Joe. Ele é o melhor batedor da Inglaterra contra o Spin e vem de uma ótima temporada SA20.

A raiz tem sido excelente em ODI, e ele é um batedor de massa para essas condições. A raiz teve uma média de 40 em ODI na Índia, com seis cinquenta em 15 partidas.

Você pode tê -lo como uma opção de capitania para suas equipes Dream11.

1. Liam Livingstone

Liam Livingstone tinha uma série T20I decente, onde teve boas fases de brincar com morcego e bola. Ele gostaria de contribuir mais na série ODI. Batida elétrica, Livingstone pode demorar o seu tempo para estabelecer e avaliar o tom no críquete ODI, um luxo que não entra no T20Is.

A Livingstone pode dar pontos de críquete de fantasia nos três departamentos, o que a torna uma escolha brilhante para suas equipes Dream11 para o IND vs Eng Odis.

Para mais atualizações, siga Khel Now Cricket FacebookAssim, TwitterAssim, InstagramAssim, YouTube; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama.