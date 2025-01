5 jogadores ingleses que você deve ter em seus times Dream11 durante a série T20I

A série de cinco partidas IND vs ENG T20I começará em 22 de janeiro em Calcutá.

A equipe da Índia retornará à bola branca com uma série T20I de cinco partidas contra a Inglaterra. A Índia teve um ótimo ano no T20Is no ano passado. Eles conquistaram o troféu da Copa do Mundo ICC T20 de 2024 e venceram todas as séries bilaterais no formato mais curto.

Mas o desafio agora será ainda mais difícil, pois na próxima vez enfrentará a Inglaterra. Esta equipa inglesa tem vários vencedores de jogos que podem vencer sozinhos em qualquer situação.

Jos Buttler liderará os visitantes na tentativa de desafiar os anfitriões em seu próprio quintal. Aqui, veremos os cinco jogadores ingleses que você deve escolher em seu time Dream11 para a série IND vs ENG T20I.

Aqui estão as cinco estrelas indianas que você deve ter em sua equipe Dream11 durante a série IND vs ENG T20I:

5. Jofra Arquero

Jofra Archer está em forma e tentará fazer o que é conhecido – aterrorizar os batedores. O velocista pode ser imbatível quando está no seu melhor e pode lançar feitiços de mudança de impulso em jogos de poder e em jogos mortais.

É por isso que Archer deve ser sua primeira escolha entre a unidade de boliche inglesa em plataformas de fantasia.

4. Jacó Betel

Jacob Bethell emergiu como a potencial futura estrela que pode servir a Inglaterra nos três formatos por muito tempo. Os fãs que acompanham o críquete inglês devem saber que ele é um talento especial. Nenhum postigo é grande o suficiente quando ele avança, e ele também é um jogador habilidoso e defensor de armas.

Ele dá pontos nos três departamentos, então será uma ótima escolha para a equipe IND vs ENG Dream11.

3. Sim mordomo

Jos Buttler estará entre as principais opções de capitania em várias plataformas de fantasia devido à sua estatura T20 e capacidade de vencer partidas. Desde que assumiu o cargo de capitão, ele se tornou mais consistente e é um batedor lucrativo de primeira linha.

Como goleiro, ele também ganha pontos prendendo e atacando. Você também pode escolhê-lo como opção de capitão ou vice-capitão do seu time fantasia.

2. Phil Sal

Phil Salt é o batedor inglês com melhor classificação no momento – ele é o segundo batedor T20I masculino da ICC. Ele tem estado em ótima forma nos últimos anos e é um cliente perigoso quando começa.

Salt será o maior desafio da Índia porque ele é alguém que pode levar sua equipe a 60-70+ corridas no powerplay. Por isso pode ser uma boa opção para a capitania do Dream11.

1. Liam Livingston

Você não pode ignorar Liam Livingstone do seu time de fantasia. O versátil inglês lança giro livre e giro de perna, dependendo do batedor que enfrenta. Ele joga principalmente em posições de recepção profunda e depois dá corridas rápidas com o taco.

Livingstone dá-lhe pontos nos três departamentos. É por isso que é obrigatório para qualquer equipe Dream11 para os IND vs ENG T20Is.

