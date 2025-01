5 jogadores que perderam a série T20I na África do Sul e retornarão contra a Inglaterra

A primeira partida da série IND vs ENG T20I será disputada no dia 22 de janeiro.

Depois de uma temporada decepcionante de críquete de teste, onde o time indiano perdeu seis das últimas oito partidas, o foco agora está no críquete limitado.

A Índia deve receber a Inglaterra em uma série T20I de cinco partidas, seguida por uma série ODI de três partidas antes de ir a Dubai para a campanha do ICC Champions Trophy 2025.

A Índia dominou o formato T20 em 2024, vencendo 22 jogos no ano, incluindo a Copa do Mundo T20I Masculina da ICC. Na última série T20I contra a África do Sul, eles derrotaram o Proteas por 3 a 1 em seu quintal.

O Conselho de Controle do Críquete na Índia (BCCI) anunciou um elenco de 15 membros para a próxima série T20I contra a Inglaterra no sábado, 11 de janeiro.

Neste artigo, veremos cinco jogadores que perderam a série T20I na África do Sul e retornarão contra a Inglaterra.

Cinco jogadores que não fizeram parte da série T20I na África do Sul e retornarão contra a Inglaterra:

1. Nitish Kumar Reddy

O versátil Nitish Kumar Reddy retornará à equipe T20I da Índia após sua última atuação na série em casa contra Bangladesh, onde impressionou com suas rebatidas, mostrando a capacidade de ancorar as entradas e acelerar no final.

Reddy perdeu a turnê pela África do Sul porque fazia parte da equipe do Border-Gavaskar Trophy (BGT) 2024-25. Recentemente, ele marcou seu primeiro século internacional contra a Austrália, em Melbourne.

2. Dura Rana

O velocista Harshit Rana retornou à equipe T20I da Índia depois de perder a turnê pela África do Sul. Rana ganhou reconhecimento com suas performances vencedoras do título no IPL 2024 para Kolkata Knight Riders.

Ele fez parte do time T20I da Índia para a série de Bangladesh, mas não pôde fazer sua estreia devido a uma infecção viral. Recentemente, ele fez sua estreia internacional contra a Austrália, em Perth, e disputou alguns testes. Dele

3. Dhruv Trevally

Os selecionadores indianos têm imensa fé em Dhruv Jurel. O jovem de 23 anos, que atuou como batedor especialista no primeiro Teste do BGT 2024-25 em Perth, foi convocado para o time T20I para a série contra a Inglaterra.

Jurel fez sua estreia no T20I durante a turnê do Zimbábue em julho de 2024. Ele marcou seis corridas em uma entrada. Ele é o goleiro reserva de Sanju Samson na série IND vs ENG.

4. Domingo em Washington

Washington Sundar foi um dos jogadores de destaque da Índia na temporada de testes recentemente concluída. O versátil fez seu nome com atuações sólidas na série em casa contra a Nova Zelândia, seguida por algumas exibições de rebatidas corajosas no BGT 2024-25.

Sundar perdeu a equipe T20I para a turnê pela África do Sul devido ao seu envolvimento na série de testes na Austrália. Ele jogou pela última vez no T20I pela Índia na série em casa contra Bangladesh em 2024.

Com a aposentadoria de Ravi Ashwin, Sundar é o melhor jogador versátil da Índia em todos os formatos. Até agora, ele já jogou 52 T20Is em sua carreira.

5. Mohammed Shami

A maior recuperação da equipe é a do marcapasso Mohammed Shami. A costureira jogou pela última vez pela Índia na final da Copa do Mundo de Críquete ICC de 2023. Desde então, ela passou por uma extensa reabilitação na NCA para se recuperar de problemas no tornozelo e no joelho.

Mohammed Shami jogou um T20I pela última vez na semifinal da Copa do Mundo T20I Masculina da ICC de 2022. Seu retorno proporcionará um impulso significativo à escalação de boliche rápido da Índia para o iminente Troféu dos Campeões.

