Occorrenza Life Golf ha cambiato sia la forma di golf professionale che il quadro economico. Supportata dall’Arabia Saudita, questa serie ha prestato attenzione ai giocatori più alti dei giocatori più alti. Continua a leggere per alcuni dei migliori contratti.

5 maggiori contratti di golf Liv

No. 1: Jon Rahm $ 300 milioni

No. 2: Phil Mickelson $ 200 milioni

No. 3: Test di Brooks $ 130 milioni

No. 4: Dustin Johnson $ 125 milioni

No. 5: Bryson Dechambeau $ 125 milioni

Quanto costa la tassa di golf Liv?

Quest’anno, una sola parte dei tornei a 54 buche ha $ 20 milioni in più e $ 5 milioni in competizione a squadra. Per ogni evento, il vincitore porterà a casa $ 4 milioni, mentre la seconda tasca è di $ 2,25 milioni, vincendo $ 1,5 milioni e un quarto $ 1 milione vinto.

Una squadra con il maggior numero di punti negli investimenti porterà a casa $ 3 milioni. Il secondo posto porta a casa $ 1,5 milioni e il terzo posto per $ 500.000.

Gli ultimi punti salienti della vittoria di Adrian Meron in Liv Golf Riyadh | Liv Fox Guarda i punti salienti vincenti di Adrian Meron di Liv Golf Riyadh quando ha affermato di vincere in uno spettacolo entusiasmante nel primo torneo della stagione.

Cos’è Liv Golf?

Liv Golf è una lega golf unica con 13 4 giocatori. Ogni torneo è composto da 54 buchi che si sono diffusi in tre round e utilizzano armi da fuoco in modo che tutte le squadre inizino a giocare allo stesso tempo, ma in buchi diversi. Controllo Questo articolo Tutto quello che devi sapere sulle squadre di golf Liv e forma.

6.-8. Febbraio: Riyadh (FS1, FS2)

14.-16. Febbraio: Adelaide (Fox, FS1, FS2)

7.-9. Marzo: Hong Kong

14.-16. Marzo: Singapore

4.-6. Aprile: Miami

25.-27. Aprile: Città del Messico

2.-4. Maggio: Corea

6.-8. Giugno: Washington, DC

27.-29. Giugno: Dallas

11.-13. Luglio: Andalucia

25.-27. Luglio: Regno Unito

8.-10. Agosto: Chicago

15.-17. Agosto: Indianapolis

22.-24. Agosto: Michigan (Team Championship)