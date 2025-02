5 melhores abridores indianos com a maioria das corridas no críquete internacional

Cinco abridores indianos obtiveram mais de 10.000 corridas entre formatos no críquete internacional

Os abridores desempenham um papel crucial no alinhamento de rebatidas em qualquer formato. Começando os ingressos, eles não são apenas responsáveis ​​por marcar corridas, mas também têm a tarefa de proteger o restante do alinhamento de rebatidas contra a nova bola que carrega uma ameaça adicional para beber Wickt do que a bola mais macia e mais velha.

Ao longo dos anos, a Índia produziu vários abridores lendários que desempenharam um papel fundamental no estabelecimento de seu domínio entre os formatos.

Nessa nota, vamos dar uma olhada nos cinco primeiros abridores indianos com a maioria das corridas no críquete internacional.

Os 5 principais abridores indianos com a maioria das corridas no International Cricket:

5. Shikhar Dhawan – 10.876 corridas

Shikhar Dhawan foi um dos abridores de formato mais subestimados da Índia. Ele chegou ao Centro em busca de atenção com um impressionante golpe de 187 em sua estréia no teste contra a Austrália em Mohali em 2013.

Um dos pontos fortes de Dhawan foi sua forma brilhante nos torneios da ICC. Foi o maior goleador da Índia no Troféu dos Campeões de 2013, marcando 363 corridas em cinco jogos, incluindo dois séculos.

Dhawan se aposentou em 2024, depois de marcar 10.876 corridas para a Índia como titular nos três formatos para uma média de 39,66, que incluiu 24 séculos.

4. Sunil Gavaskar – 12.258 corridas

Considerado um dos melhores abridores de testes na Índia, Sunil Gavaskar obteve 12.258 corridas como um iniciante em média de 46,08. Destes, 2651 raças estavam em ODI.

O impacto de Gavaskar vai além dos números, já que ele inspirou uma geração a tomar Crick. Ele também foi o primeiro batedor a marcar 10.000 corridas no teste de Cryket.

Ele registrou 34 toneladas e 67 séculos de mídia como titular no críquete internacional.

3. Rohit Sharma – 15.285 corridas

Rohit Sharma é um dos batedores mais elegantes da Índia e um grande abridor de todo o formato de todos os tempos. Sua carreira deu uma guinada quando a sra. Dhoni o promoveu para abrir no Troféu dos Campeões da ICC de 2013.

Semelhante ao ODI, Rohit começou a abrir nos testes no final de sua carreira, assumindo o papel pela primeira vez em 2019.

Até agora, ele obteve 15.285 carreiras internacionais como partida no críquete internacional, com uma média de 45,22, com 43 séculos. Ele também é o único rebatedor que alcançou três séculos duplos em ODI.

2. Sachin Tendulkar – 15.335 corridas

Existem poucos discos de rebatidas sem a menção de Sachin Tendulkar. Ele marcou 15.335 corridas como titular no críquete internacional, quase todas (15310 corridas) em ODI, a uma média de 48,07, incluindo 45 séculos.

Os registros de carreira de Tendulkar falam por suas realizações lendárias e continua sendo o único batedor a escrever 100 séculos internacionais.

Ele se aposentou do críquete internacional em 2013.

1. Virender Sehwag – 15.758 corridas

Virender Sehwag é o melhor goleador da Índia como o primeiro jogo no críquete internacional, com 15.758 corridas em média 41,9 em todos os formatos.

Começando sua carreira como massa de tamanho médio, ele foi promovido pelo capitão Sourav Ganguly para fornecer início de bolhas.

Seus 36 séculos e 65 séculos, com sua maior pontuação de 319 contra a África do Sul em Chennai no críquete do julgamento.

(Todas as estatísticas são atualizadas até 8 de fevereiro de 2025)

Para mais atualizações, siga Khel Now Cricket FacebookAssim, TwitterAssim, InstagramAssim, YouTube; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama.