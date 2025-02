5 melhores partidas da câmara de eliminação, que eram um espetáculo para os fãs

A partida da câmara de eliminação tem um total de 6 jogadores e começa com 2 jogadores em uma gaiola de aço, enquanto os 4 jogadores restantes entram na arena em intervalos de 5 minutos. A partida da câmara de eliminação foi criada pelo Triple H em 2002. A Câmara de Eliminação deste ano ocorrerá em Toronto no domingo, 2 de março, às 5:00 da manhã. John Price pela última vez participará desta câmara de eliminação em sua carreira profissional de luta livre. Estrelas como CM Punk, Seth Rollins também participarão de uma partida com outras 3. A câmara de eliminação sempre foi muito perigosa e engraçada para a multidão devido à estrutura da partida, o número de jogadores e várias partidas foi lendário.

5 correspondências da câmara de eliminação de todos os tempos

1. Edge vs. Jeff Hardy vs. Triple H vs. Undertaker vs. Vladimir Kozlov vs. Big Show (No Way Out 2009)

A partida começou com o Edge muito cedo, o que fez os fãs ficarem empolgados em assistir ao resto da partida. Big Show e Vladimir Kozlov fizeram perfeitamente sua parte no ringue, mas a última batalha entre Triple H e Undertaker foi a partida principal da partida. Triple H derrotou para se tornar 13 vezes campeão mundial, tornando-o um dos melhores jogos de eliminação da câmara.

2. Triple H vs. Shawn Michaels vs. Ric Flair vs. Kane vs. Booker T vs. Chris Jericho (Survivor Series, 2002)

A primeira partida da câmara de eliminação foi um confronto entre lendas e ocupa um lugar especial entre os corações dos fãs. O criador da câmara de qualificação Triple H. Shawn Michaels, retornando ao ringue e conquistando o título do campeão mundial, participou da partida, ele criou uma das melhores histórias. Esta partida foi definitivamente uma das melhores partidas da câmara de eliminação.

3. John Price vs. AJ Styles vs. Bray Wyatt vs. Dean Ambrose vs. Barão Corbin vs. Miz (eliminação da câmara 2017)

A diferente raça da câmara de eliminação começou aqui em 2017, mas os jogadores não deram uma performance impressionante. Esta partida continha uma das histórias mais cativantes, lideradas por estrelas que secretam o carisma comum. Bray Wyatt venceu inesperadamente a partida com uma batalha estreita entre AJ Styles e John Cena.

4. Chris Jericho vs Chris Benoit vs Batista vs Edge vs Randy Orton vs Triple H

Foi uma partida especial com Shawn Michaels como árbitro especial e Triple H venceu o Campeonato Mundial do Mundial e Horosa depois que ele foi demolido. Esta partida teve dois lados nos quais estrelas como Chris Jericho, Chris Benoit e um lado mais forte mostrando a batalha épica entre Batista, Triple H, Randy Orton.

5. Sama Joe, Daniel Bryan (C), Kofi Kingston, AJ Styles, Jeff Hardy e Randy Orton

Esta é uma das partidas mais emocionantes de todos os tempos. Mustafa Ali foi substituído por Kofi Kingston no último minuto, quando teve um choque cerebral. Ninguém pensou muito em seu substituto, mas durante a série Kofi Kingston deu o espetáculo sobreviveu por meia hora, derrotando Daniel Bryan, AJ Styles, Samoa Joe. Após essa partida, Kofi se tornou uma grande estrela na WWE. Daniel Bryan venceu a partida, vencendo o WWE Championship.