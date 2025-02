5 modi per riparare il weekend All-Star NBA dopo un evento 2025 ampiamente panorato

Ci vuole molto per ottenere un’opinione vicina a tutti gli sport, ma il weekend NBA del 2025 ha raggiunto.

I festeggiamenti della Bay Area erano panoramici dappertutto, e quasi non tutti hanno tenuto un gioco All-Star in stile torneo e alcuni eventi di All-Star Saturday. In effetti, Draymond Green, che faceva parte della copertura della partita della domenica TNT, chiamata “ridicola”, e ha aggiunto che era “zero” in dieci tensioni.

Quindi sì, il membro della Commissione della NBA Adam Silver è il momento di tornare in laboratorio e armeggiare non solo con il gioco All-Star, ma anche con competizioni che lo portano. Fortunatamente per lui, abbiamo cinque idee per rinnovare l’intero fine settimana.

1. Fai almeno due attuali All-Stars per partecipare a ogni competizione di All-Star Saturday

Questo è principalmente rivolto alla competizione Slam Dunk, poiché le competizioni di abilità e le competizioni a 3 punti competono regolarmente ad ogni evento. Negli ultimi anni, tuttavia, la competizione Slam Dunk è piena di giocatori che non possono nemmeno rompere il tour della loro squadra, come Mac McClung, Jacob Toppin, Kenyon Martin Jr., Cassius Stanley e Hamidou Diallo.

Quest’anno, Boston Celtics Wing Jaylen Brown è stato l’unico concorrente che ha anche giocato in All-Star lo stesso fine settimana.

Basta dire che non c’è solo un potere stellare nella competizione Slam Dunk, almeno non negli anni ’80. . Forse potrebbero autorizzarlo a giocare nella partita All-Star, devi partecipare ad almeno un evento All-Star Saturday ad un certo punto della carriera.

Fortunatamente, il paio di All-Stars della NBA ha fluttuato l’opportunità di esibirsi all’evento del prossimo anno. E Morant e Giannis Antetokounmpo hanno entrambi condiviso i social media che erano interessati a fare l’evento per guardare i tre erba di McClung sabato. Vediamo se le piacciono le loro parole o se tirano LeBron James.

Questa riparazione consentirebbe inoltre agli esperti di 3 punti e dunk di partecipare all’evento. Slam di McClung vince la competizione Slam Dunk di sabato è stata decisamente eccitante. Stephon Castle aveva anche un paio di dun memorabili nel round finale. L’aggiunta di un paio di app per star contro queste due potrebbe aver aumentato la pizza tanto necessaria.

2. Sbarazzati della sfida delle abilità e riporta la competizione Shooke Stars

Nessuno è stato tanto quanto la sfida delle competenze per gli eventi All-Star Saturday. C’è una ragione per questo: non è molto buono.

San Antonio Spurs è interpretato da Victor Weembanyama e Chris Paul, questo fine settimana. Pensavano di aver trovato una scappatoia nella competizione, lanciando palle rapidamente di lato quando dovevano spararli. Sono stati respinti a seguito dei punti salienti di un fine settimana a causa del loro desiderio di provare all’evento.

Il secondo momento saliente della sfida delle competenze di quest’anno è stato quello di vedere Green inciampare attraverso il round finale. Oltre alle lotte di Green, il corso sembra relativamente facile per i giocatori NBA, dato che devono solo spazzolare, saltare e fare alcuni salti e licenziamenti.

Quindi ci sbarazziamo della sfida delle competenze e restituiamo una competizione che rispetti la storia del gioco e illumina la luce della competizione WNBA: Shooke Stars. Se hai bisogno di un aggiornamento, l’evento ha avuto un All-Star NBA, un’icona NBA e l’attuale giocatore WNBA della stessa città o dichiarare in cui gruppi per arrivare alla testa con un altro trio, tutto mentre faceva un colpo intorno al campo. L’ultimo colpo è stato di Half Court, che ha presentato più difficoltà che Skills Challenge.

Quest’anno siamo stati in grado di vedere Karl -Anthony, Carmelo Anthony e Sabrina Iionscu rappresentano New York o Pascal Siakam e Caitlin Clark con Reggie Miller per rappresentare l’Indiana. Le opportunità per questo sono infinite.

3. Fai una gara a 3 punti per un torneo a otto giocatori, ma in un round

La competizione in tre punti è stata l’evento più affidabile per il weekend All-Star nel corso degli anni e diverse All-Stars competono per la corona e offrono una manciata di momenti entusiasmanti. Ma come tutti gli altri nel weekend All-Star, può migliorare.

Per fornire un piccolo dramma extra, l’NBA dovrebbe cambiarlo in torneo a otto giocatori, ma con i partecipanti che sparano allo stesso tempo. Tuttavia, non avrebbero sparato nello stesso cestino; Piuttosto, tutti occupano l’altro lato della corte.

Ciò eliminerebbe il punteggio bersaglio di una competizione a 3 punti, in cui i giocatori di solito sanno quanti punti devono procedere. Invece, avrebbero cercato di ottenere il maggior numero possibile di 3 puntatori e non sapevano se fossero al sicuro o meno.

Un’altra idea legata alla competizione in 3 punti per l’NBA: per sbarazzarsi di palle che valgono più punti. Il vincitore non dovrebbe determinare che un giocatore che ha sparato un slip monetario peggiore di un avversario.

5

In questo scenario che vince una gara in 3 punti non si fermerebbe qui. Hanno dovuto fare un altro round di tiro a 3 punti, andando alla fine della competizione WNBA a 3 punti dell’anno precedente con il vincitore della competizione “Sexes Battle of the Sexes”.

Questa idea ha ispirato il memorabile duello a 3 punti STEPH Curry vs. Sabrina Iionscu sabato 2024, quando la stella del WNBA ha quasi preso l’NBA in 3 punti di tutti i tempi. L’evento è stato senza dubbio il miglior punto culminante per All-Star collegati negli ultimi anni.

Dopo la gara a 3 punti di quest’anno, Tyler Herron avrebbe dovuto prendere la guardia dei sogni di Atlanta Allisha Gray, che ha vinto la competizione WNBA in 3 punti nel 2024. Potrebbe non avere il nome del nome Curry Ionescu, ma lo è ancora, ma è ancora Avrebbe aggiunto una serata più divertente offrendo al WNBA una nuova opportunità per presentarsi.

5. Cambia il modulo di gioco All-Star negli Stati Uniti contro il mondo

Come probabilmente hai notato, non ci sono ancora stati suggerimenti su come regolare il vero gioco All-Star. Ma non ci sono molti modi organici per cambiare il gioco All-Star che NBA non ha ancora provato. Ha fatto una bozza All-Star. Ha provato a Elam Ending. Quest’anno ha avuto un torneo a quattro squadre in cui la squadra vincente della Ring Stars Challenge ha costituito un quarto dei giocatori di giochi All-Star.

Tuttavia, c’è un’idea che potrebbe incoraggiare i giocatori a investire un po ‘più di sforzo: i migliori giocatori di basket negli Stati Uniti prendono il meglio dal resto del mondo. Negli ultimi anni, abbiamo visto che gli Stati Uniti si sforzano di mantenere il dominio del basket durante gli eventi internazionali, ed è quarto nel torneo FIBA ​​del 2023 prima che tu abbia bisogno di vittorie drammatiche per l’oro a casa alle Olimpiadi estive del 2024.

Se le quattro nazioni dell’hockey sono riferimenti, ciò fornirebbe anche un po ‘di orgoglio nel paese. All’evento NHL, gli Stati Uniti e il Canada hanno vinto tre battaglie il loro sabato nei primi nove secondi quando questo torneo ha sostituito la partita All-Star della NHL.

L’unica preoccupazione qui è se avevi abbastanza giocatori internazionali per partecipare all’evento senza pagare una manciata di importanti giocatori americani. La partita di All-Star di quest’anno è nata a nove giocatori all’estero, anche se uno di loro era Kyrie Irving, che in precedenza ha giocato in tornei internazionali negli Stati Uniti.

Luka Doncic sarebbe stata probabilmente All-Star se avesse suonato abbastanza nei giochi e Domantas Sabonis avrebbe sicuramente un caso forte che è stato nominato quest’anno come All-Star, il che avrebbe aiutato la squadra internazionale. Ma dovevo ancora riempire due punti nell’elenco. Forse un paio di All-Stars americani potrebbero giocare volontariamente nella squadra internazionale?

Sebbene ci sia un bordo con questo che salta, sembra che l’unica idea che porti più spirito competitivo al gioco All-Star.

