5 previsioni audaci sui playoff della NFL: Ravens-Eagles nel Super Bowl LIX?

Ralph Vacchiano Reporter della NFL

I Kansas City Chiefs e i Detroit Lions sono sembrati per tutta la stagione come se fossero in rotta di collisione per il Super Bowl LIX. E, naturalmente, i Chiefs avrebbero dovuto prima battere i Buffalo Bills in quella che sarebbe stata sicuramente un’epica partita del campionato AFC.

Questo è quello che molti avevano previsto prima dell’inizio della stagione regolare. Questo è ciò che l’intero mondo della NFL sembra aspettare.

Sbadiglio.

Quando è stata l’ultima volta che i playoff della NFL sono andati esattamente come tutti si aspettavano? Quando è stata l’ultima volta che le migliori squadre della stagione regolare sono arrivate al Super Bowl? Quando è stata l’ultima volta che la postseason è stata completamente prevedibile? (Nota: non prestare attenzione al 2022).

È meglio ignorare le previsioni del “gesso”, perché nessuno lo vuole davvero. Ciò che rende i playoff della NFL così entusiasmanti è quando ci aspettiamo l’inaspettato. Sono le squadre emergenti che realizzano corse che portano davvero entusiasmo. Stelle sorprendenti, partite scioccanti, grandi sfavoriti: questo è ciò che rende grandi i playoff.

Quindi, con questo in mente, rimetti il ​​gesso nella scatola e preparati per alcune sorprese, come queste cinque audaci previsioni sui playoff della NFL che ti garantisco si avvereranno:

1. Cambiamento di sistema

I Kansas City Chiefs NON andranno al Super Bowl quest’anno.

È successo solo una volta negli ultimi cinque anni, ma sta succedendo di nuovo. Questa potrebbe essere la squadra 15-2 più vulnerabile nella storia della NFL. Hanno giocato con il fuoco per tutta la stagione. Il fatto che 11 delle loro 15 vittorie siano state di un punto o meno dimostra quanto fossero vicini al 4-13. Voglio dire, non hanno più nemmeno un quarterback del Pro Bowl.

Sono fortunati a essere nell’AFC e a non dover abitare, diciamo, nell’NFC North in questa stagione. Ma i playoff dell’AFC presentano ancora qualche difficoltà per loro. Le probabilità sono che riusciranno ad arrivare alla partita del campionato AFC poiché hanno solo bisogno di una pessima vittoria per arrivarci. Ma è lì che finisce il loro regno. Probabilmente affronteranno i Baltimore Ravens o i Buffalo Bills. Entrambi sono in grado di porre fine alla dinastia dei Chiefs una volta per tutte.

O almeno fino al prossimo anno.

2. Mezzanotte nel Minnesota

È giusto che la prima partita di playoff dei Minnesota Vikings finisca intorno a mezzanotte di lunedì (almeno ora di New York) perché è allora che finisce la stagione di Cenerentola di Sam Darnold e lui si trasforma di nuovo in una zucca. I Vikings avrebbero potuto finire 14-3 in questa stagione e finire in testa alla NFC, ma perderanno la partita del primo turno a Los Angeles contro i Rams.

I semi furono piantati domenica sera a Detroit quando Darnold, probabilmente nel momento più importante della sua carriera, disputò la sua partita peggiore dai tempi della famosa partita “vedere i fantasmi” mentre era con i Jets. Ha completato il 43,9% dei suoi passaggi e onestamente, se i suoi ricevitori non lo avessero salvato, quella percentuale sarebbe stata intorno ai 30.

L’allenatore dei Rams Sean McVay ha intenzione di assicurarsi che il suo coordinatore difensivo Chris Shula vada a scuola nel film e trovi un modo per mantenere i blitz fantasma in arrivo. Darnold sta vivendo una stagione fantastica – un anno da MVP – ma non si è trasformato all’improvviso in Patrick Mahomes (intendo Mahomes pre-2024). È ancora un quarterback limitato. E nella partita più importante – la sua prima partita di playoff da rookie – possiamo tutti capire il perché.

3. Presentazione dei comandi

Il quarterback esordiente Jayden Daniels guida i Commanders alla prima vittoria nei playoff in 19 anni.

Di solito è una scommessa abbastanza sicura contro i quarterback esordienti nei playoff della NFL. Spesso non vanno bene o vanno molto lontano. In effetti, solo cinque hanno guidato una squadra a un campionato di Conference, e nessuno è mai arrivato al Super Bowl da titolare. Daniels probabilmente non sarà il primo in un Super Bowl, ma non escludere quella partita di campionato della conferenza.

Almeno continua la sua eccellente stagione regolare con una vittoria a Tampa domenica sera. L’allenatore dei Bucs Todd Bowles è noto per gli schemi difensivi creativi che possono confondere i giovani quarterback, ma Daniels è davvero cresciuto oltre questo. Non solo è bravo a leggere i numeri giusti, ma è anche bravo a improvvisare fuori dalle tasche. È già uno dei cinque migliori quarterback a doppio senso.

Questo è sufficiente per almeno una vittoria. E non stupitevi se metterà in difficoltà anche i Lions nel turno di divisione.

4a. Le fatture sono sempre dovute

Quando i Buffalo Bills perdono – e lo fanno – fa male. Ad un certo punto del gioco, i fan vedranno la luce alla fine del tunnel. La vittoria sembra essere nelle loro mani. Potrebbero anche guardare avanti e vedere un percorso chiaro verso quel campionato sfuggente. E poi o una folata di vento spinge il canestro vincente della partita appena un po’ più in là, oppure l’avversario trova il modo di percorrere 99 yard in 14 secondi per un touchdown vincente, o forse…

… Sai cosa? Questo succede a Bill continuamente. Tutti nel New York occidentale non vedono l’ora. E ho detto che “gesso” non prevede, quindi proverò di nuovo il punto 4.

4b. Ciotola Harbaugh, 2.0

Ti è piaciuto il primo Harbaugh Bowl del Super Bowl XLVII? Allora hai imparato tutto quello che volevi sapere sulla loro famiglia allargata? Bene, sono passati 11 anni e molte di quelle storie sono state oscurate dall’interruzione di corrente al Superdome quella notte, quindi probabilmente è ora che tutti diamo un ripasso alla Prima Famiglia del Calcio (divisione allenatori).

I Ravens di John e i Chargers di Jim (aspetta, forse è il contrario?… no, è vero) si affrontano nella partita del campionato AFC. Non sarà facile. I Ravens di John devono vincere una partita di divisione in trasferta a Buffalo, mentre i Chargers di Jim devono sconfiggere i due volte campioni in carica Chiefs a Kansas City. Ma lo fanno, perché chi se la cava meglio degli Harbaugh? Giusto. Nessuno.

I Ravens in realtà hanno una squadra costruita perfettamente per vincere a Buffalo, con un gioco di corsa punitivo che funziona anche sulla neve. I Chargers hanno un compito più arduo, ma anche se hanno perso due volte contro i Chiefs in questa stagione, entrambe sono state partite con un solo gol: 17-10 e 19-17. Non c’è dubbio che la terza volta sia un incanto.

Per quanto riguarda Harbaugh è il vincitore… Beh, John ha vinto il Super Bowl e il diritto di vantarsi della famiglia molti anni fa.

5. Come vi avevo detto in estate… Eagles-Ravens al LIX.

Non avevo torto allora e non sbaglio adesso. Il Super Bowl LIX vede protagonisti i Baltimore Ravens e i Philadelphia Eagles, e i Ravens vincono 27-24.

Dopo che i Ravens hanno battuto i Chargers nell’AFC Championship Game e gli Eagles hanno battuto i Lions nell’NFC Championship Game, New Orleans si sta preparando per squadre guidate da due dei migliori running back del calcio. E dopo un anno di dibattito sul vero valore dei running back e se abbia senso pagarli, Saquon Barkley e Derrick Henry sono al centro della scena.

In effetti, dominano persino il gioco. Si sono uniti per più di 400 yard e quattro touchdown veloci. I Ravens concludono addirittura la partita con un drive di nove minuti che mangia cronometro in cui non c’è altro che Henry che corre. Quando tutto sarà finito, Henry avrà più yard di corsa di Lamar Jackson, ma Jackson vincerà comunque l’MVP perché sappiamo tutti che è un premio da quarterback.

Ralph Vacchiano è un reporter della NFL per FOX Sports. Ha trascorso i sei anni precedenti ricoprendo Giganti e Jets per la SNY TV di New York, e prima ancora 16 anni coprendo i Giants e la NFL per il New York Daily News. Seguitelo su Twitter all’indirizzo @RalphVacchiano.