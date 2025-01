5 storie di IndyCar nel 2025: il triplo sforzo di Alex Palou

Bob Pockrass FOX NASCAR Insider

La stagione IndyCar 2025 promette di basarsi su una stagione 2024 che ha visto sette diversi vincitori in 17 eventi e una battaglia per il campionato che si è conclusa con la gara finale.

Mentre la serie guarda al 2025 – la prima stagione con tutte le gare in onda su FOX – ecco uno sguardo ad alcune delle principali trame da seguire:

1. 500 Miglia di Indianapolis e Kyle Larson

La 500 Miglia di Indianapolis è ogni anno la più grande storia della IndyCar, e quest’anno segna la seconda volta che Kyle Larson tenterà una doppietta della Indy 500-Coke 600. E deve andare meglio dell’anno scorso, quando un temporale ritardò la 500, dove finì 18°, e arrivò a Charlotte quando arrivò la pioggia per concludere la gara prima che potesse salire in macchina (Justin Allgaier iniziò la gara). E mentre il fascino della gara crossover di Larson aumenta gli sguardi del più grande evento di sport motoristici, tutti gli occhi saranno puntati su tutti i 33 piloti, soprattutto se Josef Newgarden potrà competere nel three-peat. E questa è la prima Indy 500 a presentare un nuovo sistema di motore ibrido.

2. Colton Herta e Pato O’Ward

I due piloti IndyCar hanno totalizzato 16 vittorie in carriera e stanno inseguendo i loro primi titoli IndyCar. Herta è arrivata seconda l’anno scorso, mentre O’Ward è stato tra i primi cinque in quattro delle ultime cinque stagioni. Riusciranno a conquistare quel titolo sfuggente e, quando lo faranno, prenderanno in considerazione una possibile corsa in Formula 1? Herta è un possibile candidato per la gara Cadillac a partire dal 2026 a patto che ottenga la superlicenza. O’Ward è il pilota di riserva della McLaren e ha effettuato un paio di test lo scorso autunno.

3. Campionato e saga di Alex Palou

Palou è alla ricerca del suo quarto titolo IndyCar e del terzo consecutivo. Tuttavia, è ancora alla ricerca della sua prima vittoria su un ovale, e quella ricerca rimane la storia. Il suo dramma improvvisato si sta ancora facendo strada nei tribunali del Regno Unito nelle battaglie tra lui, i suoi avvocati e la McLaren, ma finora non ha influenzato le prestazioni di questo pilota, che sembra fissato con la squadra di Ganassi.

4. Andretti globale

Con Michael Andretti che si dimette dalle operazioni quotidiane, resta da vedere come si comporterà l’organizzazione sotto la guida del proprietario principale Dan Towriss e del nuovo presidente Jill Gregory. Il nome Andretti è sinonimo di corse IndyCar e, anche se non dovrebbe esserci un calo delle prestazioni, se mai ci sarà, è probabile che l’esame accurato della nuova leadership arrivi veloce e furioso.

5.Scott McLaughlin

Il mite McLaughlin della Nuova Zelanda sta entrando nella sua quinta stagione IndyCar. È arrivato terzo negli ultimi due anni in classifica, ma il 2024 si è rivelato un anno di svolta poiché ha vinto due gare sull’ovale. Se mai ci sarà un anno in cui dovrebbe iniziare a classificarsi tra i leader del campionato per tutta la stagione e lottare per un titolo, questo sarebbe l’anno giusto.

