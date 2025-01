5 storie NASCAR da tenere d’occhio nel 2025: il futuro di Kyle Busch, la ricerca del titolo di Denny Hamlin

Bob Pockrass FOX NASCAR Insider

La stagione 2025 della NASCAR Cup Series porterà i fan a chiedersi chi è bello e chi no, e se è il momento giusto. Dato che Joey Logano ha trasformato il traguardo della stagione regolare in un quindicesimo campionato lo scorso anno, trovare Mojo al momento giusto è fondamentale.

Mentre aspettiamo la nuova stagione, ecco cinque storie che faranno parlare le persone, e forse parleranno, per tutto l’anno:

1. Kyle Busch‘P il futuro

Busch è sotto contratto con Richard Childress Racing e, dopo una solida prima stagione con RCR nel 2023, è rimasto senza vittorie nel 2024, ottenendo una serie di 19 anni consecutivi con almeno una vittoria. Ci è andato vicino e la squadra a volte ha mostrato promesse e miglioramenti, ma penseresti che avrebbe bisogno di vedere più risultati all’inizio del 2025 per firmare un prolungamento del contratto. Se i combattimenti continuassero, dove andrebbe? Questa è una bella domanda senza una risposta chiara.

2. Denny Hamlin in pista

Hamlin continua la sua ricerca per vincere quel campionato di Coppa sempre sfuggente, e lo farà con il nuovo capo squadra Chris Gayle. Il cambio dei capitecnici è stato uno shock per Hamlin, che pensava che Chris Gabehart sarebbe rimasto con lui, ma Gabehart è passato al ruolo di direttore di gara alla Joe Gibbs Racing. A volte il rapporto pilota-capo equipaggio richiede tempo per svilupparsi, e una cosa che Hamlin non ha è il tempo dalla sua parte per vincere un campionato.

3. La prima stagione della Coppa SVG

Shane van Gisbergen gareggerà nella sua prima stagione completa di Coppa e tutti gli occhi saranno puntati su di lui per vedere se il pilota vincitore del campionato australiano Supercars riuscirà a compiere una transizione efficace. Sì, sarà un fattore determinante sui percorsi su strada (ha vinto al suo debutto in Coppa a Chicago nel 2023), ma se riuscirà a esibirsi in modo coerente sull’ovale dirà se Trackhouse Racing ha fatto la mossa giusta.

4. Pneumatici per percorsi brevi

NASCAR e Goodyear sembravano aver fatto un passo nella giusta direzione in autunno con il pneumatico Martinsville, che era più morbido di quello utilizzato in precedenza su piste corte. Se riuscissero a continuare a sviluppare lo pneumatico fino al punto in cui i piloti su tutte le piste brevi dovessero gestire l’usura degli pneumatici, ciò farebbe molto per fornire una concorrenza attraente su queste piste.

5. Causa 23XI/FRM-NASCAR

Ah, sì, una causa. A meno che le parti non riescano a raggiungere un accordo, si tengono regolarmente consulenze legali e discussioni su questioni importanti e dettagli procedurali. Una cosa importante da tenere d’occhio nel prossimo mese è se le decisioni influenzeranno il numero di auto a noleggio in gara e se 23XI e Front Row Motorsports dovranno lasciare le auto per l’ingresso aperto. La causa potrebbe cambiare il modo in cui la famiglia francese dell’operatore NASCAR fa affari – o servire come convalida della legalità del suo modello di business.

Bob Pockrass copre NASCAR per FOX Sports. Si è occupato di sport motoristici per decenni, tra cui più di 30 serie Daytona 500, e ha lavorato per ESPN, Sporting News, la rivista NASCAR Scene e The (Daytona Beach) News-Journal. Seguitelo su Twitter @bobpockrass.