7 giocatori di aquile elencati come inattivi per il Super Bowl

La persecuzione dei capi di Kansas City della storia della NFL affronta il suo test più duro di sempre: un team di Philadelphia Eagles costruito appositamente per sfidare i Maestri della Difesa.

Mentre molti si sono avvicinati alla fine del regno di Kansas City, la maggior parte delle persone è caduta vittima della loro firma eroica del tardo gioco.

Affinché Filadelfia eviti un destino simile, dovranno eseguire un piano di gioco perfetto: stabilire un attacco terrestre dominante con Saquon Barkley e Jalen Hurts, controllando il tempo del gioco, minimizzando gli errori e creando entrate difensive.

Con l’avvicinarsi del Game Day, Eagles ha rilasciato la loro lista 59 del Super Bowl, con la fine difensiva Bryce Huff in particolare seduta.

La decisione arriva quando il veterano Brandon Graham ritorna dalla riserva ferita, facendo un graffio sano.

È una dura pausa per Huff che ha gestito solo 2,5 sacchi mentre mancano cinque partite dopo l’intervento chirurgico al polso. La sua prossima opzione dovrà aspettare fino alla prossima stagione.

La lista inattiva completa per Filadelfia include il quarterback Tanner McKee, i guardalinee offensivi Darian Kinnard e Trevor Keegan, il cornerback Eli Ricks, la difesa Lewis Cine e l’ampio destinatario Ainias Smith.

Il viaggio di Eagles in questo momento racconta una storia avvincente di resilienza.

Quattordici mesi fa, Filadelfia è arrivata da una commedia del primo turno, fresco dalla loro ex performance del Super Bowl.

Il capo allenatore Nick Sirianni stava affrontando una pressione crescente mentre guidava una lista di controllo per veterani.

Ora la narrazione è cambiata radicalmente quando Eagles ritorna al Super Bowl per la seconda volta sotto la sua guida, pronta a gestire affari incompiuti contro i capi.

Per Jalen Hurts, questo gioco rappresenta più di un’opportunità di campionato: è un’opportunità per unirsi a Nick Folles in Eagles Lore portando un altro trofeo Lombardi a Filadelfia.

Il parallelo è sorprendente: proprio come le pieghe hanno portato le patriots di Tom Brady nel 2017, Hurts è ora di fronte a Patrick Mahomes e Chiefs in una elettrizzante rivincita del Super Bowl 57.

