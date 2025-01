7 squadre hanno tenuto lezioni commerciali esplorative su Lonzo Ball

Quando è iniziata la stagione 2024-25, tutti erano felici di vedere Lonzo Ball tornare a Chicago Bulls.

Mesi dopo, si aspettano tutti di vederlo andarsene.

Martedì, Evan Sidery ha riferito che Los Angeles Clippers, Miami Heat, Charlotte Hornets, Los Angeles Lakers, Orlando Magic, Detroit Pistons e Minnesota Timberwolves hanno tenuto tutti “indagando” sulle interviste commerciali con Bulls sulle palle.

“Chicago sarebbe aperto a spostare le palle $ 21,3 milioni, scadendo un contratto in cambio del secondo round capitale”, ha riferito Sidery.

E proprio come Ball è diventato uno degli obiettivi di negoziazione più discussi sul mercato.

Clippers, calore, calabroni, Lakers, Magic, Pistons e Timberwolves hanno tenuto tutti indagare sulle lezioni commerciali con tori incentrati su Lonzo Ball. Chicago sarebbe aperto a spostare le palle $ 21,3 milioni che scadono contratto in cambio del secondo round capitale. pic.twitter.com/Ttuzroheyv – Evan Sideery (@esidery) 28 gennaio 2025

Ball ha una media di 7,0 punti, 3,4 rimbalzi e 3,5 assist durante le sue 26 partite con tori in questa stagione.

Dopo due anni di distanza con la riabilitazione da un brutto infortunio, la palla non assomiglia al giocatore che una volta era, ma ha ancora un chiaro valore.

E con il prezzo richiesto, queste squadre cercheranno di fare acquisti per la palla e portarlo via dai tori.

Ball ha iniziato in cinque partite solo in questa stagione, quindi rimarrebbe parte dell’altro dispositivo quando si trasferisce in un’altra squadra?

C’è stato un tempo in cui era un antipasto e una delle giovani guardie più emozionanti in campionato.

I tempi sono cambiati e gli infortuni lo hanno rallentato, ma la palla potrebbe finire per diventare uno dei giocatori di panchina più efficaci se gestiti correttamente.

Tutte le squadre menzionate adorerebbero il supporto per la loro backcourt e hanno tutte le scelte da inviare ai tori.

Sembra che ci sia un grande mercato per la palla, quindi ora è il momento di vedere dove sta guardando dopo.

PROSSIMO: Secondo quanto riferito, la squadra orientale è aperta ad affrontare il contratto di Bradley Beal