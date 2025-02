71 ° Campeonato Nacional de Kabaddi para Mulheres Nacionais: Resultados finais do trimestre

Indian Railways, Tamil Nadu chegou às semifinais 71A do Campeonato Nacional de Kabaddi do Senior National.

O 71º Campeonato Nacional de Kabaddi de Kabaddi 2025 chegou à sua fase de eliminação, entregando reuniões emocionantes nas quartas de final e quartas de final. As equipes lutaram ferozmente para manter vivas suas esperanças de campeonato, com performances dominantes dos principais competidores e algumas partidas muito disputadas.

Nas finais do trimestre, Himachal Pradesh mostrou força com uma enorme vitória de 76-26 sobre Gujarat, enquanto Tamil Nadu venceu Pondicherry por 35-32 em um jogo difícil. Karnataka derrotou Delhi 39-28, e Haryana fez uma exposição dominante para superar Maharashtra 40-25.

A Indian Railways continuou sua carreira dominante com uma vitória de 40 a 19 contra Andhra Pradesh, enquanto Chhattisgarh dominou Goa por 49 a 30. Chandigarh surpreendeu Uttar Pradesh com uma vitória por 35 a 25, e o Rajastão conquistou uma estreita vitória de 30 a 26 sobre o Punjab.

As quartas de final viram batalhas intensas à medida que a competição se tornou mais difícil. Himachal Pradesh manteve sua forma forte com uma vitória por 34-21 contra Tamil Nadu. Haryana provou ser forte demais para Karnataka, selando uma vitória por 48-31. A Indian Railways mostrou um pedigree do campeonato com uma sólida vitória de 46 a 30 sobre Chhattisgarh. Enquanto isso, o Rajastão superou Chandigarh 36-33 em um concurso de madeiras, garantindo seu lugar nas semifinais.

71 ° Campeonato Nacional de Kabaddi do Campeonato Nacional da Mulher dos Resultados Sênior da final do trimestre:

Himachal Pradesh 76-26 Gujarat

Gujarat Pondicherry 32-35 Tamil Nadu

Tamil Nadu Karnataka 39-28 Délhi

Délhi Haryana 40-25 Maharashtra

Maharashtra Ferrovias indianas 40-19 Andhra Pradesh

Andhra Pradesh Chhattisgarh 49-30 Goa

Goa Uttar Pradesh 25-35 Chandigarh

Chandigarh Punjab 26-30 Rajastán

71 ° Resultados da Campeonato Nacional Sênior de Mulheres Kabaddi Resultados:

Himachal Pradesh 34-21 Tamil Nadu

Tamil Nadu Haryana 48-31 Karnataka

Karnataka Ferrovias indianas 46-30 Chhattisgarh

Chhattisgarh Rajastán 36-33 Chandigarh

