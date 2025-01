76ers Ricevi notizie sugli sfortunati infortuni di Joel Embiid

Un’altra settimana, un’altra battuta d’arresto per Joel Embiid e i Philadelphia 76ers.

Secondo Courtside Buzz, Embiid sarà rivalutato tra 7-10 giorni dopo aver riscontrato un aumento del gonfiore al ginocchio a seguito di un allenamento in campo.

Ciò significa che i Sixers rimarranno senza Embiid ancora una volta e la loro stagione continuerà ad avere problemi dopo problemi.

Embiid ha saltato solo sei partite per una distorsione al piede sinistro ed è tornato in campo a tempo pieno.

Ma la sua pratica sul campo lo ha rallentato, e ora il Filadelfia dovrà aspettare almeno una settimana prima di poter giocare di nuovo.

Questo è solo l’ultimo problema per Embiid, che quest’anno ha lottato per rimanere in salute.

Ha segnato una media di 24,4 punti, 7,9 rimbalzi e 3,8 assist a partita nel 2024-25, ma è apparso solo in 13 partite.

Nel frattempo, i Sixers annaspano, attualmente all’11° posto nella classifica Est con un deludente record di 15-24.

A questo punto, alcune persone pensano che i Sixers potrebbero essere saggi a rinunciare a questa stagione e pianificare quella che verrà dopo.

Embiid non può rimanere in salute e hanno grandi questioni contrattuali e proroghe incombenti.

Naturalmente, se Embiid si riprende davvero questa volta, può aiutare a riportare la squadra ai playoff.

Ma ogni volta che pensano che sia pronto, qualcos’altro si mette in mezzo.

All’inizio della stagione, i fan speravano che i tre grandi, Embiid, Paul George e Tyrese Maxey, potessero aprire la strada alla loro migliore stagione fino ad oggi.

Anche l’arrivo del debuttante Jared McCain sembrava una buona notizia, ma anche lui era infortunato.

Ora i Sixers sono bloccati in un grande solco e non riescono a uscirne.

C’è qualche possibilità che il 2024-25 sia migliore?

