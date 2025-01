76ers vs. Nuggets Odds, Line, Previsão, Horário de início: 2025 NBA Selections, 31 de janeiro As melhores apostas do modelo testadas

O Denver Nuggets (28-19) e o Philadelphia 76ers (19-27) coincidem em uma batalha de conferência na sexta-feira. Nuggets vão a este jogo em depressão, lançando três jogos consecutivos. Em 29 de janeiro, o New York Knicks venceu Denver 122-112. É a história oposta para a Filadélfia, já que os Sixers ganharam quatro confrontos consecutivos. Os 76ers derrotaram o Sacramento Kings 117-104 na quarta-feira. Paul George (dedo) e Joel Embiid (joelho) estão entre os jogadores da Filadélfia.

O Aviso de Guerra Fargo Center, na Filadélfia, é às 19:30 ET. Denver é o favorito de 9 pontos nas últimas chances de Nuggets vs. 76ers através do consenso da Sportsline, enquanto o total de pontos acima/abaixo do anúncio é 232,5. Antes de bloquear os 76ers em frente às seleções de pepitas, tenha certeza de Veja as previsões da NBA e as dicas de apostas do modelo de projeção da Sportsline.

O modelo de projeção Sportsline simula cada jogo da NBA 10.000 vezes e retornou mais de US $ 10.000 em apostas por US $ 100 em sua melhor classificação Seleções da NBA Nas últimas mais de seis temporadas. O modelo entra na temporada 1524-25 da NBA em um chiamento de 140 a 100 em todas as seleções da NBA mais qualificadas que datam da última temporada, retornando mais de US $ 3.000. Qualquer pessoa que segue casas de apostas e inscrições de apostas poderia ter visto grandes retornos.

Agora, o modelo simulou Nuggets vs. 76ers 10.000 vezes e acabou de revelar seu cobiçado NBA Seleções e previsões de apostas. Pode Vá para Sportsline agora para ver as seleções de modelos. Existem vários aqui Probabilidades da NBA e linhas de apostas da NBA para Sixers vs. Nuggets:

Nuggets vs. 76ers estendidos: Nuggets -9

Nuggets vs. 76 superior/inferior: 232,5 pontos

Nuggets vs. 76ers Linha de dinheiro: Denver -398, Filadélfia +312

Den: Nuggets são 23-23-1 contra a propagação nesta temporada

PHI: 76RERS são 17-27-2 contra a spread nesta temporada

Nuggets vs. Seleções 76ers: Veja Picks in Sportsline

Nuggets vs. 76ers Transmissão: FUBOTV (Tente de graça)

Por que as pepitas podem cobrir

O Nikola Jokic Center ocupa o terceiro lugar na liga em pontos (29,7) e rebotes (12,9), enquanto é o segundo em assistências (10.1). É também o 13º na porcentagem de metas de campo (56,7%). Ele registrou 21 elfos triplos nesta temporada. Na segunda -feira contra o Bulls, Jokic fez 33 pontos, 12 rebotes e 14 assistências.

O guarda Jamal Murray é outro manuseio de bola e criador de filmagens para pepitas. Média de 20,1 pontos, quatro rebotes e seis assistências por jogo. O produto do Kentucky terminou com mais de 25 pontos e mais de cinco assistências em dois dos últimos três jogos. Na derrota de quarta -feira contra o Knicks, Murray fez 33 pontos, cinco rebotes e seis assistências. Veja o que a equipe retorna na Sportsline.

Por que os 76ers podem cobrir

O guarda Tyrese Maxey continua carregando a carga de pontuação com vários colegas de equipe feridos. O ano de 24 anos ocupa o sexto lugar na NBA em pontos (27,1) com 3,5 rebotes e seis assistências por jogo. Ele contou mais de 30 pontos em três jogos consecutivos. Na vitória de terça -feira sobre o Lakers, Maxey fez 43 pontos, dois assaltos e fez quatro triplos.

O guarda Eric Gordon aproveitou a obtenção de mais tempo de jogo. Terminou com mais de 10 pontos e pelo menos três fizeram triplos em quatro jogos consecutivos. Em sua última partida, Gordon fez 14 pontos, duas assistências, e foram 3 de 4 do centro. Em janeiro, ele tem uma média de 9,7 pontos e dispara 50% do centro. Veja o que a equipe retorna na Sportsline.

Como fazer petgets vs. 76ers escolhas

O modelo Sportsline simulou pepitas em comparação com 76ers e se inclina sob o total, projetando 227 pontos combinados. O modelo também diz que um lado da propagação atinge mais de 50% das simulações. Você pode ir ao Sportsline para ver as seleções da NBA do modelo.

Então, quem ganha pepitas vs. 76ers na sexta -feira e que lado do diferencial atinge mais de 50% das vezes? Visite Sportsline agora para ver de que lado das pepitas vs. 76ers se estende para trás, todo o modelo que retornou mais de US $ 10.000 nas melhores seleções da NBAe descubra.